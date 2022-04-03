Про те, чим може закінчитися візит до недбалих шиномонтажників, досвідченим водіям добре відомо. Тому у рідному місті кожен з нас відвідує лише “cвою” майстерню. А як обрати шиномонтаж у незнайомому населеному пункті?

Шиномонтажні майстерні сьогодні діють мало не на кожному перехресті, адже справа на перший погляд видається нескладною: були б вивіска, кілька верстатів та бригада моторних чоловіків до них. Але ж довірити автомобіль можна не кожній такій команді.

Власникам автомобілів з сучасними низькопрофільними шинами великого діаметру слід ретельно ставитися до вибору шиномонтажної майстерні

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Про те, якої шкоди машині завдають часом на неадекватних “шиномонтажках”, ми розповімо наступного разу, а зараз – поради “Авто 24” щодо вибору правильної точки для перевзування.

Порядок на території. Побита плитка майданчика, тіснява, штабелі лисих шин, колекція щербатих ковпаків на стіні, бруд та переплутані шланги домкратів – перші ознаки того, що вам тут робити нічого.

Люди в черзі. Придивіться, хто саме з місцевих водіїв користується послугами даної майстерні. В актив їй запишіть власників нестарих машин на легкосплавних дисках великого діаметру з низькопрофільними шинами – такі колеса найважче монтувати. Велика кількість таксистів та мисливців за металобрухтом повинна вас насторожити.

Працівники. Прослідкуйте кілька хвилин за діями працівників майстерні – який в них вигляд та як вони рухаються. Річ у тому, що праця шиномонтажника важка фізично, і коли у працівника робочий день триває дванадцять годин (а то й добу!), важко очікувати від нього ретельності та елементарної акуратності. Особливо якщо ви потрапили на кінець зміни.

Якщо є змога, варто придивитися, наскільки впевнено діють працівники шиномонтажу – досвідчені майстри не пошкодять шину, диск і різьбу в маточині

Перелік послуг. Якщо шиномонтаж не лише “перевзуває” колеса, а надає додатково більш серйозні послуги (прокатка та зварювання дисків, ремонт порізів шин), значить, тут можна очікувати високої якості будь-яких робіт. Тому що зазвичай власник разом з інвестиціями в обладнання не шкодує грошей на кваліфікований та вмотивований персонал. Але стережіться нав’язування непотрібних послуг типу накачки шин азотом, заміни справного вентиля та прокатки дисків, які цього не потребують.

Контакти. Поряд з прейскурантом шукайте “Куточок споживача”, де головна інформація для вас – контакти керівника підприємства та його юридична назва. Зазначені дані знадобляться вам у випадку, коли персонал зіпсує диск або зірве різьбу у маточині – адже з самими механіками про щось домовитися буде важко.

Мало хто знає, що від зусилля затяжки колісних болтів залежить робота гальмівних механізмів. Тому в ідеалі шиномонтажнику потрібен динамометричний ключ.

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Важливі деталі

Стоячи у черзі на шиномонтаж, можна зробити певні висновки про якість його послуг за характером дій сервсменів. Спробуйте з’ясувати такі питання:

Куди працівник складає відкручені колісні болти (гайки) – на землю чи бодай на чисту плитку?

Чи не кидає він ковпак лицьовою стороною на асфальт (бетон, плитку)?

Чи не вчиняє він так саме з колесом – так, що фарба диска при падінні дряпається о бетон?

Чи не вдягає монтажник шину на неочищений диск – з крихтами гуми, піском та корозією? Такий підхід до справи призведе до втрат тиску з шини.

Яким чином сервісмен починає закручувати болти (гайки) – наживляючи їх вручну чи відразу пневмопістолетом? При спробі діяти відразу гайковертом велика ймовірність зірвати різьбу – тобто спровокувати недешевий ремонт або заміну маточини.

Чи не затягують болти (гайки) коліс “насмерть”, навалюючись всім тілом на двоплечий ключ? В ідеалі кріплення коліс слід затягувати динамометричним ключем – при тому що у кожної моделі своє зусилля! Але в реальному житті обходяться пневмопістолетом з налаштованим на середній показник зусиллям.

Наживляти колісні болти або гайки потрібно від руки, і лише потім застосовувати ключ або гайковерт. інакше легко зіпсувати різьбу

Рекомендація “Авто 24”

Якщо ви зібралися перевзути машину, перебуваючи в евакуації у чужому місті, і справді не поспішайте робити це в першому-ліпшому пункті шиномонтажу. Це той випадок, коли варто трохи переплатити або почекати, поки розсмокчуться черги, аніж “влетіти” на ремонт маточини або заміну гальмівних барабанів. Нагадаємо, що не буде великої біди, якщо ви акуратно поїздите зайві день-два у теплу погоду на зимовій гумі.

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