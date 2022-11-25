Continental готова выпустить тормозную систему, разработанную для следующего поколения электромобилей. Чем же «Green Caliper» выделяется от других?

Специфика электромобилей по отношению к тормозным системам заключается в присутствии функции рекуперации. То есть электромобили почти всегда используют энергию торможения для подзарядки батареи, поэтому требования к обычной тормозной системе остаются минимальными.

Читайте также: Почему нужно менять тормозную жидкость

В Continental воспользовались этим и сделали тормозные суппорты гораздо меньше и легче. Уменьшение веса и уменьшение трения между колодками и ротором должно привести к лучшему запасу хода для любого электромобиля следующего поколения, который будет использовать эту технологию.

"Повышение эффективности является основной целью оптимизации электромобилей", - объясняет Доминик Гисс, глава отдела продуктов с фрикционными тормозами подразделения гидравлических тормозных систем Continental. «Чем меньше потери электроэнергии, тем больше запас хода автомобиля. Тормоза могут внести свой вклад в то, что до сих пор не использовалось».

Continental решила снизить размеры, поскольку рекуперация используется чаще, чем привычные тормоза EV. Ганноверский поставщик подчеркивает, что рекуперация используется «в более чем 80 процентах всех ситуаций замедления», не вдаваясь в мелкие детали.