Обслужити автомобіль, коли в кількох регіонах країни тривають воєнні дії, не завжди можливо. Але ж відповідальні водії хвилюються, що мастило не буде замінене рівно через 10, 15 або 20 тис. км. Що робити у випадку, коли немає моторної оливи потрібного сорту або взагалі відсутній доступ до СТО?

Інтервал заміни моторного масла для кожної моделі авто прописаний його виробником. Іноді потребу у візиті на СТО водієві нагадує сам автомобіль, іноді – дилер, іноді власник дізнається про строк заміни з показань одометра та з власних записів. Так чи інакше, через певний пробіг моторне мастило треба міняти. А що робити, якщо такої можливості наразі немає?

Якщо масляний щуп сухий, треба заливати у двигун будь-яку оливу. А вже потім розв'язувати питання її заміни на рекомендовану виробником

Без паніки!

Міжсервісний інтервал для сучасних двигунів автовиробник визначає в першу чергу з розрахунку забезпечення належного ресурсу мотора. Ближче до кінця строку служби мастило старіє, тобто поступово втрачає свої якості (про що йтиметься також нижче), і найгірше при цьому – зниження захисних властивостей оливи.

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Треба зазначити, що бортові системи нагадування про настання строку заміни мастила сьогодні достатньо розумні – іноді вони враховують не лише пробіг після попередньої заміни, а й умови роботи двигуна у попередній період. І якщо були певні обтяжувальні обставини (тривала робота на холостому ходу, короткі поїздки без прогріву двигуна тощо), штучний інтелект термін роботи мастила відповідним чином корегує – скорочує. Також майте на увазі, що один той самий двигун на ринках різних країн світу іноді має різний термін заміни оливи: 10 або 15 тис. км, 15 або 20 тис. км.

Головна неприємність, яку може накоїти старе мастило у двигуні – “закоксувати” поршневі кільця, але це станеться не скоро

Скільки кілометрів можна проїхати на старому мастилі понад норму?

Можна 100, а можна й 1000. Та і після п’яти “зайвих” тисяч двигун не зруйнується і не заклинить. Так, це буде некорисно для деяких деталей, і пари тертя почнуть зношуватися з більшою інтенсивністю. Але на фоні кількасот тисяч пробігу до капремонту дещо інтенсивним зносом – та ще й в умовах війни – можна знехтувати.

Що буде, якщо їздити на старому мастилі?

Для тих, хто не хоче занурюватися у теорію роботи ДВЗ, скажемо коротко – спочатку нічого страшного не станеться. Для більш прискіпливих автовласників дамо деякі подробиці щодо змін у складі мастила наприкінці його терміну служби.

По-перше, волога, що конденсується всередині холодного мотора, після контакту з картерними газами утворює кислоти, які знижують захисні властивості мастила. Кислоти дедалі більше переважають над лугами, прогресує корозійний знос металевих деталей – тобто прогресує один з основних видів зносу в ДВЗ.

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По-друге, масло з перевищеним терміном роботи стає більш густим, але на щастя, навесні даний факт мало впливає на пускові якості.

Вимоги до мастил для сучасних двигунів часом суворі: температурна стабільність, низька в’язкість та малий вміст сірки

Нарешті, через пальне, яке неодмінно потрапляє в масло, втрачають свою ефективність миючі присадки. А вони відповідають, всупереч поширеній думці, в першу чергу не за внутрішню чистоту двигуна, а головне – за чистоту канавок поршневих кілець. Якщо вони будуть забиті нагаром, в циліндрах впаде компресія, прискориться зношення кілець та циліндрів, ще більше оливи залишатиметься на стінках циліндрів, нагару стане ще більше – і так по колу, з прогресуючим наростанням обох проблем. Двигун між тим втрачатиме потужність.

Чи можна доливати інше мастило?

В принципі, тимчасово заходу – можна. Якщо йдеться не про заміну, а про відновлення рівня, можна долити моторну оливу іншого бренду. Але бажано, щоб олива була того ж типу (синтетика, напівсинтетика) та тієї ж групи якості (SL, SN, CH-4, CJ-4). Щодо в’язкості, то при доливі допустиме деяке відхилення (наприклад, 5W-30 замість 10W-40).

Ну а якщо рівень на щупі впав нижче відмітки Min і треба продовжити рух – тоді можна взагалі долити оливи хоч з дизеля підбитого ворожого танку.

Параметри оливи, які треба враховувати при підборі оливи замість “заводської”: 1. В’язкість за SAE.) Погодження з автовиробником. 3) Клас якості за стандартом ACEA. 4) Клас якості за стандартом API.

Чи не варто поміняти один лише фільтр мастила?

Таке можна зробити, адже старий фільтр під кінець свого ресурсу затримує не усі частинки забруднень. Але поміркуйте, наскільки доцільно замінювати самий лише фільтр: коли вже у вас є доступ до СТО та до магазину запчастин (фільтр же ви десь узяли?), поміняйте вже заразом і мастило, нехай навіть воно буде іншої, не “вашої” марки. А якщо ви знаєте, що незабаром буде змога поміняти оливу на “правильну”, то кілька сотень кілометрів двигун “потерпить” і зі старим фільтром.

Як обнулити нагадування про заміну мастила?

У багатьох моделей на щитку приладів висвічується нагадування про настання асу заміни мастила. Якщо таке “гасло” дошкуляє водієві, його можна скинути самостійно. Методи різні в залежності від марки і моделі авто, наприклад, у Ford`ів потрібно при увімкненому запалюванні та зачинених дверях натиснути одночасно до упору акселератор та гальмівну педаль.

Коли автомобіль сам нагадує про необхідність заміни мастила, він враховує не лише пробіг та час, а й умови роботи двигуна

Рекомендація “Авто 24”

Головне, що треба зрозуміти – катастрофи з двигуном через прострочену заміну оливи не станеться. Але важливо, щоб рівень мастила не впав нижче допустимого рівня. При цьому якщо вам дороге майбутнє вашого двигуна і ви знаєте, що мастило у ньому старе, не перевантажуйте агрегат високими обертами (вище 4000 об/хв) та надмірним навантаженням на малих обертах (до 1500 – 2000). Тривалий холостий хід – також не дуже бажаний режим для мотора зі старим маслом у картері. Одне слово, не панікуйте, але все ж таки при першій зручній нагоді поміняйте мастило.

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