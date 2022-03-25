Когда в стране уже месяц идет война и миллионы украинцев покинули свои дома, далеко не каждый автомобилист может обслужить свою машину по всем правилам. Что делать, если нужно долить ту или иную рабочую жидкость, а оригинальной взять негде?

Жидкостей, как используются в системах автомобиля в качестве рабочего тела или теплоносителя, не так уж много. Тормозная жидкость в гидравлике тормозов и сцепления, охлаждающая в двигателе, ATF в усилителе руля, моющая жидкость в бачке омывателя стекла и хладагент в кондиционере. О последней мы говорить не будем, поскольку про нее заботятся исключительно профессионалы.

В недорогих моделях электроника контролирует только уровень тормозной жидкости. Остальные надо контролировать визуально.

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Охлаждающая жидкость

Прежде всего: антифриз и тосол – слова-синонимы, и означают они незамерзающую охлаждающую жидкость (хотя когда-то ТОСОЛ был уважаемым брендом). Во-вторых: одинаковый цвет – не признак одинаковых характеристик, а всего лишь одинаковый краситель. То есть, например, два красных антифриза могут быть разными по качествам. В-третьих: если очень нужно, в машину можно долить любой "тосол". Но долго ездить на полученной смеси не стоит, ведь пакеты присадок у антифризов разных групп конфликтуют между собой. Поэтому если долить нужно не более полулитра, можно использовать простую воду.

Смешивать антифризы разных типов очень нежелательно, причем цвет не может служить ориентиром – это всего-навсего оттенок красителя.

В идеале будет выяснить, какая именно жидкость залита в двигатель и подобрать аналог с таким же составом на долив. Напомним, что главное отличие антифризов разных групп – в пакетах присадок, защищающих двигатель от коррозии по разным принципам.

Тормозная жидкость

Под капотом машин, эксплуатируемых украинскими автомобилистами, можно встретить тормозную жидкость одного из трех типов.

БСК. Жидкость старого типа, состоящая из бутилового спирта (буквы БС) и касторового масла (буква К). В настоящее время встречается только на оченm старых fвтомобилях, в том числе грузовых. Смешивать ее ни с какими более современными жидкостями нельзя. И даже если в системе "сухо", но раньше была БСК, заливать в нее жидкость одного из более поздних поколений все равно недопустимо: выйдут из строя резиновые манжеты в цилиндрах. Недаром БСК имеет тревожный красный цвет.

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DOT-3, DOT-4, DOT-5.1 Такой маркировкой обозначаются жидкости, которые используют в абсолютном большинстве современных авто (DOT – это своего рода стандарт). Они имеют гликолевую основу и допускают смешивание между собой. Правда, при этом основные показатели – температура кипения и вязкость на морозе – будут изменяться (ухудшаться или улучшаться), в зависимости от того, какое поколение жидкости будет преобладать в образовавшейся смеси. Если автопроизводитель предписывает использование жидкости более высокого поколения DOT, чем то, которое вам пришлось долить, при первой же возможности систему нужно будет наполнить рекомендуемым типом "тормозухи". Все три гликолевые жидкости – желтого или желто-коричневого цвета.

Не все водители знают, что тормозная жидкость нуждается в периодической замене. Ее качество проверяют прибором, который должен быть на СТО

DOT-5. Обратите внимание, здесь речь идет о “пятерке” в чистом виде, без дополнительного индекса после точки. Данный материал – продукт нового поколения на так называемой силиконовой основе, жидкость DOT-5 нельзя смешивать ни с одной. Внешне ее легко отличить от других "ДОТов" - она ​​красная.

Итак, ответ: доливать тормозную жидкость другой марки и другого типа можно – но если у вас раньше была залита не БСК и не DOT-5. Остальные типы "тормозух" без последствий перемешиваются.

Жидкость усилителя руля (ГУР)

В большинстве моделей жидкость в системе гидроусилителя аналогична той, которая работает в автоматических коробках передач, что прямо указывается в заводском мануале. То есть для продолжения движения можно долить в опустевший бачок жидкость типа ATF. При этом следует переписать конкретный тип и название с упаковки, чтобы потом сравнить с нужным вашей машине типом и решить, не придется ли заменять всю жидкость в системе.

Уровень жидкости гидроусилителя руля (ГУР) падает нечасто, к тому же чаще всего это та же ATF, которой заправляют автоматическую трансмиссию.

Жидкость омывателя

Все жидкости омывателя можно перемешивать между собой, пусть даже они будут на разной основе (этанол, изопропанол, метанол). Разве что в морозы нужно будет следить, чтобы "градус" смеси не уменьшился настолько, что бачок замерзнет. А летом “незамерзайку” можно легко заменить водой, в которую для улучшения хода щеток по стеклу стоит добавить несколько капель моющего средства для посуды.

Рекомендация “Авто 24”

Большинство рабочих жидкостей под капотом автомобиля по регламенту служат долго – настолько долго, что владелец успевает забыть, какой марки и типа жидкость он когда-то заливал (если он вообще когда-нибудь знал это, а не положился целиком на компетенцию своего автомеханика). Чтобы упростить дальнейшее обслуживание машины, советуем записывать типы материалов, которыми вы заправляете ее агрегаты и даты их замены. Для этого можно завести отдельный блокнотик или специальный дневник, а то и вешать на бачок (трубопровод) соответствующую бирку.

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