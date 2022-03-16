Когда уезжаешь на машине в дальние края и надолго, бережному водителю хочется прихватить с собой что-нибудь полезное и для своей ласточки. Но места в багажнике мало – что на самом деле стоит брать?

Учитывая, что в эвакуацию украинские граждане отправляются вместе с семьей и необходимыми вещами для каждого, перечень автомобильного "приданого" не может быть большим.

Для беженцев автомобиль имеет безусловное преимущество из-за возможности взять больше багажа, чем пешеходы. Минус тоже есть: приходится дольше стоять на границе

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Запчасти. Если в вашей машине нет в ближайшей перспективе назревающего ремонта, загружаться запчастями впрок не стоит. Даже если с машиной во время пребывания на чужбине произойдет поломка, нужные детали вы найдете без особых проблем и там, причем цена не будет существенно отличаться от украинской.

Шины. С точки зрения финансов целесообразно уезжать за границу на период войны на зимних шинах. Хотя бы потому, что они дороже, а еще потому, что на них можно ездить и летом – в то время как зимой на летних нельзя. Тем не менее, в соседних европейских странах действуют разные правила по сезонным шинам, и в некоторых "зима" нужна на машине только во время действительно зимней погоды. Между тем, у всех пяти наших еврососедей запрещены ошипованные покрышки.

Конечно, в дальнюю дорогу, да еще и на чужбину, машина должна быть обута в более новые шины. И будет лучше, если это будет зимняя модель

Топливо. В первый период пребывания в чужой стране, пока семья будет искать жилье и работу и обустраиваться, вам может действительно понадобиться машина. И хотя в Европе бензин и дизель в последние недели резко подорожали, вряд ли вам удастся провезти с собой большой запас. К примеру, в Польшу можно завезти всего 10 л в канистре, а, скажем, в Словакию – 20 л, и канистра должна быть металлической.

Масло. Качественные масла в Европе действительно недешевы, но если ваш мотор масла не "ест" и в плановом ТО в ближайший месяц не нуждается, подумайте, стоит ли нагружать машину еще и канистрой с маслом.

Жидкость омывателя. Подобная автохимия за границей дороже, чем у нас (скажем, в Польше, Венгрии и Словакии – от 4 евро за 4 л), но мы рекомендуем взять с собой бутылку по другим причинам. Дело в том, что в западных странах на некоторых маршрутах АЗС попадаются не так уж часто. А ночью вообще магазины при них работают только днем ​​(хотя заправиться часто можно круглосуточно), так что запас “омывайки” на первые сутки просто необходим – особенно если погода сырая.

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Запаска. Скорее всего, на гладких европейских дорогах вы в течение нескольких месяцев сможете обойтись докаткой или даже комплектом для ремонта проколов. И оставив полноразмерную "запаску" дома, можно будет сэкономить определенный объем багажника и несколько килограммов массы. Но на почти тысячекилометровом пути к границе вы встретите немало опасных выбоин, так что отказываться от полноценной "запаски" не советуем.

Если вы уверены, что доедете до границы без серьезных повреждений шин, можно ограничиться докаткой в багажнике. Ведь в Европе полноразмерная запаска будет редко востребована

Стоит добавить, что несколько аксессуаров просто необходимо иметь в машине, когда въезжаешь в европейские страны. Так, обязательны световозвращающие жилеты (в Польше – на каждого пассажира), огнетушитель, запасное колесо, знак аварийной остановки, запасные лампочки для фар. Честно говоря, сейчас в пик волны беженцев через границы вряд ли кто-то сверяет наличие этих вещей в машинах с украинскими номерами. Но во время дальнейших поездок по стране пребывания этот вопрос может стать актуальным.

Нельзя вывозить за границу

Попутно скажем о товарах и предметах, которые нельзя ввозить в европейские страны. Список запретного в принципе немалый, но упомянем лишь то, что часто ездит в наших машинах.

Оружие – в том числе ножи. Во многие страны нельзя завозить даже пневматическое оружие какой-либо категории. Ножи длиной более 9 – 12 см и толщиной лезвия более 2,5 мм тоже под запретом.

Продукты животного происхождения – то есть молочные и мясные. Например, мясо и сало.

Домашние заготовки – т.н. консервация (“закрутки”) – тоже подпадают под подозрения пограничных чиновников.

Шоколад с высоким содержанием какао, некоторые популярные лекарства, сигареты и алкоголь подпадают под ограничения – можно ввозить определенное количество на одного человека.

Как рассказали "Авто 24" украинцы, которые пересекли границу в эти дни, пограничники не очень придирчивы к беженцам из Украины. Но злоупотреблять снисходительностью к пострадавшим от войны не стоит.

Во время поездки по стране, охваченной войной, проверки багажника можно ожидать не только на границе, но и просто на дороге. Но автомобильные аксессуары проверяющих не интересуют

Рекомендация “Авто 24”

При всей нашей любви к автомобилям должны сказать это: не забывайте о том, что главная ваша задача – с помощью машины вывезти в безопасное место семью, а не саму машину с полным обеспечением. То есть при ограниченном пространстве и грузоподъемности легковушки не стоит заполнять автомобиль запчастями и аксессуарами в ущерб другим вещам. Ведь в любой европейской стране можно будет найти и запчасти и сервис для любой модели авто, на которых эвакуируются украинские граждане.

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