Continental готова випустити гальмівну систему, розроблену для наступного покоління електромобілів. Чим же «Green Caliper» виділяється від інших?

Специфіка електромобілів відносно гальмівних систем полягає у присутності функції рекуперації. Тобто електромобілі майже завжди використовують енергію гальмування для підзаряджання батареї тому вимоги до звичайної гальмівної системи залишаються мінімальні.

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У Continental скористались цим і зробили гальмівні супорти значно меншими та легшими. Зменшення ваги та зменшення тертя між колодками та ротором має призвести до трохи кращого запасу ходу для будь-якого електромобіля наступного покоління, який буде використовувати цю технологію.

«Підвищення ефективності є основною метою оптимізації електромобілів», — пояснює Домінік Гісс, голова відділу продуктів із фрикційними гальмами підрозділу гідравлічних гальмівних систем Continental. «Чим менші втрати електроенергії, тим більший запас ходу автомобіля. Гальма можуть зробити свій внесок у це, що досі не використовувалося».

Continental вирішила зменшити розміри, оскільки рекуперація використовується частіше, ніж звичні гальма EV. Ганноверський постачальник підкреслює, що рекуперація використовується «у понад 80 відсотках усіх ситуацій уповільнення», не вдаючись у дрібні деталі.