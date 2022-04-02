Оказавшись в эвакуации вместе с машиной в незнакомом городе, автомобилист рано или поздно будет искать автосервис. Причем ситуация будет осложнена финансовой проблемой – в деньгах переселенцы обычно ограничены. Как найти СТО, где вашу машину не превратят в опасный снаряд и не пробьют дыру в семейном бюджете?

Прежде чем найти сервис, которому можно доверить свой автомобиль, большинству из нас приходится перебрать с полдюжины мастерских. На одной нам кажется недостаточной компетентность сотрудников, на другой персоналау не хватает ответственности, на третьей люди слишком "расслаблены", на четвертой - извечные проблемы с запастинами...

К сожалению, для многих эвакуированных автомобилистов привычный фирменный сервис стал недоступным. Поэтому приходится искать другие варианты.

Проходить все эти мытарства в статусе беженца и в условиях экономии денег, возможности просто нет. Но как быстро и безошибочно найти хорошую СТО в чужом городе?

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Как найти хорошую СТО

Начать надо с того, что откровенно плохих, никуда не годных СТО в Украине уже давно не существует – рыночный спрос и конкуренция навсегда вычеркивают такие предприятия из числа действующих. Но среди работающих мастерских всегда будут такие, которые не отвечают вашим условиям: слишком дорогие, без опыта работы с машинами вашей марки, с большой очередью, без собственного склада и доставки запчастей и т.д.

Прежде чем искать СТО в чужом населенном пункте, хорошо бы узнать конкретную проблему в авто: мастерские часто имеют определенную специализацию.

Напомним, что в поисках хорошей СТО не стесняйтесь озвучивать проблему, которую вам нужно решить. Ведь очень часто даже мелкие автомастерские имеют не то чтобы специализацию, но перечень работ, выполняемых ими особенно удачно.

Ищите в Интернете. Поисковик выдаст вам целый список мастерских, кроме того, есть всеукраинские сайты по подбору СТО. Но как показывает опыт, предложенный ими список будет как минимум неполным. А во-вторых, он часто свидетельствует скорее о "продвинутости" владельца, чем о реальной популярности мастерской (но мы не говорим, что это плохо).

Сетевые СТО. Это надежный, но не самый дешевый вариант, да и всеукраинских сетей автосервиса считанные единицы. На крайний случай можно обратиться к официальному дилеру вашей марки, но это будет точно дороже многих других решений.

Брендовые сетевые СТО – почти идеальный вариант для автомобилиста вдали от дома, но здешние услуги могут казаться недешевыми.

Спросите у местных. Мнение рядового автомобилиста может быть субъективным, но другое дело, если какую точку вам похвалят сразу несколько коллег-водителей. Конечно, стоит спрашивать о лучшей СТО у людей примерно вашего финансового состояния и которые ездят на машине той же марки (модели), что и у вас.

Спросите в магазине. В магазине, где вы будете покупать запчасть, вам почти всегда подскажут мастерскую, где ее можно будет установить. Тем более местные автобизнесмены часто работают в содружестве и ценят собственную репутацию. В качестве контрольного вопроса уместным будет тут же уточнить гарантию на приобретенную запчасть.

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На разведку

Если полученные другим путем аргументы вас окончательно не убедили, посетите выбранную СТО лично. Оцените чистоту и порядок на территории. Наличие зоны ожидания, телевизора, курилки, клумб с цветами многое скажут об отношении владельцев к своему делу и к клиентам.

Обстановка на рабочем месте автомеханика может многое сказать потенциальному клиенту.

Проследите, как здесь встречают посетителей: как быстро примут машину, особенно записанную по телефонному звонку, как приемщик будет говорить с клиентом, как выглядит сервисмен, который выйдет встречать клиента или забирать машину в зону ремонта. Очень полезно поговорить с клиентом, который только что при вас забрал машину из ремонта – при таких условиях человек будет наиболее объективным.

Рекомендация “Авто 24”

В мирное время мы бы не дали вам такого совета, но в условиях войны – другое дело. Если услуги СТО слишком дороги для вас, попробуйте обратиться к мелким частным мастерам. Да-да, гаражи мы тоже имеем в виду. Очень часто и здесь трудятся умелые и ответственные специалисты. Особенно это характерно для крупных городов, где в гаражных кооперативах работают, занимая несколько объединенных боксов, целые мастерские. Едва ли не единственным недостатком которых является непрезентабельное месторасположение. Но прежде чем обращаться в определенный гаражный сервис, обязательно получите положительные отзывы о нем от других клиентов – которых, впрочем, вам еще предстоит найти в незнакомом городе.

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