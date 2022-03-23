В стране война, поэтому не удивительно, что горючее на заправках есть не везде и не всегда. И то, что цены на него растут, факт хоть и ожидаемый, но тоже малоприятный. "Авто 24" подготовило набор рекомендаций по экономии топлива, актуальных именно в условиях военного времени.

Аппетит автомобиля обычно можно в той или иной степени унять, поскольку на него влияет целый перечень факторов. Грамотным владельцам некоторых моделей по силам снизить расход топлива даже в отношении паспортных данных, обычно минимальных.

При сложной экономической ситуации не стыдно всерьез проникнуться вопросом экономии топлива

Каждая из следующих мер снизит расход топлива, казалось бы, на мизерную величину, но примененные все вместе, они заметно отразятся на содержании вашего кошелька.

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Техническое состояние

Для достижения паспортных показателей расхода топлива автомобиль как минимум должен быть исправен. Перечень узлов, влияющих на аппетит машины, таков:

Свечи зажигания (бензиновые моторы). Они должны быть чистыми, иметь нормированный зазор между электродами и непробитые изоляторы. Правильно проверить свечи можно на специальном стенде под давлением, но большинство проблем свечей опытный моторист определяет и без того. В принципе, владелец может осмотреть и почистить свечи и своими силами. Вместе со свечами целесообразно проверить высоковольтные провода и/или катушки, но без особых знаний здесь не разобраться.

(бензиновые моторы). Они должны быть чистыми, иметь нормированный зазор между электродами и непробитые изоляторы. Правильно проверить свечи можно на специальном стенде под давлением, но большинство проблем свечей опытный моторист определяет и без того. В принципе, владелец может осмотреть и почистить свечи и своими силами. Вместе со свечами целесообразно проверить высоковольтные провода и/или катушки, но без особых знаний здесь не разобраться. Топливные форсунки (бензиновые и дизельные моторы). Засоренные или поврежденные инжекторы создают неправильный конус распыления, а кроме того, они могут передозировать горючее (“переливают”). У бензиновых форсунок может помочь промывка на стенде, у дизельных кроме того может потребоваться недешевый ремонт – если конструкция форсунки разборная.

Из-за загрязнения или износа форсунка может не давать такой красивый конус распыления горючего. Чтобы сохранить экономичность, форсунки нужно промывать

Колеса. Тормозные механизмы колес могут не растормаживаться полностью, из-за чего колеса вращаются с небольшим подтормаживанием – на преодоление этого сопротивления качению тратится излишнее горючее. Очистить колесные механизмы от ржавчины, грязи и продуктов износа колодок несложно, и это можно сделать своими силами. Как правило, новые запчасти здесь не требуются.

Тормозные механизмы колес могут не растормаживаться полностью, из-за чего колеса вращаются с небольшим подтормаживанием – на преодоление этого сопротивления качению тратится излишнее горючее. Очистить колесные механизмы от ржавчины, грязи и продуктов износа колодок несложно, и это можно сделать своими силами. Как правило, новые запчасти здесь не требуются. Схождение-развал. В небольшой степени на легкость качения колес по дороге влияют нарушенные углы их установки относительно кузова. Для регулировки нужно ехать на специальный пост, и процедура эта стоит денег. Для экономии есть подсказка: если протектор шин "не ест", схождение-развал либо в порядке, либо отклонение незначительное и на расход горючего всерьез не влияет.

Из-за нарушенных угол установки колес машина может иметь плохой накат, и как следствие – повышенный расход топлива

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Дополнительные мероприятия

Чтобы машина потребляла меньше топлива, можно принять дополнительные, нештатные меры.

Поднимите давление в шинах на 0,2 – 0,3 атм. Да, комфорт поездок снизится, но колеса будут оказывать меньшее сопротивление качению и горючее будет использоваться более рационально.

Установите светодиодные дневные ходовые огни (DRL) – если на вашей машине нет штатных LED-фонарей и вы за городом включаете фары ближнего света. Светодиодная оптика потребляет примерно в десять раз меньше мощности.

Перепрошивка алгоритмов управления двигателем. Грамотный чип-тюнинг снизит расход горючего, но и динамика машины несколько ухудшится. Для популярных моделей авто существует готовый “экономичный” софт, благодаря этому перечиповка обойдется дешевле. Подкорректировать программу ЭБУ газового оборудования несколько проще (и дешевле), чем штатного блока управления бензинового или дизельного впрыска.

Демонтируйте верхний багажник и рейлинги с крыши, высокую антенну, нестандартные массивные брызговики, мухобойки-ветровики с капота и боковых окон. Все эти аксессуары создают дополнительное аэродинамическое сопротивление – правда, это проявляется на скорости более 50 км/ч.

Сменив программу управления двигателем, можно повысить экономичность мотора, но при этом пострадает динамика. И стоит процедура недешево.

Стиль управления

Не менее половины успеха в экономии топлива – это стиль вождения. От того, как водитель обходится с педалями и селектором коробки, зависит, на каких оборотах будет работать двигатель и соответственно, сколько бензина или дизельного топлива сгорит в его цилиндрах.

На машинах с механической (ручной) коробкой передач не раскручивайте двигатель до высоких оборотов при разгоне, переключайте передачи вверх уже при 2000 – 3000 об/мин. Исключение – когда автомобиль едет с максимальной погрузкой или на подъеме.

На машинах с "автоматом" не утапливайте акселератор в пол, жмите педаль плавно – тогда двигатель не будет набирать чрезмерно высоких оборотов.

Не разгоняйтесь впустую до высокой скорости, когда видите впереди светофор, перекресток или блокпост, где придется тормозить.

На инжекторной машине катитесь накатом, сбросив газ, но не выключая передачи и сцепления. В таком режиме двигатель не потребляет топливо – в отличие от режима холостого хода двигателя, когда трансмиссия в нейтрали или когда выключено сцепление.

На ровных загородных магистралях не разгоняйтесь быстрее 80 – 90 км/ч. Наиболее экономичная зона оборотов типичного современного двигателя – 2000 – 3000 об/мин. Тем более что на скорости более 50 – 60 км/ч растет потребление топлива из-за аэродинамического сопротивления.

Включенные световые приборы тоже требуют своей доли горючего. Уменьшить этот “налог” можно, используя LED-огни ДХО вместо ближнего света

Маршруты

Отправляясь в поездку в условиях, когда нужно экономить топливо, каждый раз продумывайте маршрут. Имейте в виду, что на ровной дороге, когда машина едет на постоянных оборотах двигателя и на одной передаче, она потребляет меньше горючего, чем там, где приходится то разгоняться, то тормозить. То есть часто бывает выгоднее сделать лишние несколько километров по ровному асфальту, чем "срезать" по разбитой брусчатке.

В условиях войны учитывайте также количество перекрестков, светофоров и блокпостов на запланированном маршруте: в тянучках перед ними вы можете потерять больше горючего, чем на объезде в десяток километров по хорошей дороге. Кстати, с точки зрения экономии топлива считается, что при остановке в пробке более чем на 20 – 30 секунд выгоднее каждый раз глушить двигатель, чем ожидать на нейтрали и холостом ходу двигателя.

Сама по себе неровная дорога на расход топлива не влияет. Но расход увеличивается из-за необходимости часто тормозить и ускоряться.

Разгрузка

Во время войны многие водители начали возить с собой немало дополнительного груза – запас горючего, воды, запчасти, шанцевый инструмент и т.д. Добавьте сюда еще полный бак бензина (дизеля), а у машины с ГБО – еще и закачанный под завязку баллон с пропан-бутаном. В сумме это увеличивает массу машины настолько, что растет расход топлива. Особенно это заметно, когда машина то ускоряется, то тормозит и особенно – в компактных моделях с двигателем малого объема. Поэтому возможно стоит посмотреть свою политику по запасам в багажнике.

Рекомендация “Авто 24”

Вообще приемы экономии горючего можно поделить на два подхода. Можно экономить строго, безальтернативно, постоянно уделяя этому внимание во время движения. А можно усвоить главные приемы экономической езды, довести их до автоматизма и соблюдать их в повседневном управлении машиной на уровне подсознания.

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