В этом году у украинских водителей появилась еще одна причина опоздания с заменой зимних шин на летние: эвакуация в отдаленный от дома регион. Разумеется, второй комплект резины с собой беженцы не брали, а весна пришла независимо от войны. Что будет, если при теплой погоде ездить на зимней резине?

Чтобы ответить на этот вопрос, эксперты “Авто 24” должны в двух словах напомнить, чем отличаются летние и зимние шины. Фактически отличия эти – по двум направлениям: приспособленность резиновой смеси протектора к определенной температуре и приспособленность рисунка протектора к состоянию дорожного покрытия.

Определенная часть автомобилистов по разным причинам весной не переходит на летние шины. В Украине это не запрещено, но стиль езды нужно изменить

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То есть, резиновый компаунд зимней шины сохраняет свою эластичность даже на морозе, благодаря чему каждая шашка протектора хорошо прилегает к микронеровностям асфальта, чтобы колесо надежно держалось дороги. Со своей стороны канавки и ламели рисунка на зимней шине хорошо цепляются за снег и лед, а на летней – за сухой асфальт. Соответственно, в "не своих" дорожных условиях каждая шина будет работать нештатно.

Но есть одно существенное замечание: летний компаунд хуже чувствует себя в мороз, чем зимний – в жару. То есть ездить летом на зимних шинах вполне возможно, хотя и не без оговорок. И дело не только в шипах, о которых мы упомянем ниже.

Зимняя резина летом ведет себя на дороге лучше, чем летняя зимой. Но осторожность при управлении все равно нужно удвоить

Как ездить летом на зимних шинах

Зимние шины на теплой поверхности имеют заметно худший коэффициент сцепления, и это следует учитывать при управлении.

Больший тормозной путь. Оставляйте на четверть – на треть больше места для торможения, поскольку колеса на зимней резине раньше срываются в юз. Для автомобилей с антиблокировочной системой в тормозах это не столь актуально.

Склонность к заносу (износу) при активном маневрировании на скорости. Самая обычная ситуация, когда “зима” может сказаться – прохождение поворота на слишком высокой скорости. Передние колеса запищат и если не сбросить газ, машина может попытаться поплыть наружу поворота.

На мелкие движения рулем автомобиль в зимней "обувке" реагирует вполне адекватно (на разумной скорости, конечно), хотя по-спортивному острого руля ждать не стоит.

За несколько дней аккуратной езды на зимних шинах в теплую погоду вы должны привыкнуть к сдержанному стилю и осторожному обращению с рулем и педалями. Но важно время от времени напоминать себе об особенностях поведения собственной машины, обутой в шины "не по сезону".

То есть если не доводить дорожные ситуации до критических, зимние шины летом не будут причинять особых неудобств. Законодательно запрет езды на зимних шинах летом в некоторых странах существует, но украинцы в те государства не эвакуируются.

Зимняя шина на теплом асфальте имеет почти на треть больший тормозной путь, чем летняя при тех же условиях

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Шипы

Как ни странно, принципиальных отличий в летнем поведении шипованных и зимних фрикционных шин нет. Правда то, что металлические шипы уменьшают пятно контакта шины с дорогой, но, как правило, это компенсируется большей мягкостью резиновой смеси протектора, характерной для арктических моделей.

Кроме того, шипованные шины очень “громкие”, но в условиях финансовых ограничений, характерных для эвакуированных, с этим можно мириться. Наверное, более важный другой момент: эксплуатация шипованной резины на теплом или горячем асфальте портит шину. Дело в том, что каждый шип при работе нагревается в своем гнезде – это следствие его взаимодействия со стенками гнезда. Но если зимой имеет место эффективное охлаждение снегом, льдом или водой с дороги, то летом шип перегревается настолько, что резина вокруг него подгорает и твердеет. Плотность посадки шипа нарушается, он расшатывается и вскоре выпадает. В принципе, ездить на зимней шине с утраченными шипами никто не возбраняет.

Шипованные колеса – самый плохой вариант для эксплуатации летом. Вероятно, поэтому в некоторых странах такая езда запрещена

Имейте в виду, что во всех пяти соседних с Украиной странах Европы использование шипованных шин прямо запрещено в любом сезоне.

Наконец, напомним, что зимняя резина летом изнашивается с особой интенсивностью – более мягкий протектор стирается о жесткий асфальт.

Рекомендация “Авто 24”

Несмотря на сезонную принадлежность шин на вашем автомобиле, советуем вообще во время пребывания в чужом регионе управлять машиной с повышенной осторожностью. Ведь на незнакомой территории есть несколько факторов, которые затрудняют вождение и повышают риск ДТП – и это вдобавок к угрозам общего порядка, которые несет с собой война как таковая.

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