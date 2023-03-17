20:56, 17 березня 0

Минулого сезону багато українців не змогли "перевзути" свої автомобілі, тож цілий рік їздили на зимових шинах. Але це було вимушеним кроком - розповідаємо, чому цієї весни все-таки потрібно змінити гуму на літню.

Взимку на літніх шинах наважуються їздити лише екстремали, і це зрозуміло: результати таких експериментів часто потрапляють у звіти дорожно-транспортних пригод. А ось зворотна аномалія – їзда влітку на зимовій гумі – чомусь вважається більш прийнятною. Втім, це теж небезпечна практика. Розповімо, чому.

Чому потрібні окремі шини для зими та літа?

Ситуації, в яких працюють автомобільні шини у різних сезонах, мають багато відмінностей. Але головних дві – температура та дорожні умови, які впливають на можливість протектора чіплятися за дорогу. Якщо говорити про зиму, то через мінусові температури гума твердішає і втрачає чіпкість, а сніг або мокра снігова каша на дорозі забивають протектор.

Головне завдання і зимового, і літнього протектора схоже: видалити з плями контакту те, що заважає цьому контакту. Влітку це лише вода, а взимку ще й сніг або снігова каша. Тому протектор настільки різний.

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Влітку основні критичні моменти у шини інші – аквапланування через велику кількість води, погіршення зчеплення та зношення протектора через високу температуру асфальту. Конструктивні рішення, які втілюють задля вирішення цих проблем, абсолютно протилежні для зимових шин. Власне, звідси й виникають основні відмінності між шинами для двох різних сезонів.

У чому між ними різниця?

Для порівняння ми взяли дві нові преміальні моделі німецької марки Continental – літню PremiumContact 7 та зимову WinterContact TS 870. Ті відмінності, що видно неозброєним оком, відображають спроможність зимової шини працювати в снігу. Це в першу чергу ламелі – дрібні прорізи у шашках протектору. Саме вони допомагають шині без шипів чіплятися за гладкий лід та вкатаний сніг з такою ж ефективністю, як це роблять шиповані моделі. У WinterContact TS 870 ламелі мають пилкоподібну форму, що збільшує їхню довжину і підвищує зчеплення колеса з кригою в усіх напрямках. На літній моделі ламелів немає, бо триматися за лід їм не потрібно.

Відмінностей між шинами для літа і зими дві: у зимових дрібніша нарізка протектора та м’якіша гума. І перше, і друге заважає добре чіплятися за теплий асфальт.

Ще одна ознака зимової гуми – велика кількість широких канавок на протекторі для збирання та відведення снігу та води. Розрахувати форму та профіль цих каналів – ціла наука. Але на теплій та сухій дорозі ці канавки зменшують площу контакту колеса з дорогою. В результаті влітку зимова шина гірше тримає автомобіль при маневрах та подовжується гальмівний шлях.

Показово, що протектор літньої моделі PremiumContact 7 теж має широкі канавки, хоча й іншої форми. Виробник називає такий малюнок адаптивним, Continental наголошує, що ця преміальна шина забезпечує керованість високого рівня на сухій, і на мокрій дорозі. Тому ці канавки спроєктовані для швидкого і повного відведення води з плями контакту колеса з асфальтом.

На відміну від бюджетних, преміальні шини, подібні літній PremiumContact 7, забезпечують більше безпеки при русі у складних умовах. На фото: пляма контакту практично суха.

Крім того, літню та зимову моделі Continental відрізняє склад гумової суміші, з якої створено протектор. У літній шині використано фірмову суміш RedChili, завдяки якій гума добре тримається за чистий і мокрий асфальт, причому забезпечує безпечне гальмування навіть на початку поїздки, тобто у непрогрітому стані.

Зимова модель має протектор з полімерної суміші Cool Chili, спеціальна суміш смол у ньому забезпечує еластичність за низьких температур. Але на гарячому покритті ця м’якість грає негативну роль – за найменших навантажень колесо буквально ковзає по ньому.

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А об’єднує зимову та літню моделі Continental те, що в обох випадках інженери та хіміки, створюючи їх, приділяли особливу увагу зменшенню опору кочення для економії пального. Ще один спільний для “зими” і “літа” аспект – тенденція до збільшення ресурсу шин. Так спортивна модель, створена для задоволення від водіння SportContact 7 від Continental, має термін служби, на 17 % більший за строк служби моделі-попередниці.



Преміальні бренди створюють не просто моделі для літа. В їхніх лінійках є навіть моделі для задоволення від динамічного водіння. Фото: модель Continental SportContact 7.

Чому не можна “добити” “зиму” влітку?

Такий прийом економії справді доволі популярний: навесні водій залишає на машині старий комплект зимової гуми, щоб перед повним списанням в утиль проїхати на ньому ще й літній сезон. Мовляв, стертий нижче 4 мм протектор взимку все одно не працює як слід (це правда), а влітку він “ще походить”.

Така економія може обернутись великими витратами, якщо не втратами. Адже зимова гумова суміш має неприпустимо низький коефіцієнт зчеплення за температур вище +8о С. Крім того, через більшу кількість канавок на протекторі ефективна площа контакту з дорогою у зимової шини набагато менша, ніж у літньої. І це ще більше погіршує зчіпні якості таких коліс в літню пору. Подібна втрата характеристик не буде помітною при спокійній повсякденній їзді, але проблема відразу окреслиться, коли доведеться різко гальмувати чи об’їжджати несподівану перешкоду.

Короткі доріжки на протекторі літньої шини Continental PremiumContact 7 спрямовують воду до широких повздовжніх канавок. А ними волога швидко відводиться з зони контакту.

Тож треба бути готовим, що у першій-ліпшій нештатній ситуації машина буде “ковзатись” на гарячому асфальті, як на льоду. Зважте й на те, що на сучасних, добре устаткованих автомобілях на такій неадекватній гумі не будуть як слід працювати електронні системи безпеки. До яких ви, певно, звикли, і страйк яких стане для вас неприємним сюрпризом.

А якщо є плани подальшої експлуатації зимових шин після літньої їзди, то не варто очікувати від них колишніх зимових характеристик. Гарячий сухий асфальт нещадно стирає гострі краї ламелів, і на льоду вони не працюватимуть. Та й глибина протектора влітку “тане” з неймовірною швидкістю – м’який зимовий компаунд при великому “плюсі” за бортом стирається набагато інтенсивніше.

Різниця між зимовими та літними дорожніми умовами надто велика, щоб в наш час так ризикувати – їздити взимку на літній гумі. Власне, як і навпаки.

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Зимова шина на теплій дорозі – дуже підступна річ. Вона успішно возить на собі автомобіль, аж доки не станеться якась нештатна ситуація. І коли виникне потреба в енергійних діях кермом або гальмами, водій може миттєво втратити контроль над машиною. Отже, їзда влітку на зимових шинах має надто багато загроз і недоліків, щоб практикувати її у повсякденні.

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