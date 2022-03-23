Обслужить автомобиль, когда в нескольких регионах страны продолжаются военные действия, не всегда возможно. Но ответственные водители волнуются, что масло не будет заменено ровно через 10, 15 или 20 тыс. км. Что делать в случае, когда нет моторного масла нужного сорта или вообще отсутствует доступ к СТО?

Интервал замены моторного масла для каждой модели авто прописан его изготовителем. Иногда о потребности в визите на СТО водителю напоминает сам автомобиль, иногда – дилер, иногда владелец узнает срок замены по показаниям одометра и из собственных записей. Так или иначе, после определенного пробега моторное масло надо менять. А что делать, если такой возможности в данный момент нет?

Если масляный щуп сухой, а машина должна ехать дальше, можно заливать в двигатель любое масло. А потом решать вопрос его замены на рекомендованное производителем

Без паники!

Межсервисный интервал для современных двигателей автопроизводитель определяет в первую очередь из расчета обеспечения ресурса двигателя. Ближе к концу срока службы смазка стареет, то есть постепенно теряет свои качества (о чем будет говориться также ниже), и худшее при этом – снижение защитных свойств масла.

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Следует отметить, что бортовые системы напоминания о наступлении срока замены смазки сегодня достаточно умны – иногда они учитывают не только пробег после предшествующей замены, но и условия работы двигателя в предыдущий период. И если были определенные “отягчающие” обстоятельства (длительная работа на холостом ходу, длительная езда на высоких оборотах, короткие поездки без прогрева двигателя и т.д.), искусственный интеллект срок работы смазки соответствующим образом корректирует – сокращает. Также имейте в виду, что один и тот же двигатель на рынках разных стран мира иногда имеет разный срок замены масла: 10 или 15 тыс. км, 15 или 20 тыс. км.

Главная неприятность, которую может создать старое масло в двигателе - "закоксовать" поршневые кольца, но это произойдет не скоро

Сколько километров можно проехать на старом масле сверх нормы?

Можно 100, а можно и 1000. Да и после пяти "лишних" тысяч двигатель не разрушится и не заклинит. Да, это будет вредно для некоторых деталей, и пары трения начнут изнашиваться с большей интенсивностью. Но на фоне несколько сотен тысяч пробега до капремонта данной интенсификаией износа – да еще в условиях войны – можно пренебречь.

Что будет, если ездить на старом масле?

Для тех, кто не хочет погружаться в теорию работы ДВС, скажем коротко – поначалу ничего страшного не произойдет. Для более придирчивых автовладельцев дадим некоторые подробности об изменениях в составе масла в конце его срока службы.

Во-первых, влага, конденсирующаяся внутри холодного мотора, после контакта с картерными газами образует кислоты, снижающие защитные свойства смазки. Кислоты начинают преобладать над щелочами, прогрессирует коррозионный износ металлических деталей – то есть усиливается один из основных видов износа в ДВС.

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Во-вторых, масло с превышенным сроком работы становится более густым, но, к счастью, весной и приближающимся летом данный факт будет мало влиять на пусковые качества.

Требования к маслам для современных двигателей подчас суровые: температурная стабильность, низкая вязкость при высокой степени защиты деталей, плюс малое содержание серы

Наконец, из-за топлива, которое обязательно попадает в масло, теряют свою эффективность моющие присадки. А они отвечают, вопреки расхожему мнению, не за внутреннюю чистоту двигателя, а главное – за чистоту канавок поршневых колец. Если они будут забиты нагаром, в цилиндрах упадет компрессия, ускорится износ колец и цилиндров, еще больше масла будет оставаться на стенках цилиндров, нагара станет еще больше – и так по кругу, с прогрессирующим нарастанием обеих проблем. Двигатель между тем будет терять мощность и изнашиваться все интенсивнее.

Можно ли доливать другое масло?

В качестве временной меры – можно. Если речь идет не о замене, а о восстановлении уровня, можно долить моторное масло другого бренда. Но предпочтительно, чтобы масло было того же типа (синтетика, полусинтетика) и той же группы качества (SL, SN, CH-4, CJ-4 и т.д.). Что касается вязкости, то при доливе допустимо некоторое отклонение (например, 5W-30 вместо 10W-40).

Ну а если уровень на щупе упал ниже отметки Min и нужно продолжить движение – тогда можно вообще долить масла хоть из дизеля подбитого вражеского танка.

Параметры, которые следует учитывать при подборе масла вместо "родного": 1. Вязкость по SAE. 2. Одобрение автопроизводителя. 3. Класс качества по стандарту ACEA. 4. Класс качества по стандарту API.

А можно поменять только фильтр?

Такое можно сделать, ведь старый фильтр на исходе своего ресурса задерживает не все частицы загрязнений. Но подумайте, насколько целесообразно заменять только фильтр: если у вас есть доступ к СТО и к магазину запчастей (фильтр же вы где-то взяли?), поменяйте уже заодно и масло, пусть даже оно будет другой, не "вашей" марки. А если вы знаете, что вскоре будет возможность поменять смазку на "правильную", то несколько сотен километров двигатель "потерпит" и со старым фильтром.

Как обнулить напоминание о замене масла?

У многих моделей на щитке приборов высвечивается напоминание о наступлении времени замены масла. Если такой "транспарант" донимает водителя, его можно сбросить самостоятельно. Методы разные в зависимости от марки и модели авто, например, у Ford`ов нужно при включенном зажигании и закрытых дверях нажать одновременно до упора акселератор и тормозную педаль.

Когда автомобиль сам напоминает о необходимости замены масла, он учитывает не только пробег и время, но и условия работы двигателя

Рекомендация “Авто 24”

Главное, что нужно понять – катастрофы с двигателем из-за просроченной замены масла не произойдет. Но важно, чтобы уровень смазки не упал ниже допустимого предела. При этом если вам дорого будущее вашего двигателя и вы знаете, что масло в нем старое, не перегружайте агрегат высокими оборотами (выше 4000 об/мин) и чрезмерной нагрузкой на малых оборотах (до 1500 – 2000). Продолжительный холостой ход – также не очень желаемый режим для двигателя со старым маслом в картере. Словом, не паникуйте, но все же при первом удобном случае поменяйте смазку.

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