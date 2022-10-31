Завод фінської компанії у Всеволожську був найбільшим постачальником шин Nokian по всьому світу. Тепер його продадуть російській нафтодобувній компанії.

Nokian Tyres повідомила про підписання угоди про продаж свого російського бізнесу компанії "Татнафта". Очікується, що ціна операції без переходу боргів та коштів складе близько €400 млн, йдеться у заяві. На остаточну ціну також вплинуть інші чинники, серед яких виторг, коригування оборотного капіталу та обмінний курс.

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З урахуванням потужності заводу джерела видання Kommersant не бачать можливості для "Татнафти" завантажити його, особливо в умовах перебоїв з постачанням сировини. При цьому, за даними видання, Nokian залишила опціон на повернення в російський бізнес, і в таких умовах обидві компанії будуть зацікавлені як мінімум у підтримці роботи заводу. «Татнафта» має досвід ведення шинного бізнесу, але вийшла зі своїх активів після запровадження проти них санкцій ЄС.

Угода не стала несподіванкою — у червні 2022 року Nokian Tyres оголосила, що ініціює контрольований відхід з російського ринку на тлі санкцій ЄС, які, за словами голови концерну в РФ Андрія Пантюхова, унеможливили подальшу роботу у складі концерну.

Завод Nokian Tyres у Всеволожську працював з 2005 року, і в 2021-му на російський ринок припадало 20% продажів марки та 80% випуску. Виробничі потужності становлять 17 млн. шин на рік. В останні роки весь ринок легкових шин становив близько 30-40 млн. штук на рік. Концерн не зупиняв завод у РФ, але ще навесні почав переорієнтувати випуск продукції на майданчики в інших країнах. Наразі, згідно з звітністю, він нарощує виробництво на майданчиках у Фінляндії та США. Знецінення російських активів у другому кварталі Nokian Tyres оцінювала €280,7 млн. Вартість чистих активів шинного концерну в Росії та Білорусі без урахування чистого боргу попередньо на кінець третього кварталу складе €480,3 млн.

За словами співрозмовників, угода містить умову щодо зворотного викупу частки фінами, і Nokian зацікавлена в тому, щоб завод продовжував роботу.

У «Татнафти» є досвід роботи в сегменті: компанія вже випускала шини під брендом Kama Tyres, але активи потрапили під санкції ЄС через їхні постачання для російської техніки, яка використовувалася у військових діях в Україні. Компанія була змушена продати бізнес «Татнафтохімінвест-холдингу» (49% у Татарстану, інші акціонери невідомі).

Джерело видання Комерсант вказує, що з урахуванням величезних потужностей заводу у Всеволожську можливість завантажити його виглядає нереалістичною, тим більше якщо йдеться про продовження випуску аналогічної продукції в умовах перебоїв з постачанням сировини. Якщо «Татнафта» не має «неочевидних» проектів для експансії на експорт, то угода спочатку замислюється як тимчасова.