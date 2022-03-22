Компания создала команду, которая отслеживает развитие событий и координирует благотворительную деятельность в Украине.

В результате войны против Украины и связанными с этим потрясениями компания Continental на данный момент приостановила производство шин в Калуге, Россия. Кроме того, немецкий производитель шин и электроники приостановил импорт продукции в Россию и экспорт из страны-агрессора.

Чтобы сохранить производство в других странах и обеспечить пользователей своей продукцией, Continental налаживает новые цепи поставок сырья, транспортировки материалов и товаров с учетом наложенных санкций.

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“Мы с большим беспокойством следим за войной против Украины. Мы мыслями с пострадавшими, и мы надеемся, что боевые действия завершатся как можно скорее, – сообщают в Continental. – Как компания, мы верим, что конфликты можно решать только дипломатическими путями. Военные действия порождают лишь одно: огромные человеческие страдания”.

На глобальном уровне концерн Continental инициировал пожертвования Агентству ООН по делам беженцев.

В Украине Continental принимает участие во многих инициативах:

поддержка общественных организаций, которые помогают Украине

предоставление средств на финансирование медицинской помощи для Украины

отзыв на потребности клиентов, которые остались в Украине

командировка транспортов гуманитарной помощи в Украину

забота о сотрудниках компании, клиентах и их семьях

поддержка и привлечение команды Continental к благотворительным мероприятиям.

В Continental понимают, что это только начало необходимой помощи, поэтому там создали команду, которая отслеживает развитие событий и координирует дальнейшую благотворительную деятельность.