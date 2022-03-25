Коли в країні вже місяць триває війна і мільйони українців покинули свої домівки, далеко не кожен автомобіліст може обслужити свою машину за усіма правилами. Що робити, якщо потрібно долити якусь робочу рідину, а оригінальної немає де взяти?

Рідин, як використовуються в системах автомобіля в якості робочого тла або теплоносія, не так вже й багато. Гальмівна рідина у гідравліці гальм та зчеплення, охолоджувальна у двигуні, ATF у підсилювачі керма, миюча рідина у бачку омивача скла та холодоагент у кондиціонері. Про останню ми говорити не будемо, оскільки нею опікуються виключно професіонали.

В недорогих моделях автоматика контролює лише рівень гальмівної рідини. Решту робочих рідин треба контролювати візуально.

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Охолоджуюча рідина

Перш за все: антифриз і тосол – слова-синоніми, і означають вони незамерзаючу охолоджувальну рідину (хоча колись ТОСОЛ був шанованим брендом). По-друге: однаковий колір – не ознака однакових характеристик, а всього лише однаковий барвник. Тобто, наприклад, два червоні антифризі можуть бути різними за якостями. По-третє: якщо дуже треба, у машину можна долити будь-який “тосол”. Але довго їздити на отриманий суміші не варто, адже пакети присадок в антифризів різних груп конфліктують між собою. Тому якщо долити треба не більше як півлітра, можна використати просту воду.

Змішувати антифризи різних типів дуже небажано, причому колір не може служити орієнтиром – це всього лише барвник.

В ідеалі треба з’ясувати, яка саме рідина залита у двигун і підібрати аналог з таким же складом на долив. Нагадаємо, що головна відмінність антифризів різних груп – у пакетах присадок, які захищають двигун від корозії за різними принципами.

Гальмівна рідина

Під капотом машин, як експлуатуються українськими автомобілістами, можна зустріти гальмівну рідину одного з трьох типів.

БСК. Рідина старого типу, що складається з бутилового спирту (літери БС)та касторової оливи (літера К). В даний час зустрічається лише на старих автомобілях, у тому числі вантажних. Змушувати її з жодними більш сучасними рідинами не можна. І навіть якщо в системі геть “сухо”, але раніше була БСК, заливати до неї рідину одного з пізніших поколінь все одно не можна: вийдуть з ладу гумові манжети в циліндриках. Недаремно БСК має тривожний червоний колір.

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DOT-3, DOT-4, DOT-5.1 Таким маркуванням позначаються рідини, які використовують в абсолютній більшості сучасних авто (DOT – то свого роду стандарт). Вони мають гліколеву основу і допускають змішування між собою. Щоправда, при цьому основні показники – температура кипіння та в’язкість на морозі – будуть змінюватися (погіршуватися або покращуватися), в залежності від того, якого покоління рідина буде домінувати у системі. Якщо автовиробник приписує використання рідини вищого покоління DOT, аніж те, яке вам довелося долити, за першої нагоди систему треба буде наповнити рекомендованим типом рідини. Усі три гліколеві рідини – жовтого або жовто-коричневого кольору.

Не всі водії знають, що гальмівна рідина потребує періодичної заміни. Її якість перевіряють приладом, який має бути на СТО

DOT-5 Зверніть увагу, тут йдеться про “п’ятірку” у чистому вигляді, без додаткового індексу після точки. Даний матеріал – продукт нового покоління на так званій силіконовий основі, рідину DOT-5 не можна змішувати з жодною іншою. Зовні її легко відрізнити від інших “ДОТів” – вона червона.

Отже, відповідь: доливати гальмівну рідину іншої марки та типу можна – але якщо у вас була раніше залита не БСК і не DOT-5. Решта типів гальмівних рідин без наслідків перемішуються.

Рідина підсилювача керма (ГУР)

У більшості моделей рідина в системі гідропідсилювача аналогічна тій, яка працює в автоматичних коробках передач, що прямо зазначається в заводському мануалі. Тож для продовження руху можна долити в спорожнілий бачок рідину типу ATF. При цьому варто занотувати конкретний тип і назву з упаковки, щоб потім порівняти його з потрібним вашій машині типом і вирішити, чи не доведеться заміняти всю рідину в системі.

Рівень рідини гідравлічного підсилювача керма (ГУР) падає нечасто, до того ж найчастіше це та сама ATF, якою заправляють автоматичну трансмісію.

Омиваюча рідина

Усі рідини омивача можна перемішувати між собою, нехай навіть вони будуть на різній основі (етанол, ізопропанол, метанол). Хіба що у морози треба буде слідкувати, щоб “градус” суміші не зменшився настільки, що бачок замерзне. А влітку “незамерзайку” можна легко замінити водою, в яку для поліпшення ходу щіток по склу варто додати кілька крапель миючого засобу для посуду.

Рекомендація “Авто 24”

Більшість робочих рідин під капотом автомобіля за регламентом служать довго – настільки довго, що власник встигає забути, якої марки та типу рідину він колись заливав (якщо він взагалі колись знав це, а не поклався цілком на компетенцію свого автомеханіка). Тож щоб спростити подальше обслуговування машини, радимо записувати типи матеріалів, якими ви заправляєте її агрегати та дати їхньої заміни. Для цього можна завести окремий блокнотик чи спеціальний щоденник або вішати на бачок або трубопровід відповідну бирку.

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