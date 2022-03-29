Електрообладнання міцно тримає першість за числом проблем, створених власнику автомобіля. Втім, потрапити до автоелектрика часто непросто і завжди недешево. До того ж половина проблем з електрикою – нескладні випадки, через які негоже непокоїти професіоналів…

Досвідчені сервісмени розповіли “Авто24” про проблеми в автоелектриці, які може своїми силами подолати автовласник з мінімальними навичками. Спробуємо поділитися досвідом самостійного ремонту електрообладнання власного автомобіля.

Поради в принципі однаковi для власників усіх моделей, хоча приведена методика не стосується високотехнологічних автомобілів з CAN-шиною в електропроводці.

Багато проблем в електриці авто пояснюється посадженим акумулятором. На клемах має бути не менше 12,5 В – і клеми мають бути чистими!

Поради автоелектрику-початківцю

Не бійтеся: зламати щось в електрообладнанні через недосвідченість важко (див. Правила безпеки);

Головною проблемою буде діагностика – майте терпіння на першому етапі;

Зі спеціального обладнання вам знадобиться хіба що тестер (простенький мультиметр), хоча і його можна замінити лампочкою з двома дротами. Але часто і це необов’язково;

Бажано мати схему електрообладнання вашої моделі. Але якщо ви не можете її читати – не переймайтеся пошуками, часто можна обійтися без схеми.

Для нескладного ремонту електрообладнання в принципі не потрібне приміщення, але важливо, щоб у відкриті електроприлади, на контакти та клеми проводки не потрапляла волога.

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Правила безпеки

Перед початком роботи зніміть клеми з АКБ;

Не замикайте невідомі дроти між собою та з масою кузову;

Під час складання розібраного блоку (електроприладу) слідкуйте, щоб зачищений дріт, наконечники або клеми не торкалися корпусу та інших деталей.

Будь-яке пошкодження ізоляції надійно відновлюйте – захищайте ізоляційною стрічкою, ПВХ-трубками та іншими засобами.

Не горить лампочка

Якщо йдеться про світловий прилад, перш за все перевіряйте його лампочку. Послідовність зазвичай розписана у керівництві з експлуатації авто. Важливо приготувати на заміну точно таку лампу, як була: за габаритами, потужністю та кількістю контактів на цоколі.

Якщо не горить фара або ліхтар, швидше за все, перегоріла лампа. Але, крім того, є кілька інших причин

Друга причина відмови ліхтаря (фар це стосується меншою мірою) – поганий контакт у патроні лампи. Його так само слід відновити за допомогою спирту, іноді доведеться трохи акуратно подряпати метал якимось тонким довгим інструментом. Нарешті, якщо у патроні все гаразд, перевіряйте роз’єми проводки, розпочавши з найближчого до ліхтаря – їхні контакти всередині можуть бути окислені.

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Інші електроприлади

Перевірте запобіжник. Який саме, можна з’ясувати з керівництва з експлуатації. Якщо його під рукою немає, уважно роздивляйтеся всі запобіжники у блоці – часто конструкція дозволяє побачити перервану плавку вставку без витягування кожного. Іноді винен не сам запобіжник, а його окислені контакти – зачищайте їх та/або промивайте спиртом.

Якщо запобіжник перегорає кілька разів поспіль, значить, у захищеному ним ланцюгу треба шукати замкнення на масу або сусідній дріт.

Огляньте проводку . Якщо машина давно не нова, може бути просто обірваний дріт. Найчастіше це трапляється біля роз’єму, біля наконечника дроту в місці з’єднання з приладом, або в місці, де дріт проходить поряд з металевими деталями, об які він може перетертися.

Перевірте роз’єми проводки. Якщо із запобіжником все гаразд, шукайте окислені контакти “мама” й “тато” в штекерах джгутів, які йдуть від проблемного електроприлада. Зелений або білий наліт з металевих контактів всередині бажано видаляти шляхом промивання спиртом та пензликом. У найгіршому випадку (корозія) контакти доведеться замінити або “обійти”, скрутивши бо спаявши дроти напряму.

Якщо в роз’єм потрапляла волога, у ньому буде розвиватися корозія, яка порушить контакт, а то й “з`їсть” металеві деталі.

Перевірте реле (найчастіше розташовані у коробці запобіжників). Потужні споживачі – фари, двірники, підігріви скла та сидінь – вмикаються через реле. Нечасто, але вони теж виходять з ладу. А крім того, окислюються їхні ніжки та відповідні роз’єми – власне, з їхнього контролю та очищення і треба починати.

Реле теж виходять з ладу і “вирубають” окремі ланцюги. Буває, що у справного реле окислюються ніжки-контакти

Вимикач електроприладу теж може бути причиною проблеми. Але для його перевірки потрібен або тестер, або лампочка-контролька, а також деяка кмітливість. А першою проблемою буде дістатися до задньої частини вимикача.

Рекомендація “Авто 24”

Дуже радимо перед початком роботи знайти час і засісти на годинку в інтернеті. Шукайте відео або письмову розповідь колеги-автомобіліста про розв'язання подібної проблеми на вашій (або подібній) моделі авто. Як мінімум корисним буде побачити, як влаштовано важливий для вас вузол або електроприлад.

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