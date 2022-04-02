Бронетехніка, вантажівки без номерів, автомобілі з поліетиленом замість скла і моторошного виду “копійки” з автоматниками у салоні – війна змінила вигляд наших доріг. Правил дорожнього руху у цих реаліях дотримуються далеко не усі, і це вже відчули багато хто з законослухняних водіїв. Як зберегти власну безпеку за таких умов?

Зі зрозумілих причин не будемо вдаватися у подробиці, але усім зрозуміло, як і чому змінився характер трафіку на українських автотрасах та на міських вулицях. Додайте до специфіки рухомого складу загальну стривоженість та знервованість окремих громадян – і ви отримаєте ту саму збільшену ймовірність аварій та травматизму. Разом з експертами “Авто 24” поговоримо, як в таких умовах зберегти себе і автомобіль.

Вулиці прифронтових міст майже порожні, але це не значить, що на них не діють Правила дорожнього руху.

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Якщо коротко, на час військових дій доведеться забути про п.1.4 Правил дорожнього руху України про те, що “Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці Правила”. Тобто їздити під час війни краще так, немов інші автомобілісти поряд з вами завжди готові порушити ПДР. Так, це образливо для законослухняних водіїв, але це допоможе багатьом врятувати життя та здоров’я.

Дотримуйтеся ПДР попри все. Це знизить ризик ДТП і зробить порушника менш небезпечним для вас та для інших учасників руху – адже принаймні один з учасників аварійної ситуації буде адекватним. Виняток може бути лише один – коли ви всупереч Правил поступаєтесь дорогою машині, яка має ознаки неадекватності (див. нижче).

Крім іншого, пересування автомобілем під час воєнного стану ускладнюють барикади та блокпости.

Поступайтеся дорогою. На будь-яких перехрестях, регульованих та нерегульованих, будьте готові до того, що будь-який інший транспортний засіб буде перетинати його всупереч ПДР. Неважливо, з якої причини це станеться – просто ви маєте бути готові до цього. Тобто до перехресть наближатися треба на невеликій швидкості, а у випадку поганого огляду варто зупинитися, щоб переконатися у відсутності небезпеки.



Забудьте про високу швидкість. В умовах, коли на дорозі можна чекати будь-яких несподіванок (аж до падіння балістичної ракети), висока швидкість має відразу декілька загроз. По-перше, швидкий рух залишає водієві менше часу на реакцію на небезпеку. По-друге, наслідки зіткнення у такому випадку будуть більш тяжкими. По-третє, машину, яка наближається на високій швидкості, іншим учасникам руху важче помітити вчасно.

Військова техніка ЗСУ надає почуття гордості за своїх захисників, але легковим машинам краще триматися від неї подалі: військові колони можуть стати об’єктом ворожої атаки.

Тримайтесь подалі від військової техніки. Коли поряд з вами на проїзній частині опиняються військові вантажівки, бронетранспортери або навіть танки, краще не наближатися до них. Адже в багатьох випадках оглядовість для водія у них обмежена, тож вас можуть випадково зачепити під час маневрування. З іншого боку, за деяких умов наближення цивільної машини до своєї техніки військові можуть розцінити як загрозу – з відповідною реакцією.

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Небезпека на асфальті

Доречним буде нагадати також про таку небезпеку на проїзній частині, як пошкодження дорожнього покриття. Після випадкових обстрілів та боїв на асфальті можуть залишатися ями та уламки цегли, фрагменти металевих конструкцій від будівель та техніки. Ними легко пошкодити шину, а то й розташовані у нижній частині машини конструкції – підвіску, вихлопну систему, трансмісію. Рухатись на таких ділянках доріг слід не лише повільно, а й з підвищеною увагою, щоб роздивитися серед дрібного сміття небезпечні уламки.

Після розриву снаряду або ракети проїзна частина вкривається сміттям, серед якого можуть бути небезпечні для машини предмети

Рекомендація “Авто 24”

Наша порада: прийміть правила війни. Навіть якщо ви 1000 разів праві і за мирних часів ніколи б не дозволили комусь притискувати ваше авто до узбіччя, зараз поступіться дорогою. Адже сьогодні мало не у кожній машині можуть їхати озброєні люди, які мають власні уявлення про правила дорожнього руху, і сперечатися з ними не варто. Прийде час – будемо їздити за правилами, а зараз наше головне завдання – вибороти перемогу та відродити країну, залишившись людьми.

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