У той час як майже усі провідні виробники автомобільних шин заявили про вихід з російського ринку через початок війни, Nokian Tyres вирішила і надалі співпрацювати з країною-агресором.

Фінська компанія Nokian Tyres у вівторок заявила, що вирішила продовжити виробництво в Росії, щоб забезпечити збереження контролю над місцевим заводом, у той час, коли найвідоміші шинні бренди повідомили про вихід з російського ринку через вторгнення в Україну.

Читайте також: які автовиробники вже пішли з Росії

Pirelli, Bridgestone, Continental, Michelin та Yokohama вже пішли з російського ринку. Goodyear поки що не повідомляв про плани припинення співробітництва з РФ.

"Продовжуючи працювати на заводі шин для легкових автомобілів у Росії, ми хочемо бути впевненими, що завод керується та контролюватиметься Nokian Tyres і в майбутньому", – йдеться у заяві центрального офісу компанії Nokian Tyres.

"Наше підприємство продовжує працювати в штатному режимі, ми забезпечуватимемо поставки нашим російським клієнтам так само, як і експортні", – запевнив генеральний директор Nokian Tyres Росія Андрій Пантюхов.

Завод Nokian Tyres був відкритий у Всеволожську в 2005 році, інвестиції в підприємство становили близько 1 мільярда євро. В цей час виробничі потужності заводу становлять близько 17 мільйонів шин на рік, що відповідає приблизно 82% від усіх потужностей виробництва фінської шинної компанії.