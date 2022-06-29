Рада директорів Nokian Tyres прийняла рішення про контрольований вихід з російського ринку.

Через війну в Україні та подальше посилення санкцій для Nokian Tyres plc більше недоцільно продовжувати діяльність у Росії. Підготовка до виходу розпочнеться негайно, і компанія оцінить різні варіанти виходу.

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У рамках цього процесу Nokian Tyres зафіксує знецінення російських активів на суму приблизно 300 мільйонів євро у другому кварталі 2022 року. Вони будуть відображені як виключення, що не відповідають МСФЗ. Враховуючи знецінення, вартість чистих активів Nokian Tyres в Росії та Білорусі на 31 травня 2022 року становила приблизно 400 мільйонів євро.

"Протягом останніх місяців ми стали свідками шокуючих подій в Україні. Ми з великим сумом слідкуємо за ситуацією, і ми разом з усім міжнародним співтовариством однозначно засуджуємо війну, яка завдала невимовних страждань багатьом", – говорить Юкка Мойсіо, президент і генеральний директор Nokian Tyres. "Наша короткострокова увага зосереджена на адаптації до швидко мінливого, надзвичайно невизначеного робочого середовища та збереженні контролю над нашими операціями в Росії".

"Після ретельного розгляду та оцінки різних варіантів ми вирішили відновити Nokian Tyres без присутності в Росії та зосередитися на можливостях зростання на інших наших основних ринках. Це було непросте рішення, враховуючи, що у нас є понад 1600 відданих співробітників в Росії, чий досвід ми високо цінуємо, а також багато давніх відносин із клієнтами і постачальниками, побудовані за останні 17 років", – продовжує Мойсіо.

Щоб забезпечити постачання своєї продукції, Nokian Tyres продовжила нарощувати потужності на своїх заводах у Фінляндії та США та вирішила інвестувати в абсолютно нові потужності в Європі. Раніше в цьому році компанія оголосила, що припинила інвестиції в російський завод і почала переносити виробництво окремих ключових груп продуктів з Росії на інші свої заводи.

Nokian Tyres працює в Росії з 2005 року. У 2021 році приблизно 80% шин компанії для легкових автомобілів було вироблено в Росії, а бізнес-сфера Росія та Азія становила приблизно 20% чистих продажів Nokian Tyres.