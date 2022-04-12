Nokian Tyres чекає труднощів з виробництвом та продажем шин які вироблені в Росії.

Фінський концерн Nokian Tyres повідомив, що чекає складнощів у роботі через введення заборони на імпорт до Євросоюзу випущених у Росії автомобільних шин, а також на постачання сировини до Росії.

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"Нові санкції вплинуть на здатність Nokian Tyres виробляти шини в Росії і продавати шини в Росії та ЄС, особливо в Центральній Європі", - йдеться в прес-релізі компанії.

За даними концерну, в 2021 році на Росію припадало близько 20% чистого продажу компанії. Компанія виробляє близько 80% всіх шин для легкових автомобілів на російських заводах, причому приблизно половина сировини імпортується з-за кордону.

"Доступність сировини та її логістика істотно вплинуть на здатність компанії продовжувати виробництво в Росії", - зазначає виробник.

Nokian Tyres 22 березня повідомив, що припиняє інвестиції у виробництво шин на території Росії, але продовжить випускати їх на своєму заводі у Всеволожському районі Ленінградської області.

Компанія розраховує наростити потужності своїх заводів у Фінляндії та США. У перспективі компанія планує виробляти всі шини, що продаються в Північній Європі, у фінському місті Нокіа, а шини для Північної Америки - також у Нокіа і в США.

На сьогоднішній день вантажні шини компанія розробляє та виробляє у Фінляндії. Вантажні та автобусні шини розробляються у Фінляндії, а виробляються в інших країнах.

Російський завод Nokian Tyres був відкритий у вересні 2005 року, на ньому діють 14 виробничих ліній потужністю 17 млн. шин на рік.