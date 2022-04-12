Nokian Tyres ожидает трудностей с производством и продажей шин, выпущенных в России.

Финский концерн Nokian Tyres сообщил, что ожидает сложностей в работе из-за введения запрета на импорт в Евросоюз автомобильных шин, выпущенных в России, а также на поставки сырья в Россию.

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"Новые санкции повлияют на способность Nokian Tyres производить шины в России и продавать шины в России и ЕС, особенно в Центральной Европе", — говорится в пресс-релизе компании.

По данным концерна, в 2021 году на Россию приходилось около 20% чистых продаж компании. Компания производит около 80% всех шин для легковых автомобилей на российских заводах, причем примерно половина сырья импортируется из-за границы.

"Доступность сырья и его логистика существенно повлияют на способность компании продолжать производство в России", – отмечает производитель.

Nokian Tyres 22 марта сообщил, что прекращает инвестиции в производство шин на территории России, но продолжит их выпускать на своем заводе в Всеволожском районе Ленинградской области.

Компания рассчитывает нарастить мощности своих заводов в Финляндии и США. В перспективе компания планирует производить все шины, продающиеся в Северной Европе, в финском городе Нокиа, а шины для Северной Америки – в Нокиа и в США.

В настоящее время грузовые шины компания разрабатывает и производит в Финляндии. Грузовые и автобусные шины разрабатываются в Финляндии, а производятся в других странах.

Российский завод Nokian Tyres был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн ​​шин в год.