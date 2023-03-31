19:26, 31 марта 0

Почему при наличии огромного выбора доступных покрышек специалисты советуют покупать изделия премиальных брендов, да еще новинки? Попробуем разобраться.

В наиболее распространенных размерах разница в цене между бюджетными и премиальными шинами достаточно существенна. "Фирменные" покрышки от мировых лидеров в этой отрасли стоят примерно в полтора-два раза дороже бюджетных. К примеру, в размере 215/50 R17 китайская шина стоит около 2500 – 3500 грн, премиальная – 5000 – 5500 грн.

Такое отличие в цене оправдано гораздо лучшими эксплуатационными показателями. Некоторые из этих параметров очень важны, а иногда бывает и так, что только один показатель полностью окупает разницу в цене.

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Экономичность

На каждой новой шине, предназначенной для продажи в Европе, всегда есть специальный индекс экономичности. К примеру, индекс "A" (зеленый цвет) демонстрирует максимальную топливную экономичность, индекс "G" (красный цвет) – минимальную. Разница между соседними индексами примерно соответствует 0,1л топлива на каждые 100 км пробега.

Для примера возьмем размер 215/50 R17 и сравним доступную шину китайского производства за 3000 грн, имеющую индекс экономичности «Е» с премиальной шиной Continental PremiumContact 7 с индексом экономичности "В" и ценой в 5200 грн. Разница в цене комплекта из четырех покрышек составляет 8 800 грн.

Считаем, что средний пробег на комплекте шин составит примерно 60 тысяч километров (нормальный показатель для активной среднестатистической эксплуатации). Учитывая разницу в три пункта, можно подсчитать, что экономия на каждые 100 километров составит 0,3 литра горючего. Следовательно, в 60 тысячах километров класс экономичности «С» позволит сэкономить 180 литров горючего по сравнению с классом «Е». При нынешних ценах это примерно 9000 гривен.

Таким образом, только один параметр экономичности может возместить расходы на премиальные шины. Но есть и другие, не менее важные показатели.

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Безопасность

Премиальные шины в подавляющем большинстве случаев имеют гораздо лучшие показатели безопасности и управляемости как на сухом, так и мокром покрытии.

Показатель сцепления определяет способность шин оказывать влияние на эффективность торможения на мокрой дороге. Эта важнейшая для безопасности движения характеристика измеряется длиной тормозного пути. Индекс "А" соответствует показателю минимального тормозного пути. Разница между соседними категориями составляет одну-две длины автомобиля при торможении со скоростью 80 км/ч. Разница в длине тормозного пути между категориями A и F составляет более 18 метров. Continental PremiumContact 7 имеет индекс "А". Бюджетная китайская шина – индекс "В".

Здесь тяжело провести качество расчета. Можно только представить сколько стоит, например, метр Mercedes-Benz S-класс, внезапно затормозившийся перед вами. Кстати, дорогие автомобили обычно обуты в лучшие шины и имеют гораздо меньший тормозной путь, чем другие участники дорожного движения.

Вот пример реальных испытаний немецкого автоклуба ADAC. Они проводили тесты торможения на мокрой дороге шины Continental PremiumContact 6 и конкурента из Азии. Автомобиль VW Golf 8 на азиатской шине со скорости 80 км/ч до полной остановки прошел почти 60 метров тормозного пути, в то время как автомобиль с шинами Continental остановился только через 34,4 метра. Такая разница тормозного пути очень опасна, поскольку Golf с азиатскими шинами на скорости 52 километра в час врезался в заднюю часть автомобиля, которая уже была неподвижна благодаря Premium Contact 6.

Учитывая, что большинство характеристик PremiumContact 7 улучшились по сравнению с “шестеркой”, это дает надежду, что отзывы о новой модели будут еще более положительными.

А если подумать о пешеходах, которые могут внезапно выскочить на дорогу, какие тогда могут быть последствия? Несколько метров тормозного пути, которые могут спасти от поломанной судьбы, однозначно стоят гораздо больше, чем переплата в несколько тысяч гривен за качественные премиальные шины.

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Комфорт и долговечность

Кроме указанного на наклейке уровня шума, есть и другие показатели, которые влияют на комфорт. К примеру, все колеса от Continental имеют значительно меньший вес, чем бюджетные конкуренты. Это уменьшает нагрузку на подвеску и улучшает характеристики комфорта автомобиля. Особенностью шин Continental можно назвать гибкую и прочную боковину, что также положительно сказывается на плавности хода и повышает комфорт.

В условиях Украины важным показателем является прочность шин, ведь ямы и выбоины очень часто встречаются на наших дорогах особенно весной. Премиальные шины благодаря использованию передовых технологий и современных материалов обычно значительно лучше "держат удар", чем их бюджетные аналоги.

Немаловажным показателем является и долговечность шин. Как правило, покрышки премиальных брендов благодаря использованию более современных ингредиентов в составе резины имеют больший ресурс. Хотя, конечно, наиболее значимым фактором является режим эксплуатации и манера вождения.

Тестирование и прогресс

Одним из отличий премиальных шин является длительный и придирчивый процесс тестирования. Новые технологии для PremiumContact 7 были протестированы как в виртуальном моделировании протектора и шин, так и в лаборатории и, конечно, на тестовых треках в южной Франции, Германии, Чехии и США. Разработчикам удалось улучшить почти все ключевые характеристики по сравнению с предыдущей моделью. Управляемость на мокрой дороге улучшилась на 5 процентов (по сравнению с PremiumContact 6), торможение на мокрой дороге – на 7 процентов, а аквапланирование – на 2 процента. Многие размеры PremiumContact 7 теперь имеют рейтинг класса сцепления с мокрой дорогой «A» на этикетке шин ЕС. Управление на сухой поверхности и торможение улучшились на 3 процентных пункта.

Вывод Авто24

Подытоживая, следует сказать, что в подавляющем большинстве случаев покупка премиальных шин от Continental является экономически обоснованным. Кроме экономии на горючем, покупатель качественных премиальных шин получает очень важные бонусы в виде лучших показателей безопасности и комфорта. Если вы собираетесь использовать свой автомобиль еще несколько лет, есть смысл переплатить сразу и купить для него хорошие колеса.

Бюджетные колеса, возможно, имеют смысл, если в ваши планы не входит длительное владение автомобилем. Или есть сложности с финансами, и вы готовы экономить на собственной безопасности, комфорте и долговечности автомобиля.