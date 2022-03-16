Коли від’їжджаєш на машині у далекі краї й надовго, дбайливому водієві потрібно прихопити щось корисне і для свого авто. Але місця у багажнику мало – тож що насправді варто брати?

Зважаючи на те, що в евакуацію українські громадяни відправляються разом з родиною та необхідними речами для кожного її члена, перелік автомобільного “приданого” не може бути великим.

Для біженців автомобіль має безумовну перевагу через можливість взяти більше багажу. Мінус теж є: доводиться довше стояти на кордоні

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Запчастини. Якщо у вашій машині немає у найближчій перспективі певного назріваючого ремонту, завантажуватися запчастинами “у запас” не варто. Навіть якщо з машиною під час перебування на чужині станеться поламка, потрібні деталі ви знайдете без особливих проблем і там, причому ціна не буде суттєво відрізнятися від української.

Шини. З точки зору фінансів доцільно виїжджати за кордон на період війни на зимових шинах. Хоча б тому, що вони дорожчі, а ще тому, що на них можна їздити й влітку – в той час, як взимку на літніх не поїздиш. Проте, у сусідніх європейських країнах діють різні правила щодо сезонних шин, і в деяких “зима” має бути на машині лише під час дійсно зимової погоди. Між тим, в усіх п’ятьох наших євро-сусідів заборонені шиповані покришки.

Звісно, в далеку дорогу, та ще й на чужину, машина має бути взута у якомога новіші шини. І буде краще, якщо це буде зимова модель

Пальне. В перший період перебування у чужій країні, поки родина шукатиме житло, роботу і облаштується, вам справді може знадобитися пальне. І хоча у Європі бензин та дизель останніми тижнями різко подорожчали, навряд чи вам вдасться провезти великий запас. Наприклад, до Польщі можна завезти лише 10 л у каністрі, а, скажімо, до Словаччини – 20 л, і каністра має бути металевою.

Масло. Якісні оливи в Європі справді недешеві, але якщо ваш мотор мастила не “їсть” і планового ТО найближчого місяця вам не потребується, подумайте, чи варто навантажувати машину ще й каністрою з маслом.

Рідина омивача. Подібна автохімія за кордоном дорожче, ніж у нас (скажімо, Польщі, Угорщині і Словаччині – від 4 євро за 4 л), радимо взяти з собою пляшку з інших причин. Справа у тому, що в західних країнах на деяких маршрутах АЗС трапляються не так вже і часто. А вночі взагалі магазини на них працюють лише вдень (хоча заправитися часто можна цілодобово), тож запас на першу добу просто необхідний – особливо якщо погода трапиться дощова.

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Запаска. Швидше за все, на гладких європейських автошляхах ви протягом кількох місяців зможете обійтися докаткою або навіть комплектом для ремонту проколів. І залишивши повнорозмірну “запаску” вдома, можна буде зекономити певний об’єм багажнику та кілька кілограмів маси. Але на майже тисячокілометровому шляху до кордону ви зустрінете чимало небезпечних вибоїн, тож відмовлятися від повноцінної “запаски” не радимо.

Якщо ви впевнені, що доїдете до кордону без серйозних пошкоджень шин, можна обмежитися докаткою у багажнику. Адже у Європі повнорозмірна запаска буде нечасто затребуваною

Варто додати, що дещо з аксесуарів просто необхідно мати у машині, коли в’їжджаєш до європейських країн. Так, обов’язкові світловідбивні жилети (у Польщі – на кожного пасажира), вогнегасник, запасне колесо, знак аварійної зупинки, запасні лампочки для фар. Чесно кажучи, зараз, у пік хвилі біженців через кордони, навряд чи хтось звіряє наявність цих речей у машинах з українськими номерами. Але під час подальших поїздок країною перебування це питання може стати актуальним.

Не можна вивозити за кордон

Принагідно скажемо про товари та предмети, які не можна ввозити у європейські країни. Перелік забороненого в принципі чималий, але задаємо про те, що часто їздить у наших машинах.

Зброя – у тому числі ножі. До багатьох країн не можна завозити навіть пневматичну зброю будь-якої категорії. Ножі довжиною більше 9 – 12 см та товщиною леза більше 2,5 мм теж під забороною.

Продукти тваринного походження – тобто молочні та м’ясні. Особливо – м’ясо та сало.

Домашні заготовки – т. зв. консервація (“закрутки”) – теж підпадають під підозри прикордонних чиновників.

Шоколад з високим вмістом какао, деякі популярні ліки, цигарки та алкоголь підпадають під обмеження – можна ввозити визначену кількість на одну людину.

Як розповіли “Авто 24” українці, які перетнули кордон цими днями, прикордонники не дуже прискіпливі до біженців з України. Але ж зловживати поблажливістю до постраждалих від війни не варто.

Під час поїздки країною, що охоплена війною, перевірки багажника можна очікувати не лише на кордоні, а й просто на дорозі. Але автомобільні аксесуари перевіряючих не цікавлять

Рекомендація “Авто 24”

При усій нашій любові до автомобілів мусимо сказати це: не забувайте про те, що головне ваше завдання – за допомогою машини вивезти в безпечне місце родину, а не саму машину із повним “забезпеченням”. Тобто при обмежених просторі і вантажопідйомності легковика не варто заповнювати автомобіль запчастинами та аксесуарами на шкоду іншим речам. Адже в будь-якій європейській країні можна буде врешті-решт знайти і запчастини, і сервіс для будь-якої моделі авто, на яких евакуюються українські громадяни.

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