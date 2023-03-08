Один з найбільших світових концернів з виробництва шин та автомобільних компонентів оприлюднив свій намір позбутись російських активів на щорічній пресконференції.

“Попри складне макроекономічне середовище, Continental досяг скоригованої цілі продажів і прибутків у 2022 фінансовому році, – йдеться у заяві компанії.

На результати діяльності компанії особливо вплинули наслідки війни в Україні, обмеження через пандемію коронавірусу в Китаї, постійний дефіцит напівпровідників і додаткові витрати в розмірі близько 3,3 мільярда євро внаслідок зростання цін на сировину, напівфабрикати, енергію та логістику. У поточному фінансовому році технологічна компанія очікує зростання продажів і прибутків, зокрема завдяки зростанню показників виробництва легкових та легких комерційних транспортних засобів, а також збереження високої дисципліни витрат”.

Також цікаво Continental розробив нову гальмівну систему для електромобілів

«2022 рік був для нас особливо складним у кількох аспектах. Війна проти України підняла ціни на сировину, напівфабрикати, енергоносії та логістику. Це також є причиною, чому ми продовжуємо працювати над контрольованим виходом з російського ринку», — сказав генеральний директор Continental Ніколай Зетцер під час щорічної пресконференції в Ганновері в середу.

Ніколай Зетцер, генеральний директор Continental

Катя Дюррфельд, член виконавчої ради Continental зазначила, що торік компанія зазнала збитків на мільярд євро. “Через комерційну діяльність в Росії Continental також знецінила активи на суму близько 87 мільйонів євро в результаті накладених санкцій”. Таким чином, російська власність вже фактично виведена з активів компанії.

Щоб подолати численні виклики та посилити свою стійкість, Continental запровадив більш цілеспрямоване управління витратами та інтегрований нагляд за ланцюгом закупівель й логістики електроніки. Він також розширив свою базу постачальників та ініціював коригування цін у всіх секторах групи, щоб компенсувати наслідки інфляції.

Тому хоча компанія Continental і зазнала збитків, обсяг продажів зріс на 16,7%, завдяки чому чистий прибуток склав 67 мільйонів євро. Це дозволило виплати акціонерам 1,5 євро дивідендів на кожну акцію.

У 2023 році завдяки стійкому відновленню ринку Continental очікує вищих прибутків.

Continental має два заводи у Росії – з виробництва шин та автокомпонентів. Вони розміщені у Калузі. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну німецький концерн зупинив виробництво, але влітку тимчасово відновив його на потреби місцевого ринку. За цей час інші шинні компанії позбувались своїх заводів у Росії – фінський Nokian Tyres за 440 млн євро продав своє виробництво “Татнефті”, а французький Michelin кілька днів тому знайшов покупця на свої активи (ним стане місцевий дистриб’ютор). Про припинення роботи в Росії заявили також Bridgestone та Pirelli.