В Україні війна, тож не дивно, що пальне на заправках є не скрізь і не завжди. І те, що ціни на нього зростають, факт хоч і зрозумілий, але теж малоприємний. “Авто 24” підготувало набір рекомендацій щодо економії пального, актуальних саме в умовах воєнного часу.

Апетит автомобіля в більшості ситуацій можна в тій чи інші мірі вгамувати, оскільки на нього впливає цілий перелік чинників. Грамотним власникам деяких моделей під силу знизити витрату пального навіть відносно паспортних даних, які зазвичай є мінімальними.

За складної економічної ситуації не соромно всерйоз перейнятися питанням економії пального

Кожен з наведених нижче заходів знизить витрату пального на мізерну величину, але застосовані усі разом, вони помітно відіб’ються на загальній економії.

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Технічний стан

Для досягнення паспортних показників витрати пального автомобіль як мінімум має бути справним. Перелік вузлів, що впливають на апетит машини, такий:

Свічки запалювання (бензинові мотори). Вони повинні бути чистими, мати нормований зазор між електродами і непробиті ізолятори. Правильно перевірити свічки можна на спеціальному стенді під тиском, але більшість негараздів свічок досвідчений моторист визначає і без того. В принципі, власник може оглянути й почистити свічки навіть самотужки. Разом зі свічками доцільно перевірити високовольтні дроти та/або котушки, але без спеціальних знань тут не розібратися.

(бензинові мотори). Вони повинні бути чистими, мати нормований зазор між електродами і непробиті ізолятори. Правильно перевірити свічки можна на спеціальному стенді під тиском, але більшість негараздів свічок досвідчений моторист визначає і без того. В принципі, власник може оглянути й почистити свічки навіть самотужки. Разом зі свічками доцільно перевірити високовольтні дроти та/або котушки, але без спеціальних знань тут не розібратися. Паливні форсунки (бензинові та дизельні мотори). Засмічені або пошкоджені інжектори створюють неправильний конус розпилу, а крім того, можуть передозовувати пальне (“переливають”). У бензинових форсунок може допомогти промивка на стенді, у дизельних, крім того, може знадобитися недешевий ремонт – якщо конструкція форсунки розбірна.

Через забруднення або знос форсунки вона може не давати такий красивий конус розпилення пального. Щоб зберегти економічність, форсунки треба промивати

Колеса. Гальмівні механізми коліс можуть не розгальмовуватися повністю, через що колеса обертаються з невеликим пригальмовуванням – на подолання цього опору котінню витрачається зайве пальне. Прочистити колісні механізми від іржі, бруду та продуктів зносу колодок неважко, і це можна зробити своїми силами. Як правило, нові запчастини тут не потрібні.

Гальмівні механізми коліс можуть не розгальмовуватися повністю, через що колеса обертаються з невеликим пригальмовуванням – на подолання цього опору котінню витрачається зайве пальне. Прочистити колісні механізми від іржі, бруду та продуктів зносу колодок неважко, і це можна зробити своїми силами. Як правило, нові запчастини тут не потрібні. Сходження - розвал. У невеликій мірі на легкість котіння коліс по дорозі впливають навіть порушені кути їхнього встановлення відносно кузова. Для регулювання потрібно їхати на спеціальний пост, і процедура ця коштує грошей. Для економії є підказка: якщо протектор шин “не їсть”, сходження-розвал або в порядку, або відхилення незначне і на витрату пального всерйоз не впливає.

Через порушені кути встановлення коліс машина може мати поганий накат, і як наслідок – підвищену витрату пального

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Додаткові заходи

Щоб машина споживала менше пального, можна вжити додаткових, нештатних заходів.

Підніміть тиск у шинах на 0,2 – 0,3 атм. Так, комфорт поїздок знизиться, але колеса чинитимуть менший опір котінню і пальне використовуватиметься більш раціонально.

Встановіть світлодіодні денні ходові вогні (DRL) – якщо на вашій машині немає штатних LED-ліхтарів і ви за містом вмикаєте фари ближнього світла. Світлодіодна оптика споживають Якщо

Перепрошивка алгоритмів управління двигуна . Грамотний чіп-тюнінг знизить витрату пального, але й динаміка машини дещо погіршиться. Для популярних моделей авто існує готовий ”економічний” софт, завдяки цьому перечіпування обійдеться дешевше. Підкорегувати програму ЕБУ газового обладнання дещо простіше (і дешевше), ніж штатного блока керування бензинового або дизельного впорскування.

Демонтуйте верхній багажник та рейлінги з даху, високу антену, нестандартні масивні бризковики, мухобійки-вітровики з капоту і бокових вікон. Всі ці аксесуари створюють додатковий аеродинамічний опір – щоправда, це проявляється на швидкості понад 50 км/год.

Змінивши програму управління двигуном, можна підвищити економічність мотора, але при тому постраждає динаміка. І коштує процедура недешево

Стиль керування

Не менше половини успіху в справі економії пального – це стиль водіння. Від того, як водій обходиться з педалями та селектором коробки передач, залежить, на яких обертах буде працювати двигун і відповідно, скільки бензину або дизельного палива згорить у його циліндрах.

На машинах з механічною (ручною) коробкою передач не розкручуйте двигун до високих обертів при розгоні, перемикайте передачі вгору вже при 2000 – 3000 об/хв. Виняток – коли автомобіль їде з максимальним навантаженням або на підйомі.

На машинах з “автоматом” не натискайте різко акселератор у підлогу, тисніть педаль плавно – тоді двигун не буде набирати надмірно високих обертів.

Не розганяйтеся даремно до високої швидкості, коли бачите попереду світлофор, перехрестя або блокпост, де доведеться гальмувати.

На інжекторній машині котіться накатом, скинувши газ, але не вимикаючи передачі та зчеплення – в такому режимі двигун не споживає пального. На відміну від режиму холостого ходу двигуна, коли трансмісія у нейтралі або коли вимкнене зчеплення.

На рівних заміських магістралях не розганяйтеся швидше 80 - 90 км/год. Найбільш економічна зона обертів типового сучасного двигуна – 2000 – 3000 об/хв. Тим більше, що на швидкості понад 50 – 60 км/год зростає споживання пального через аеродинамічний опір.

Увімкнені світлові прибори теж вимагають своєї частки пального. Зменшити його можна, використовуючи LED-вогні ДХВ замість ближнього світла

Маршрути

Відправляючись у поїздку в умовах, коли треба економити пальне, щоразу продумуйте маршрут. Майте на увазі, що на рівній дорозі, коли машина їде на постійних обертах двигуна і на одній передачі, вона споживає менше пального, ніж там, де доводиться весь час то розганятися, то гальмувати. Тобто часто буває вигідніше зробити зайві кілька кілометрів по рівному асфальту, ніж “зрізати” по розбитій бруківці.

В умовах війни враховуйте також кількість перехресть, світлофорів та блокпостів на запланованому маршруті: у тягнучках перед ними ви можете втратити більше пального, аніж на об’їзді в десяток кілометрів по добрій дорозі. До речі, з точки зору економії пального вважається, що при зупинці у пробці більш як на 20 – 30 секунд вигідніше щоразу глушити двигун, аніж чекати на нейтралі та на холостому ході двигуна.

Нерівна дорога на витрату пального не впливає. Але витрата пального зростає через необхідність часто гальмувати і прискорюватись

Розвантаження

Під час війни багато хто з водіїв почав возити з собою чимало додаткового вантажу – запас пального, води, запчастини, шанцевий інструмент тощо. Додайте сюди ще повний бак бензину (дизелю), а у машини з ГБО – ще й закачаний під зав’язку балон з пропан-бутаном. У сумі це збільшує масу машини настільки, що помітно зростає витрата пального. Особливо це помітно, коли машина то прискорюється, то гальмує, і особливо – у компактних моделях з двигуном малого об’єму. Тому можливо варто передивитися свою політику щодо запасів у багажнику.

Рекомендація “Авто 24”

Взагалі прийоми економії пального можна розділити на два підходи. Можна економити суворо, безальтернативно, постійно приділяючи цьому увагу під час руху. А можна засвоїти основні прийоми економічної їзди, довести їх до автоматизму і дотримуватися їх у повсякденному користуванні машиною на рівні підсвідомості.

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