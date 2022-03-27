Воєнний час поміняв наші цінності, звички та можливості, і деякі справи нам тепер доводиться робити власними руками. У тому числі цілком реально провести планове ТО своєї машини, не звертаючись на СТО. Експерти “Авто 24” готові допомогти у цьому.

Коли фінансові перспективи родини туманні, автомобіль треба берегти, а значить, затягувати з плановим обслуговуванням не бажано. Перелік робіт по ТО-1 у більшості моделей не такий вже і великий, щоб злякати досвідченого і більш-менш технічно грамотного водія.

А технічне обслуговування, так би мовити, другого рівня складності, ТО-2, проводиться після кількох ТО-1 і містить більш складні операції, за які можна братися лише з певним досвідом.

Власники свіжих автомобілів звикли проводити планове ТО на дилерському сервісі. Але більшість робіт можна зробити й власними силами.

Перш за все нагадаємо, що планове техобслуговування ТО-1 робиться для заміни “витратних” деталей та рідин. Для сучасних легкових автомобілів виробник найчастіше передбачає періодичність обслуговування кожні 10 або 15 тис. км. Як правило, частіше ТО робиться для машин з дизельними та турбованими моторами, бензинові “атмосферники” обслуговують рідше.

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Автовласникові бажано мати перелік всіх робіт з ТО-1 від офіційного дилера (а його зазвичай можна побачити на сайті імпортера вашого бренду). Складається цей перелік власне з робіт, як треба виконати фізично, та з контрольних операцій – огляду агрегатів та вузлів.

Огляд

Рівень усіх рідин . Немає нічого простішого – перевірити, чи не впав рівень антифризу, гальмівної рідини та рідини підсилювача керма нижче мітки Min на бачку. Також корисно проконтролювати рівень мастила у двигуні та коробці передач. Якщо рівень малий – відновити його.

Протічки мастила та рідин. Огляньте всі трубопроводи та агрегати з-під капоту та з-під машини: легке “потіння” навколо стиків деталей та виходу валів може бути, але патьоків не має бути. Якщо є – розбирайтеся, чому і чи є сенс усувати проблему шляхом ремонту або до кращих часів обмежитися доливанням.

Регулярне техобслуговування проводиться не лише для заміни витратних деталей, а й для контролю стану систем і агрегатів. На фото: схоже, “на підході” сальник колінвала.

Світлотехніка . Хай хтось, сівши за кермо, за вашою командою вмикає по черзі фари, “стопи”, “поворотники”, задній хід, а ви з вулиці дивіться, чи світяться всі відповідні лампи.

Деталі ходової . На гумових шарнірах та пильниках не має бути надривів. Якщо є – треба їх замінювати новими. Огляньте також колеса на предмет пошкоджень шин та втрату балансувальних тягарців. На амортизаторах допускається лише легко запотівання. Гальмівні колодки дискових гальм повинні мати запас шару бодай 3 - 4 мм, для контролю барабанних механізмів потрібно знімати барабани, але це робиться раз на кілька років.

Робота обладнання. Те, чим ви постійно користуєтеся: педалі, кермо, селектор трансмісії, перемикачі електрообладнання – все повинно рухатися вільно, без заїдань та сторонніх звуків. В деяких випадках проблема може пояснюватися банальним зношенням, в деяких – свідчити про скору поламку.

Серйозний недолік планового ТО своїми силами – у неможливості провести діагностику електронних систем. Але це не обов’язково, якщо з машиною все гаразд

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Заміна матеріалів та деталей

Це найбільш витратний етап ТО-1 - і з точки зору часу, і грошей, і фізичних зусиль.

Повітряний фільтр. Почніть з найпростішого, аби отримати відчуття успіху та перший позитивний досвід. Повітряний фільтр двигуна – це фактично вкладиш, фільтруючий елемент, який ховається у пластиковому корпусі. Його кришка найчастіше кріпиться на клямках, і потім важливо цю кришку встановити назад правильно – щільно і без перекосів. Також іноді можна неправильно встановити фільтр у корпус, тож ще перед тим, як витягнути старий елемент, запам’ятайте, як він установлений.

Найпростіша операція планового ТО – заміна повітряного фільтра двигуна. Але й вона потребує ретельності.

Заміна оливи та фільтра оливи. Тут на вас чекає три етапи: пошук пробки у піддоні та злив через неї старого мастила, демонтаж старого фільтра і встановлення нового. Процедуру заливання свіжої оливи ми не вважаємо за серйозне завдання, а найбільше проблем прогнозуємо зі старим фільтром – відкрутити його буває нелегко. На СТО для цього є спеціальні пристрої, який ви можете замінити ременем від штанів та великою викруткою. У багатьох моделей, щоб дістатися до цього фільтра потрібна оглядова яма.

Паливний фільтр. У бензинових машин фільтр палива міняється нечасто (60 – 100 тис. км в залежності від моделі), а у багатьох дизелів це треба робити при кожному ТО. В деяких конструкціях він міняється разом з корпусом, іноді міняється лише вкладиш. В останньому випадку буває непросто розбрати корпус фільтра, тож треба заздалегідь подбати про зйомник або саморобний пристрій. Також певну затримку може викликати розмикання засувок шлангів – знадобиться тонка викрутка, шило або простенький ключ. Дуже важливо – не переплутати шланги під час складання.

Бензиновий фільтр заміняти нескладно, а дизельний буває важко розібрати. Важливо правильно під’єднати його залити усередину порцію дизпалива та перед пуском двигуна прокачати систему вручну (якщо механічна прокачка передбачена) або кілька разів увімкнути та вимкнути запалення не заводячи двигун (щоб електричний насос прокачав пальне по системі та вигнав з неї повітря)

Фільтр повітря салону. Здавалося, за умов війни чистотою повітря в інтер’єрі можна було б знехтувати, але при забитому салонному фільтрі будуть пітніти вікна, а це вже питання безпеки. Якщо нового фільтра у вас немає, певний час можна обійтися без нього, але старий забруднений треба видалити. Часто для цього треба зробити кілька гімнастичних вправ під торпедо, але це важко тільки коли вперше.

Підготуйтеся

Звісно, що до самостійних робіт з машиною треба підготуватися. Найпростіше буде звернутись до інтернету – до популярних моделей машин ви знайдете чимало відеороликів. Також можна сконтактувати з фахівцями на тематичних форумах та у соцмережах, а то і “в реалі”. Прагнення навчитися новому і зробити щось власними руками викликає повагу в професіоналів, тож будьте певні, що зможете знайти доброго консультанта.

Для самостійного обслуговування машини спочатку доведеться підготуватися теоретично. Але на другий раз вже буде простіше.

Рекомендація “Авто 24”

Найважливіше у всьому цьому не те, щоб ви зробили усі заплановані роботи – головне, щоб усе було зроблено правильно, щоб автомобіль залишився надійним та безпечним. Тож ще раз радимо добре підготуватися до роботи теоретично і у разі найменших сумнівів в ході роботи звертатися за консультацією до професіоналів.

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