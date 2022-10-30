Другий комплект сезонної гуми на власних дисках має для автомобіліста один великий мінус. Через відсутність потреби відвідування шиномонтажу ми часто геть забуваємо, що таке балансування коліс. І розплачуємося за це.

Коли колесо з якоїсь причини потрапляє до рук шиномонтажників, вони обов’язково зроблять спробу перевірити його баланс на верстаті. Але якщо автовласник благополучно перевзуває машину своїми силами щовесни і щоосені, то прямої нагоди прикрасити диск новими тягарцями неначе і немає. То може, воно й не потрібно?

Ні, через один лише дисбаланс колесо загубитись не може. Але якщо на додачу є й інші негативні чинники, то таке цілком можливе.

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Чи потрібно щороку балансувати колеса

Потрібно. Сучасні колеса для сучасних автомобілів мають бути відбалансовані. По-перше, нинішні колеса мають значні розміри. Діаметр 0,6 – 0,8 м – це не жарти, навіть невеликий дисбаланс підсилюється ефектом маховика. А ширина шини понад 0,2 – 0,25 м підсилює прояви динамічного розбалансування, коли ліва сторона колеса у плямі контакту виявляється, скажімо, важче від правої.

По-друге, теперішні автомобілі часто їздять швидко, навіть у місті не рідкість 60 – 90 км/год, а це діапазон, коли вібрації проявляють себе в усій своїй “красі”. Тобто майже постійно підсилено розгойдуються шарніри ходової, підсилюється знос підшипників.

Через значну ширину колеса та високі швидкості руху балансування шин дуже важливе для сучасних автомобілів.

Та й загальний рівень акустичного комфорту навіть у бюджетних машин доволі високий – для чого ж тоді було платити гроші за той комфорт, якщо його порушують розбалансовані колеса?

Звідки береться дисбаланс

Навіть колесо, складене з нового диска та нової шини, не може бути досконалим з точки зору балансування – такі вже технології масового виробництва. Що диск, що покришка з одного краю завжди будуть трохи важчими за протилежну сторону, бо зробити їх ідеальними буде дуже дорого. Додає своєї долі до дисбалансу і камера (там, де вона є), і звісно, вентиль вкупі з датчиками тиску. Тому після складання навіть нове колесо потребує статичного і динамічного балансування.

Після неакуратної зустрічі колеса з глибокою вибоїною треба уважно прислухатися до його “самопочуття”. Можливо, на вас чекає не лише балансування.

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Коли нове колесо відпрацює певний строк на автомобілі, його балансування змінюється. Причин декілька:

Незначне провертання шини на диску . Це можливо у перший період експлуатації щойно змонтованої покришки – поки її гума частково не привулканізується до металу;

Нерівномірний знос гуми. З ким, як то кажуть, не буває, але найбільш характерно для машин без електронних систем допомоги водію, на яких трапляється і гальмування з юзом, і пробуксовки при старті, і заноси при різкому обертанні керма;

Пошкодження шини. Жорсткі удари колесом до країв вибоїн приводять і до остаточної деформації каркасу шини, і до втрати шашок протектору, і до зім’ятостей диску. Зрозуміло, що такі деформації елементів колеса порушують його балансування.

На щастя, усі ці неприємності трапляються з колесом не щодня, але за 10 – 15 тис. км бодай один згаданий “трабл” станеться гарантовано. Тому офіційно більшість автовиробників і призначають такий пробіг в якості періодичності балансування шин. І цього регламенту треба дотримуватися – навіть якщо у вас і зимові, і літні шини мають власні диски і ви переставляєте їх на машині самотужки, без візиту на шиномонтаж.

Добра нагода перевірити балансування усіх коліс – візит на шиномонтаж для ремонту “пробитої” шини. Заразом попросіть майстрів зняти решту три колеса та відбалансувати їх.

Рекомендація “Авто 24”

Ми розуміємо, що велика частина наших читачів попри все поради не буде обтяжувати себе перевіркою балансування шин двічі на рік. Нічого тут не зробиш, це особиста справа кожного. Але таким автовласникам порадимо хоча б натомість час від часу прислухатися до поведінки коліс. На рівному асфальті, бажано на ділянці, яка йде трохи під гору і де можна вимкнути передачу, добре чути нові звуки: синхронне зі швидкістю гудіння з боку одного з коліс, “підспівування” йому вібраціями чогось пластикового у торпедо чи в салоні, легке тремтіння на кермі. Нагадаємо, більшість вібрацій шин проявляють себе на швидкості 50 – 60 км/год, але є й такі, що стають чутними після розгону за “сотню”.

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