О том, чем может закончиться визит к нерадивым шиномонтажникам, опытным водителям хорошо известно. Поэтому в родном городе каждый из нас посещает только "свою" мастерскую. А как выбрать шиномонтаж в незнакомом населенном пункте?

Шиномонтажные мастерские сегодня действуют чуть ли не у каждого перекрестка, и странного здесь нет ничего – дело на первый взгляд кажется несложным, были бы вывеска, два станка и бригада шустрых парнишек к ним. Но ведь доверить автомобиль можно не каждой такой команде.

Владельцам автомобилей с современными низкопрофильными шинами большого диаметра следует тщательно относиться к выбору шиномонтажной мастерской.

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О том, какой ущерб машине наносят порой в неадекватных "шиномонтажках", мы расскажем в следующий раз, а сейчас – советы "Авто 24" по выбору правильной точки для переобувки.

Порядок на территории. Разбитая плитка площадки, теснота, штабеля лысых шин, коллекция щербатых колпаков на стене, грязь и перепутанные шланги домкратов – первые признаки того, что вам здесь делать нечего.

Люди в очереди. Присмотритесь, кто из местных водителей пользуется услугами данной мастерской. В актив ей запишите владельцев нестарых машин на легкосплавных дисках большого диаметра с низкопрофильными шинами – такие колеса труднее всего монтировать. Большое количество в очереди таксистов и охотников за металлоломом должно вас насторожить.

Работники. Проследите несколько минут за действиями работников мастерской – какой у них вид и как они двигаются. Дело в том, что труд шиномонтажника тяжелый физически, и когда у работника рабочий день длится двенадцать часов (если не сутки!), трудно ожидать от него тщательности и элементарной аккуратности. Особенно если вы попали на конец смены.

Если есть возможность, стоит присмотреться, насколько уверенно действуют работники шиномонтажа – опытные мастера не повредят шину, диск и резьбу в ступице.

Список услуг. Если шиномонтаж не только "переобувает" колеса, а также предоставляет дополнительно более серьезные услуги (прокатка и сварка дисков, ремонт порезов шин), значит, здесь можно ожидать высокого качества любых работ. Потому что обычно владелец вместе с инвестициями в оборудование не жалеет денег на квалифицированный и мотивированный персонал. Но остерегайтесь навязывания ненужных услуг типа накачки шин азотом, замены исправного вентиля и прокатки дисков, которые в этом не нуждаются.

Контакты. Наряду с прейскурантом ищите “Уголок потребителя”, где главная информация для вас – контакты руководителя предприятия и его юридическое название. Указанные данные понадобятся вам в случае, когда персонал испортит диск или сорвет резьбу в ступице – ведь с самими механиками о чем-нибудь договориться будет тяжело.

Немногие знают, что от усилия затяжки колесных болтов зависит работа тормозных механизмов. Поэтому в идеале шиномонтажнику требуется динамометрический ключ.

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Важные детали

Стоя в очереди на шиномонтаж, можно сделать определенные выводы о качестве его услуг по характеру действий сервсменов. Попытайтесь выяснить для себя следующие вопросы:

Куда работник складывает отвернутые колесные болты (гайки) – на землю, в песок или хотя бы на чистую плитку?

Не бросает ли он колпак лицевой стороной на асфальт (бетон, плитку)?

Не поступает ли он так же с колесом – так что краска диска при падении царапается о бетон?

Не одевает ли монтажник шину на неочищенный диск – с крошками резины, песком и коррозией? Такой подход к делу приведет к постоянным потерям давления в шине.

Каким образом сервисмен начинает закручивать болты (гайки) – наживляя их вручную или сразу пневмопистолетом? При попытке действовать сразу гайковертом велика вероятность сорвать резьбу – то есть спровоцировать недешевый ремонт или замену ступицы.

Не затягивают ли болты (гайки) колес "насмерть", наваливаясь всем телом на двуплечий ключ? В идеале крепления колес следует затягивать динамометрическим ключом – притом что у каждой модели свое усилие! Но в реальной жизни обходятся пневмопистолетом с настроенным на средний показатель усилием.

Наживлять колесные болты или гайки нужно от руки, и только затем использовать ключ или гайковерт. иначе легко испортить резьбу

Рекомендация “Авто 24”

Если вы собрались переобуть машину, находясь в эвакуации в чужом городе, действительно не спешите делать это в первом попавшемся пункте шиномонтажа. Это тот случай, когда стоит немного переплатить или подождать, пока рассосутся очереди, чем "влететь" на ремонт ступицы или замену тормозных барабанов. Напомним, что не будет большой беды, если вы аккуратно поездите лишние день-два в теплую погоду на зимней резине.

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