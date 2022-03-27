Военное время поменяло наши ценности, привычки и возможности, и некоторые непростые вопросы нам теперь приходится решать собственными руками. Например, вполне реально провести плановое ТО своей машины, не обращаясь на СТО. Эксперты "Авто 24" готовы помочь этому.

Когда финансовые перспективы семьи туманны, автомобиль нужно беречь, а значит, затягивать с плановым обслуживанием не желательно. Перечень работ по ТО-1 у большинства моделей не настолько , чтобы испугать опытного и более-менее технически грамотного водителя. Техническое обслуживание, так сказать, второго уровня сложности, ТО-2, производится после нескольких ТО-1 и содержит более сложные операции, за которые можно браться только с определенным опытом – сегодня о нем говорить не будем.

Владельцы новых автомобилей привыкли проводить плановое ТО на дилерском сервисе. Но большинство работ можно сделать и самостоятельно.

Прежде всего напомним, что плановое техобслуживание ТО-1 производится для замены "расходников" и состарившихся жидкостей. Для современных легковых автомобилей производитель наиболее часто предписывает периодичность обслуживания каждые 10 или 15 тыс. км. Как правило, чаще ТО делается для машин с дизельными и турбированными моторами, бензиновые атмосферники обслуживают реже.

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Автовладельцу желательно иметь список всех работ по ТО-1 от официального дилера (а его обычно можно увидеть на сайте импортера вашего бренда). Составляется этот перечень собственно из работ, которые следует выполнить физически, и из контрольных операций – осмотра агрегатов и узлов.

Осмотр

Уровень всех жидкостей. Нет ничего проще – проверить, не упал ли уровень антифриза, тормозной жидкости и жидкости усилителя руля ниже метки Min на бачке. Также полезно проконтролировать уровень масла в двигателе и коробке. Если уровень мал – восстановить его.

Утечки смазки и жидкостей. Осмотрите все трубопроводы и агрегаты из-под капота и снизу машины: легкое “потение” вокруг стыков деталей и выхода валов может быть, но потеки недопустимы. Если они есть – разбирайтесь, почему и есть ли смысл устранять проблему путем ремонта, или же до лучших времен ограничиться доливанием.

Регулярное техобслуживание производится не только для замены “расходников”, но и для контроля состояния систем и агрегатов. На фото: похоже, "на подходе" сальник коленвала.

Светотехника. Пусть кто-то, сев за руль, по вашей команде включает поочередно фары, стоп-сигналы, поворотники, задний ход, а вы с улицы смотрите, светятся ли все соответствующие лампы.

Детали ходовой . На резиновых шарнирах и пыльниках не должно быть надрывов. Если есть – нужно их заменять новыми. Осмотрите также колеса на предмет повреждений шин и потерю балансировочных грузиков. На амортизаторах допускается только легко запотевание. Тормозные колодки дисковых тормозов должны иметь запас фрикионного слоя хотя бы 4 – 5 мм, для контроля барабанных механизмов нужно снимать барабаны, но это делается раз в несколько лет.

Работа оборудования. То, чем вы постоянно пользуетесь: педали, руль, селектор трансмиссии, переключатели электрооборудования – все должно двигаться свободно, без заеданий и посторонних звуков. В некоторых случаях проблема может объясняться банальным износом, в некоторых – свидетельствовать о скорой поломке.

Серьезный недостаток планового ТО своими силами – невозможность провести диагностику электронных систем. Но это не обязательно, если с машиной все хорошо

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Замена материалов и деталей

Это наиболее затратный этап ТО-1 – и с точки зрения времени, и денег, и физических усилий.

Воздушный фильтр. Начните с самого простого, чтобы получить ощущение успеха и первый положительный опыт. Воздушный фильтр – это фактически вкладыш, фильтрующий элемент, который скрывается в пластиковом корпусе. Его крышка чаще всего крепится на защелках, и затем важно эту крышку установить обратно правильно – плотно и без перекосов. Также иногда можно неправильно установить фильтр в корпус, поэтому еще до того, как вытащить старый элемент, запомните, как он установлен.

Простейшая операция планового ТО – замена воздушного фильтра двигателя. Но и она нуждается в акуратности.

Замена масла и фильтра масла. Здесь вас ждет три этапа: поиск пробки в поддоне и слив через нее старой смазки, демонтаж старого фильтра и установка нового. Процедуру заливки свежего масла мы не считаем серьезной задачей, а больше всего проблем прогнозируем со старым фильтром – открутить его бывает нелегко. На СТО для этого есть специальные устройства, которые вы можете заменить ремнем от брюк и большой отверткой. У многих моделей авто чтобы добраться до этого фильтра нужна смотровая яма. И будьте внимательны с пробкой в ​​поддоне: не перепутайте поддон двигателя с поддоном коробки передач.

Топливный фильтр. У бензиновых машин фильтр топлива меняется редко (60 – 100 тыс. км в зависимости от модели), а у многих дизелей это нужно делать при каждом ТО. В некоторых конструкциях он меняется вместе с корпусом, иногда меняется только вкладыш. В последнем случае бывает непросто разобрать корпус фильтра, поэтому нужно заранее позаботиться о съемнике или самодельном устройстве. Также определенную задержку может вызвать размыкание защелок шлангов – понадобится тонкая отвертка, шило или особый ключ. Очень важно не перепутать шланги во время сборки.

Бензиновый фильтр заменять несложно, а дизельный бывает тяжело разобрать. Важно правильно подсоединить его и залить внутрь порцию дизтоплива

Фильтр воздуха в салоне. Казалось, в условиях войны чистотой воздуха в интерьере можно было бы пренебречь, но при забитом салонном фильтре будут потеть окна, а это уже вопрос безопасности. Если у вас нет нового фильтра, определенное время можно обойтись без него, но старый, загрязненный надо удалить. Часто для этого нужно сделать несколько гимнастических упражнений под торпедо, но это трудно только когда впервые.

Подготовьтесь

Конечно, к самостоятельным работам с машиной нужно подготовиться. Проще всего будет обратиться в интернет – к популярным моделям машин вы найдете немало видеороликов. Также можно связаться со специалистами на тематических форумах и в соцсетях, а то и "в реале". Стремление научиться новому и сделать что-то своими руками вызывает уважение у профессионалов, и будьте уверены, что сможете найти хорошего консультанта.

Для самостоятельного обслуживания машины поначалу придется подготовиться теоретически. Но во второй раз уже будет проще.

Рекомендация “Авто 24”

Самое важное во всем этом не то, чтобы вы сделали все запланированные работы. Главное, чтобы все было сделано правильно, чтобы автомобиль остался надежным и безопасным. Поэтому еще раз советуем хорошо подготовиться к работе теоретически и при малейших сомнениях в ходе работы обращаться за консультацией к профессионалам.

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