В то время как почти все ведущие производители автомобильных шин заявили о выходе с российского рынка из-за начала войны, Nokian Tyres решила и в дальнейшем сотрудничать со страной агрессором.

Финская компания Nokian Tyres во вторник заявила, что решила продолжить производство в России, чтобы обеспечить сохранение контроля над местным заводом, в то время, когда самые известные шинные бренды сообщили о выходе с российского рынка из-за вторжения в Украину.

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Pirelli, Bridgestone, Continental, Michelin и Yokohama уже ушли с российского рынка. Goodyear пока не сообщал о планах прекращения сотрудничества с РФ.

"Продолжая работать на заводе шин для легковых автомобилей в России, мы хотим быть уверенными, что завод управляется и контролируется Nokian Tyres и в будущем", – говорится в заявлении центрального офиса компании Nokian Tyres.

"Наше предприятие продолжает работать в штатном режиме, мы будем обеспечивать поставки нашим российским клиентам так же, как и экспортные", – заверил генеральный директор Nokian Tyres Россия Андрей Пантюхов.

Завод Nokian Tyres был открыт во Всеволожске в 2005 году, инвестиции в предприятие составили около 1 миллиарда евро. В настоящее время производственные мощности завода составляют около 17 миллионов шин в год, что соответствует примерно 82 процентам от всех производимых в мире шин финской компании.