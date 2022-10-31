Завод финской компании во Всеволожске являлся крупнейшим поставщиком шин Nokian по всему миру. Теперь его продадут российской нефтедобывающей компании.

Nokian Tyres сообщила о подписании соглашения о продаже своего российского бизнеса компании "Татнефть". Ожидается, что цена сделки без перехода долгов и средств составит около 400 млн евро, говорится в заявлении. На окончательную цену также повлияют другие факторы, среди которых выручка, корректировка оборотного капитала и обменный курс.

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С учетом мощности завода источники издания Kommersant не видят возможности для "Татнефти" скачать его, особенно в условиях перебоев со снабжением сырья. При этом, по данным издания, Nokian оставила опцион на возвращение в российский бизнес и в таких условиях обе компании будут заинтересованы как минимум в поддержке работы завода. «Татнефть» имеет опыт ведения шинного бизнеса, но вышла из своих активов после введения против них санкций ЕС.

Соглашение не стало неожиданностью – в июне 2022 года Nokian Tyres объявила, что инициирует контролируемый уход с российского рынка на фоне санкций ЕС, которые, по словам главы концерна в РФ Андрея Пантюхова, сделали невозможным дальнейшую работу в составе концерна.

Завод Nokian Tyres во Всеволожске работал с 2005 года, и в 2021 году на российский рынок приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Производственные мощности составляют 17 млн шин в год. В последние годы весь рынок легковых шин составил около 30-40 млн штук в год. Концерн не останавливал завод в РФ, но еще весной переориентировал выпуск продукции на площадки в других странах. По данным отчетности, он наращивает производство на площадках в Финляндии и США. Обесценение российских активов во втором квартале Nokian Tyres оценивала 280,7 млн евро. Стоимость чистых активов шинного концерна в России и Беларуси без учета чистого долга предварительно на конец третьего квартала составит 480,3 млн евро.

По словам собеседников, соглашение содержит условие об обратном выкупе доли финнами, и Nokian заинтересована в том, чтобы завод продолжал работу.

У "Татнефти" есть опыт работы в сегменте: компания уже выпускала шины под брендом Kama Tyres, но активы попали под санкции ЕС из-за их поставок для российской техники, которая использовалась в военных действиях в Украине. Компания была вынуждена продать бизнес "Татнефтехиминвест-холдингу" (49% у Татарстана, другие акционеры неизвестны).

Источник издания Коммерсант указывает, что с учетом огромных мощностей завода во Всеволожске возможность скачать его выглядит нереалистичным, тем более если речь идет о продолжении выпуска аналогичной продукции в условиях перебоев со снабжением сырьем. Если у «Татнефти» нет «неочевидных» проектов для экспансии на экспорт, то соглашение сначала задумывается как временное.