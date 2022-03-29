Электрооборудование крепко держит первенство по числу проблем, созданных владельцу автомобиля – а попасть к автоэлектрику часто непросто и всегда недешево. При этом половина проблем с электричеством на борту – несложные случаи, из-за которых нечего беспокоить профессионалов…

Опытные сервисмены рассказали Авто24 о проблемах в электроборудовании, которые может своими силами решить автовладелец с минимальными навыками. Попытаемся поделиться опытом самостоятельного ремонта электрооборудования легкового автомобиля. Советы в принципе одинаковы для владельцев всех моделей, хотя приведенная методика не касается высокотехнологичных автомобилей с CAN-шиной в электропроводке.

Многие проблемы в электрооборудовании авто объясняются посаженным аккумулятором. На клеммах должно быть не менее 12,5 В – и клеммы должны быть чистыми!

Советы начинающему автоэлектрику

Не бойтесь: сломать что-то в электрооборудовании по неопытности трудно (см. Правила безопасности);

Главной проблемой будет диагностика – имейте терпение на самом первом этапе;

Из специального оборудования вам понадобится разве что тестер (простенький мультиметр), хотя его можно заменить лампочкой с двумя проводами. Но часто и это необязательно;

Желательно иметь схему электрооборудования вашей модели. Но если вы не можете ее читать – не беспокойтесь о поисках, часто можно обойтись без схемы.

Для несложного ремонта электрооборудования в принципе не требуется помещения, но важно, чтобы в открытые электроприборы, на контакты и клеммы проводки не попадала влага.

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Правила безопасности

Перед началом работы снимите клеммы с АКБ

Не замыкайте неизвестные провода между собой и с массой кузова;

При сборке разобранного блока (электроприбора) следите, чтобы зачищенный провод, наконечники или клеммы не касались корпуса и других деталей.

Любое повреждение изоляции надежно восстанавливайте – защищайте изолентой, ПВХ-трубками и другими средствами.



Не горит лампа

Если речь идет о световом приборе, прежде всего проверяйте его лампочку. Последовательность замены обычно расписана в руководстве по эксплуатации машины. Важно приготовить на замену точно такую лампу, как была: по габаритам, мощности и количеству контактов на цоколе.

Если не горит фара или фонарь, скорее всего перегорела лампа. Но кроме того, есть несколько других причин.

Вторая причина отказа фонаря (фар это касается в меньшей степени) – плохой контакт в патроне лампы. Его так же следует восстановить с помощью спирта, иногда придется аккуратно поцарапать металл каким-нибудь тонким длинным инструментом. Наконец, если в патроне все хорошо, проверяйте разъемы проводки, начав с ближайшего фонаря – контакты внутри колодки могут быть окислены.

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Другие электроприборы

Проверьте предохранитель. Какой именно, можно выяснить из руководства по эксплуатации. Если его под рукой нет, внимательно просматривайте все предохранители в блоке – часто конструкция позволяет увидеть перегоревшую плавкую вставку без извлечения каждого. Иногда виноват не сам предохранитель, а его окислившиеся контакты – смело зачищайте их и промывайте спиртом.

Если предохранитель перегорает несколько раз подряд, значит, в защищенной им цепи нужно искать замыкание на массу или соседний провод.

Осмотрите проводку. Если машина давно не нова, причиной может быть просто оборванный провод. Чаще это случается у разъема, у наконечника провода в месте соединения с прибором, или в месте, где провод проходит рядом с металлическими деталями, о которые он может перетереться.

Проверьте разъемы проводки. Если с предохранителем и проводами все хорошо, ищите окисленные контакты "мама" и "папа" в штекерах жгутов, идущих от проблемного электроприбора. Зеленый или белый налет с металлических контактов желательно удалять путем промывки спиртом и кисточкой. В худшем случае (коррозия) контакты придется заменить или "обойти", скрутив либо спаяв провода напрямую.

Если в разъем попадала влага, в нем будет развиваться коррозия, которая нарушит контакт, а то и съест металлические детали.

Проверьте реле (обычно расположенные в коробке предохранителей). Мощные потребители – фары, дворники, подогревы стекол и сидений – включаются через реле. Нечасто, но они тоже выходят из строя. Кроме того, окисляются их ножки и соответствующие разъемы – собственно, с их контроля и очистки и нужно начинать проверку реле.

Реле тоже выходят из строя и "вырубают" отдельные цепи. Бывает, что у исправного реле окисляются ножки-контакты.

Выключатель электроприбора тоже может быть причиной проблемы. Но для его проверки требуется либо тестер, либо лампочка-контролька, а также некоторая смекалка. А первой проблемой будет добраться до задней части выключателя.

Рекомендация “Авто 24”

Очень рекомендуем перед началом работы найти время и засесть на часок в интернете. Ищите видео или письменный рассказ коллеги-автомобилиста о решении подобной проблемы на вашей (или подобной) модели авто. Как минимум полезным будет увидеть, как устроен важный для вас узел или электроприбор изнутри.

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