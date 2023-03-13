Один из крупнейших мировых концернов по производству шин и автомобильных компонентов обнародовал свое намерение избавиться от российских активов на ежегодной пресс-конференции.

“Несмотря на сложную макроэкономическую среду, Continental достиг скорректированной цели продаж и доходов в 2022 финансовом году, – говорится в заявлении компании.

На результаты деятельности компании особенно повлияли последствия войны в Украине, ограничения из-за пандемии коронавируса в Китае, постоянный дефицит полупроводников и дополнительные расходы в размере около 3,3 миллиарда евро в результате роста цен на сырье, полуфабрикаты, энергию и логистику.

В текущем финансовом году технологическая компания ожидает роста продаж и доходов, в частности, благодаря росту показателей производства легковых и легких коммерческих транспортных средств, а также сохранению высокой дисциплины расходов”.

Также интересно Continental разработал новую тормозную систему для электромобилей

«2022 год был для нас особенно сложным в нескольких аспектах. Война против Украины подняла цены на сырье, полуфабрикаты, энергоносители и логистику. Это также причина, почему мы продолжаем работу по контролируемому выходу с российского рынка», — сказал генеральный директор Continental Николай Зетцер во время ежегодной пресс-конференции в Ганновере в среду.

Николай Зетцер, генеральный директор Continental

Катя Дюррфельд, член исполнительного совета Continental отметила, что в прошлом году компания понесла убытки на миллиард евро. "Из-за коммерческой деятельности в России Continental также обесценила активы на сумму около 87 миллионов евро в результате наложенных санкций". Таким образом, российская собственность уже фактически выведена из активов компании.

Чтобы преодолеть многочисленные вызовы и усилить свою устойчивость, Continental ввел более целенаправленное управление затратами и интегрированное наблюдение за цепью закупок и логистики электроники. Он также расширил свою базу поставщиков и инициировал коррекцию цен во всех секторах группы, чтобы компенсировать последствия инфляции.

Поэтому хотя компания Continental и понесла убытки, объем продаж вырос на 16,7%, благодаря чему чистая прибыль составила 67 миллионов евро. Это позволило выплатить акционерам 1,5 евро дивидендов на каждую акцию.

В 2023 году благодаря устойчивому восстановлению рынка Continental ожидает более высоких прибылей.

Continental имеет два завода в России – по производству шин и автокомпонентов. Они расположены в Калуге. После полномасштабного вторжения России в Украину немецкий концерн остановил производство, но летом временно восстановил его для потребностей местного рынка. За это время другие шинные компании избавлялись от своих заводов в России – финский Nokian Tyres за 440 млн евро продал свое производство "Татнефти", а французский Michelin несколько дней назад нашел покупателя на свои активы (им станет местный дистрибьютор). О прекращении работы в России заявили также Bridgestone и Pirelli.