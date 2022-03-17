Оказавшись в чужой стране, большинство убегающих от войны украинских автомобилистов испытывают стресс и растерянность: все новое, незнакомое и непонятное. ”Авто 24” попытается снять хотя бы одну проблему – рассказать о нюансах заправки на европейские АЗС.

Строго говоря, принципиальных отличий от наших заправок в Европе нет: те же колонки, пистолеты и литры. Но мелкие нюансы есть, и не один, и на фоне всеобщего стресса от смены обстановки они могут сбить водителя с толку.

Работа АЗС

Заправки в европейских странах можно условно разделить на стоящие на автотрассах и находящиеся в населенных пунктах. Загородные обычно имеют более высокие цены, но к ним не нужно обращаться с автобана и кружить по незнакомым улочкам.

Автозаправки на магистральных трассах в Европе работают круглосуточно, но цены на них традиционно выше, чем в городках.

На небольших заправках в городках и на второстепенных дорогах возможно всего два вида топлива – бензин марки 95 и обычный дизель. Автогаз продается как на отдельных станциях, так и на общих с жидким горючим.

Часть заправок закрыта ночью, однако при этом на них бывает можно заправиться через банковский терминал, встроенный прямо в колонку. Правда, для этого нужно знать один из языков, предлагаемых на экране – колонка пошагово подсказывает на дисплее, как нужно действовать.

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В развитых странах алгоритм заправки отличается от нашего. Во-первых, не всегда есть заправщики, и все манипуляции следует делать самому, в том числе и подключение газового пистолета. Во-вторых, вы сначала должны заправить машину, а потом идти в кассу в помещение и платить деньги.

Заправка автогазом LPG в Европе может отличаться настолько, что о ней следует поговорить раздельно.

Автогаз

Во всех европейских странах, в которые направляются беженцы из Украины, можно заправиться сжиженным газом. Особенности в том, что нередко это приходится делать самостоятельно – заправщиков часто нет в принципе. И еще один сюрприз: пистолеты для заправки газом в некоторых странах могут быть другими, то есть понадобится переходник. К счастью, как раз в пяти пограничных странах пистолеты такие же, как и наши – это так называемый итальянский тип Dish.

На этой карте отображены типы заправочных штуцеров для подключения к колонке с автогазом LPG – сжиженным пропан-бутаном в разных странах Европы.

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Если пистолет не подошел, понадобится переходник – а они либо на заправках не всегда, либо выдаются под денежный залог. В эталоне, естественно, иметь переходник с собой. Цена пропан-бутана, которым заправляются украинские машины с ГБО, в Европе традиционно составляет 50-60% от основного для европейцев 95-го бензина.

Так выглядят все четыре типа штуцеров-переходников для европейских заправок LPG. "Украинский" третий слева

Сорта топлива

Так же как и в Украине, в Европе есть бензины марок 92 (иногда – 91 и 93), 95, 98 и 100. Основными являются 95-й и 98-й, в то время как 92 в большинстве стран достаточно редки. Дизельное горючее может быть обычное, повышенного качества, а кроме того, дополнительно может продаваться так называемый биодизель (об этом ниже).

Наряду с цифрой октанового числа (RON – по исследовательскому методу), сорта бензина часто маркируются тем или иным товарным именем. Чаще 92-й бензин маркетингового имени либо не имеет, либо имеет титул Regular. Сорт 95-й обычно имеет приставку Super, а 99-й и 100-й величают всевозможными "перфектными" формами одобрительных прилагательных: Supreme, Super power, Super+, Super max, Ultimate, Extra – в зависимости от фантазии маркетологов конкретной сети АЗС.

Топливо на европейских АЗС имеют разные маркетинговые наименования, но всегда сказывается и октановое число – на него нужно ориентироваться

Сжиженный пропан-бутан, на котором работают украинские автомобили с ГБО, маркируется как LPG, Autogas или GPL (нечасто), и чаще встречается на больших заправках на автобанах. Не путайте с газом CNG – это сжатый природный газ метан, на котором в Украине работают автобусы и грузовики.

Рекомендация “Авто 24”

Попав за границу, не торопитесь заливать горючее, не разобравшись с системой оплаты и нюансами заправки. Не стесняйтесь расспросить кого-нибудь из местных – работников АЗС или других водителей. Особенно будьте осторожны с колонками, принимающими банковскую карту без участия оператора АЗС. Они могут работать по следующему алгоритму: сначала блокируют на вашем счету определенную сумму евро с хорошим запасом, а после заправки разблокируют остаток. Причем разблокировка может произойти и через несколько часов, в течение которых вам эти деньги могут пригодиться.

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