Компанія створила команду, яка відстежує розвиток подій та координує благодійну діяльність в Україні.

Внаслідок війни проти України та пов’язаними із цим потрясіннями компанія Continental на цей момент призупинила виробництво шин у Калузі, Росія. Крім того, німецький виробник шин та електроніки призупинив імпорт продукції до Росії та експорт з країни-агресора.

Щоб зберегти виробництво в інших країнах та забезпечити користувачів своєю продукцією, Continental налагоджує нові ланцюги постачання сировини, транспортування матеріалів та товарів з урахуванням накладених санкцій.

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“Ми з великим занепокоєнням стежимо за війною проти України. Ми думками з постраждалими, і ми сподіваємося, що бойові дії завершаться якомога швидше, – повідомляють в Continental. – Як компанія, ми віримо, що конфлікти можна вирішувати лише дипломатичними шляхами. Військові дії породжують лише одне: величезні людські страждання”.

На глобальному рівні концерн Continental ініціював пожертвування Агентству ООН у справах біженців.

В Україні Continental бере участь у багатьох ініціативах:

підтримка громадських організацій, які допомагають Україні

надання коштів на фінансування медичної допомоги для України

відгук на потреби наших клієнтів, які залишилися в Україні

відряджання транспортів гуманітарної допомоги в Україну

турбота про співробітників компанії, клієнтів та їхні родини

підтримка та залучення команди Continental до доброчинних заходів.

В Continental розуміють, що це лише початок необхідної допомоги, тому там створили команду, яка відстежує розвиток подій та координує подальшу благодійну діяльність.