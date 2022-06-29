Совет директоров Nokian Tyres принял решение о контролируемом выходе с российского рынка.

Из-за войны в Украине и дальнейшего ужесточения санкций для Nokian Tyres plc больше нецелесообразно продолжать деятельность в России. Подготовка к выходу начнется немедленно, и компания оценит различные варианты выхода.

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В рамках этого процесса Nokian Tyres зафиксирует обесценение российских активов на сумму примерно 300 миллионов евро во втором квартале 2022 года. Они будут отражены как исключения, не соответствующие МСФО. Учитывая обесценение, стоимость чистых активов Nokian Tyres в России и Беларуси на 31 мая 2022 года составляла примерно 400 миллионов евро.

“В течение последних месяцев мы стали свидетелями шокирующих событий в Украине. Мы с грустью следим за ситуацией, и мы вместе со всем международным сообществом однозначно осуждаем войну, которая причинила неописуемые страдания многим”, – говорит Юкка Мойсио, президент и генеральный директор Nokian Tyres. “Наше краткосрочное внимание сосредоточено на адаптации к быстро меняющейся, чрезвычайно неопределенной рабочей среде и сохранении контроля над нашими операциями в России”.

“После тщательного рассмотрения и оценки различных вариантов мы решили восстановить Nokian Tyres без присутствия в России и сосредоточиться на возможностях роста на других наших основных рынках. Это было непростое решение, учитывая, что у нас есть более 1 600 преданных сотрудников в России, чей опыт мы высоко ценим, а также много давних отношений с клиентами и поставщиками, построенных за последние 17 лет”, – продолжает Мойсио.

Чтобы обеспечить поставки своей продукции, Nokian Tyres продолжила наращивать мощности на своих заводах в Финляндии и США, а также решила инвестировать в совершенно новые мощности в Европе. Ранее в этом году компания объявила, что прекратила инвестиции в российский завод и начала переносить производство отдельных ключевых групп продуктов из России на другие свои заводы.

Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году примерно 80% шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-сфера России и Азии составляла примерно 20% чистых продаж Nokian Tyres.