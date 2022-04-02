Бронетехника, грузовики без номеров, автомобили с полиэтиленом вместо стекол и жуткого вида "копейки" с автоматчиками в салоне – война изменила облик наших дорог. Правила дорожного движения в этих реалиях соблюдают далеко не все, и это уже почувствовали многие законопослушные водители. Как сохранить собственную безопасность в таких условиях?

По понятным причинам не будем вдаваться в подробности, но всем понятно, как и почему изменился характер трафика на украинских автотрассах и на городских улицах. Добавьте в специфику подвижного состава общую встревоженность и нервозность отдельных граждан – и вы получите увеличенную вероятность аварий и травматизма. Вместе с экпертами “Авто 24” поговорим о том, как в таких условиях сохранить себя и автомобиль.

Улицы прифронтовых городов почти пусты, но это не значит, что на них не действуют Правила дорожного движения

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Если коротко, на время военных действий придется забыть о п.1.4 ПДД Украины о том, что "Каждый участник дорожного движения имеет право рассчитывать на то, что и другие участники выполняют эти Правила". То есть ездить во время войны лучше так, словно другие автомобилисты рядом с вами всегда готовы нарушить ПДД. Да, это обидно для законопослушных водителей, но это поможет многим спасти жизнь и здоровье.

Следуйте ПДД несмотря ни на что. Это снизит риск ДТП и сделает нарушителя менее опасным для вас и других участников движения – ведь по крайней мере один из участников аварийной ситуации будет адекватным. Исключение может быть только одно – если вы вопреки Правилам уступаете проезд другой машине, которая имеет признаки неадекватности (см. ниже).

Кроме прочего, передвижение на автомобиле во время военного положения усложняют баррикады и блокпосты.

Уступайте дорогу. На любых перекрестках, регулируемых и нерегулируемых, будьте готовы к тому, что любое другое транспортное средство будет пересекать его вопреки ПДД. Неважно, по какой причине это произойдет – просто вы должны быть готовы к этому. То есть к перекресткам приближаться нужно на небольшой скорости, а в случае плохого обзора следует остановиться, чтобы убедиться в отсутствии опасности.

Забудьте о высокой скорости. В условиях, когда на дороге можно ожидать любых неожиданностей (вплоть до падения баллистической ракеты), высокая скорость имеет сразу несколько угроз. Во-первых, быстрое движение оставляет водителю меньше времени на реакцию на опасность. Во-вторых, последствия столкновения в таком случае будут более тяжелыми. В-третьих, машину, приближающуюся на высокой скорости, другим участникам движения труднее заметить вовремя.

Вид военной техники придает чувство гордости за своих защитников, но легковым машинам лучше держаться подальше: военные колонны могут стать объектом вражеской атаки.

Держитесь подальше от военной техники. Когда рядом с вами на проезжей части оказываются военные грузовики, бронетранспортеры или даже танки, лучше не приближаться к ним. Ведь во многих случаях обзорность для водителя у них ограничена, так что вас могут случайно задеть во время маневрирования. С другой стороны, в некоторых условиях приближение гражданской машины к своей технике военные могут расценить как угрозу – с соответствующей ответной реакцией.

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Опасность на асфальте

Уместно будет напомнить также о такой опасности на проезжей части, как повреждение дорожного покрытия. После случайных обстрелов и конкретных боев на асфальте могут оставаться ямы и обломки кирпичей, фрагменты металлических конструкций от зданий и техники. О них легко повредить шину, а то и расположенные в нижней части машины конструкции – подвеску, выхлопную систему, трансмиссию. Двигаться на таких участках дорог следует не только медленно, но с повышенным вниманием, чтобы рассмотреть среди мелкого мусора опасные обломки.

После разрыва снаряда или ракеты проезжая часть покрывается мусором, среди которого могут быть опасные для машины предметы.

Рекомендация “Авто 24”

Наш совет: примите правила войны. Даже если вы тысячу раз правы и в мирное время никогда бы не позволили кому-то прижимать ваше авто к обочине, сейчас уступите дорогу. Ведь сегодня чуть ли не в каждой машине могут ехать вооруженные люди, имеющие собственные представления о правилах дорожного движения, и спорить с ними не стоит. Придет время и все будем ездить по ПДД, а сейчас наша задача – одержать победу и возродить страну, при этом оставшись людьми.

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