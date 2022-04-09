Цього року в українських водіїв з’явилася ще одна причина запізнення із заміною зимових шин на літні: евакуація у віддалений від рідної домівки регіон. Зрозуміло, що другий комплект гуми з собою біженці не брали, а весна прийшла незалежно від війни. Що буде, якщо за теплої погоди їздити на зимовій гумі?

Щоб відповісти на це питання, експерти “Авто 24” мають у двох словах нагадати, чим відрізняються літні та зимові шини. Фактично, відмінності ці – за двома напрямками: пристосованість гумової суміші протектора до певної температури та пристосованість малюнка протектора до стану дорожнього покриття.

Певна частина автомобілістів з різних причин навесні не переходить на літні шини. В Україні це не заборонено, але стиль їзди треба змінити

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Тобто гумовий компаунд зимової шини зберігає свою еластичність навіть на морозі, завдяки чому кожна шашка протектора добре прилягає до мікронерівностей асфальту, щоб колесо добре трималося дороги. Зі свого боку, канавки та ламелі малюнка на зимовій шині добре чіпляються за сніг та лід, а на літній – за сухий асфальт. Відповідно, у “не своїх” дорожніх умовах кожна шина буде працювати нештатно.

Але є одне суттєве зауваження: літній компаунд гірше почувається у мороз, ніж зимовий – у спеку. Тобто їздити влітку на зимових шинах цілком можливо, хоча і не без застережень. І справа не лише у шипах, про які ми згадаємо нижче.

Зимова гума влітку поводиться на дорозі краще, ніж літня взимку. Але обережність при керуванні треба подвоїти

Як їздити влітку на зимових шинах

Зимові шини на теплій поверхні мають помітно гірший коефіцієнт зчеплення, і це треба враховувати при керуванні

Більший гальмівний шлях . Залишайте на чверть – на третину більше місця для гальмування, оскільки колеса на зимовій гумі раніше зриваються в юз. Для автомобілів з антиблокувальною системою у гальмах це не так актуально.

Схильність до заносу (зносу) при активному маневруванні на швидкості. Найтиповіша ситуація, коли “зима” може датися взнаки – проходження повороту на надто високій швидкості. Передні колеса запищать і якщо не скинути газ, машина, можливо, спробує попливти назовні повороту.

На дрібні рухи кермом автомобіль у зимовій “обувці” реагує цілком адекватно (на розумній швидкості, певна річ), хоча по-спортивному гострого керма чекати не варто.

За кілька днів акуратної їзди на зимових шинах у теплу погоду ви маєте звикнути до стриманого стилю та обережного поводження з кермом та педалями. Але важливо час від часу нагадувати собі про особливості поведінки власної машини, взутої в шини “не за сезоном”.

Тобто якщо не доводити дорожні ситуації до критичних, зимові шини влітку не завдаватимуть незручностей. Законодавчо заборона їзди влтку на зимових шинах у деяких країнах їснує, але українці до тих держав не евакуюються.

Зимова шина на теплому асфальті має майже на третину більший гальмівний шлях, ніж літня за тих же умов

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Шипи

Як не дивно, принципових відмінностей у літній поведінці шипованих і зимових фрикціонних шин немає. Правда те, що металеві шипи зменшують пляму контакту шини з дорогою, але як правило це компенсується більшою м’якістю гумової суміші протектора, характерною для арктичних моделей.

Крім того, шиповані шини дуже “гучні”, але в умовах фінансових обмежень, характерних для евакуйованих, з цим можна миритися. Певно, більш важливий інший момент: експлуатація шипованої гуми на теплому а то й гарячому асфальті псує шину. Справа у тому, що кожен шип під час роботи нагрівається у своєму гнізді – це наслідок його взаємодії зі стінками гнізда. Але якщо взимку є ефективне охолодження снігом, льодом або водою з дороги, то влітку шип перегрівається настільки, що гума навколо нього підгорає і твердішає. Щільність посадки шипа порушується, він розгойдується незабаром випадає. В принципі, їздити на зимовій шині з втраченими шипами ніхто не забороняє.

Шиповані колеса – найгірший варіант для експлуатації влітку. Певно, тому в деяких країнах така їзда заборонена

Майте на увазі, що в усіх п’яти сусідніх з Україною країнах Європи використання шипованих шин прямо заборонено за будь-якого сезону.

Нарешті, нагадаємо, що зимова гума влітку зношується з особливою інтенсивністю – більш м’який протектор стирається об жорсткий асфальт.

Рекомендація “Авто 24”

Незважаючи на сезонну належність шин на вашому авто, радимо взагалі під час перебування у чужому регіоні керувати машиною з підвищеною обережністю. Адже на незнайомій території є кілька чинників, що ускладнюють водіння та підвищують ризик ДТП – і це на додачу до тих загроз загального порядку, які несе з собою війна як така.

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