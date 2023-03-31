19:26, 31 березня 0

Чому за наявності величезного вибору доступних покришок фахівці радять купувати вироби преміальних брендів, та ще й новинки? Спробуємо розібратись.

У найпоширеніших розмірах різниця у ціні між бюджетними і преміальними шинами досить суттєва. “Фірмові” покришки від світових лідерів у цій галузі коштують приблизно у півтора-два рази дорожче за бюджетні. Наприклад, у розмірі 215/50 R17 китайська шина коштує близько 2500 – 3500 грн, преміальна – 5000 – 5500 грн.

Така відмінність в ціні виправдана набагато кращими експлуатаційними показниками. Деякі з цих параметрів дуже важливі, а деколи буває й так, що лише один показник повністю окуповує різницю в ціні.

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Економічність

На кожній новій шині, яка призначена для продажу у Європі, завжди є спеціальний індекс економічності. Наприклад, індекс "A" (зелений колір) демонструє максимальну паливну ощадність, індекс "G" (червоний колір) – мінімальну. Різниця між сусідніми індексами приблизно відповідає 0,1 л палива на кожні 100 км пробігу.

Для прикладу візьмемо розмір 215/50 R17 і порівняємо доступну шину китайського виробництва за 3000 грн, яка має індекс економічності «Е» з преміальною шиною Continental PremiumContact 7 з індексом економічності «В» та ціною у 5200 грн. Різниця в ціні комплекту з чотирьох покришок складає 8 800 грн

Будемо вважати, що середній пробіг на комплекті шин складе приблизно 60 тисяч кілометрів (нормальний показник для активної середньостатистичної експлуатації). Враховуючи різницю у три пункти, можна підрахувати, що економія на кожних 100 кілометрах складе 0,3 літри пального. Отже, за 60 тисяч кілометрів клас економічності «С» дозволить заощадити 180 літрів пального у порівнянні з класом «Е». При нинішніх цінах це приблизно 9 000 гривень.

Таким чином, лише один параметр економічності може покрити витрати на преміальні шини. Але є й інші не менш важливі показники.

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Безпека

Преміальні шини у переважній більшості випадків мають набагато кращі показники безпеки та керованості як на сухому, так і на мокрому покритті.

Показник зчеплення визначає здатність шин впливати на ефективність гальмування на мокрій дорозі. Ця найважливіша для безпеки руху характеристика вимірюється довжиною гальмівного шляху. Індекс "А" відповідає показнику мінімального гальмівного шляху. Різниця між сусідніми категоріями становить одну-дві довжини автомобіля при гальмуванні зі швидкістю 80 км/год. Різниця в довжині гальмівного шляху між категоріями A та F становить понад 18 метрів. Continental PremiumContact 7 має індекс “А”. Бюджетна китайська шина – індекс “В”.

Тут важко провести якість розрахунки. Можна лише уявити скільки коштує, наприклад, метр Mercedes-Benz S-клас, який раптово загальмував перед вами. До речі, дорогі авто зазвичай взуті у найкращі шини та мають набагато менший гальмівний шлях, аніж інші учасники дорожнього руху.

Ось приклад реальних випробувань німецького автоклубу ADAC. Вони проводили тести гальмування на мокрій дорозі шини Continental PremiumContact 6 та конкурента з Азії. Автомобіль VW Golf 8 на азійській шині зі швидкості 80 км/год до повної зупинки пройшов майже 60 метрів гальмівного шляху, тоді як автомобіль з шинами Continental зупинився лише через 34,4 метра. Така різниця гальмівного шляху дуже небезпечна, оскільки Golf з азіатськими шинами на швидкості 52 кілометри на годину врізався б у задню частину автомобіля, яка вже була нерухома завдяки Premium Contact 6.

Враховуючи, що більшість характеристики PremiumContact 7 покращились у порівнянні з “шісткою”, це дає надію, що відгуки про нову модель будуть ще більш позитивними.

А якщо подумати про пішоходів, які можуть раптово вискочити на дорогу, які наслідки це може мати? Кілька метрів гальмівного шляху, які можуть врятувати від поламаної долі, однозначно вартують набагато більше, ніж переплата у кілька тисяч гривень за якісні преміальні шини.

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Комфорт та довговічність

Окрім вказаного на наклейці рівня шуму є й інші показники, які впливають на комфорт. Наприклад, усі колеса від Continental мають значно меншу вагу, аніж бюджетні конкуренти. Це зменшує навантаження на підвіску та поліпшує показники комфорту автомобіля. Також особливістю шин Continental можна назвати гнучку та міцну боковину, що також позитивно позначається на плавності ходу та підвищує комфорт.

В умовах України дуже важливим показником є міцність шин, адже ями та вибоїни дуже часто зустрічаються на наших дорогах особливо навесні. Преміальні шини, завдяки використанню передових технологій та сучасних матеріалів, зазвичай значно краще “тримають удар”, ніж їхні бюджетні аналоги.

Важливим показником є і довговічність шин. Як правило, покришки преміальних брендів завдяки використанню більш сучасних інгредієнтів у складі гуми, мають більший ресурс. Хоча, звісно, найбільш вагомим фактором є режим експлуатації й манера водіння.

Тестування та прогрес

Однією з відмінностей преміальних шин є тривалий та прискіпливий процес тестування. Нові технології для PremiumContact 7 були протестовані як у віртуальному моделюванні протектора та шин, так і в лабораторії, і, звичайно, на тестових треках у південній Франції, Німеччині, Чехії та США. Розробникам вдалося покращити майже усі ключові показники у порівнянні з попередньою моделлю. Керованість на мокрій дорозі покращилася на 5 відсотків (у порівнянні з PremiumContact 6), гальмування на мокрій дорозі – на 7 відсотків, а аквапланування – на 2 відсотки. Багато розмірів PremiumContact 7 тепер має рейтинг класу зчеплення з мокрою дорогою «A» на етикетці шин ЄС. Керування на сухій поверхні та гальмування покращилися на 3 відсоткові пункти.

Висновок Авто24

Підсумовуючи, варто сказати, що у переважній більшості випадків покупка преміальних шин від Continental є економічно обгрунтованою. Окрім економії на пальному, покупець якісних преміальних шин отримує дуже важливі бонуси у вигляді кращих показників безпеки та комфорту. Тож якщо ви збираєтесь використовувати свій автомобіль ще кілька років, є сенс переплатити одразу і купити для нього хороші колеса.

Бюджетні колеса, можливо, мають сенс якщо у ваші плани не входить тривале володіння автомобілем. Є складності з фінансами й ви готові економити на власній безпеці, комфорті та довговічності авто.