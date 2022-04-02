Опинившись в евакуації разом з машиною у незнайомому місті, автомобіліст рано чи пізно буде шукати автосервіс. Причому ситуація буде ускладнена фінансовою проблемою – у грошах переселенці зазвичай обмежені. Як знайти СТО, де вашу машину не перетворять на небезпечний болід і не проб’ють дірку у бюджеті?

Перш ніж знайти сервіс, якому можна довірити своє авто, більшості з нас доводиться перебрати з півдюжини майстерень. На одній нам здається недостатньою компетентність співробітників, на другій персоналу бракує відповідальності, на третій люди надто “розслаблені”, на четвертій – одвічні проблеми з запчастинами…

На жаль, для багатьох з евакуйованих автомобілістів звичний фірмовий сервіс став недоступним. Тому доводиться шукати інші варіанти.

Проходити всі ці митарства у статусі біженця, в умовах економії грошей, можливості просто немає. Але ж як швидко і безпомилково знайти хорошу СТО у чужому місті?

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Як шукати хорошу СТО

Почати треба з того, що відверто поганих, ні на що не годних СТО в Україні вже давно не існує – ринковий попит та конкуренція назавжди викреслюють такі підприємства з числа діючих.

Але серед працюючих майстерень будуть такі, що не відповідають саме вашим умовам: надто дорогі, без досвіду роботи з машинами вашої марки, з великою чергою, без складу та доставки запчастин тощо.

Перш ніж шукати СТО у чужому населеному пункті, добре було б знати конкретну проблему в авто: майстерні часто мають певну спеціалізацію.

Нагадаємо, що шукаючи гарну СТО, не соромтеся озвучувати проблему, яку вам потрібно вирішити. Адже дуже часто навіть дрібні автомайстерні мають не те щоб спеціалізацію, але перелік робіт, які вони виконують особливо вдало.

Шукайте в інтернеті. Пошуковик видасть вам цілий перелік майстерень, крім того, є всеукраїнські сайти з підбору СТО. Але як показує досвід, запропонований ними перелік буде як мінімум неповним. А по-друге, він часто свідчить швидше про “просунутість” власника, аніж про реальну популярність майстерні (але ми не говоримо, що це погано).

Мережеві СТО. Це надійний, але не найдешевший варіант, та й всеукраїнських мереж автосервісу лічені одиниці. На крайній випадок можна звернутися до офіційного дилера вашої марки, але це буде точно дорожче багатьох інших рішень.

Брендові мережеві СТО – майже ідеальний варіант для автомобіліста далеко від дому, але тутешні послуги можуть здаватися недешевими.

Спитайте у місцевих. Думка пересічного автомобіліста може бути суб’єктивною, але інша справа, якщо якусь “точку” вам похвалять відразу кілька колег-водіїв. Звісно, варто питати про найкращу СТО у людей приблизно вашого фінансового статку та які їздять на машині тієї ж марки (моделі), що й у вас.

Спитайте у магазині. У магазині, де ви купуватимете запчастину, вам майже завжди підкажуть майстерню, де її можна буде встановити. Тим більше, місцеві автобізнесмени часто працюють у співдружності і цінують власну репутацію. В якості контрольного запитання доречним буде тут же уточнити щодо гарантії на придбану запчастину.

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В розвідку

Якщо отримані іншим шляхом аргументи вас остаточно не переконали, завітайте на обрану СТО особисто. Оцініть чистоту і порядок на території. Наявність зони очікування, телевізора, курилки, клумб з квітами багато що скажуть про ставлення власників до своєї справи і до клієнтів.

Обстановка на робочому місці автомеханіка може багато що сказати потенційному клієнту.

Прослідкуйте, як тут зустрічають відвідувачів: як швидко приймуть машину, особливо записану за телефонним дзвінком, як приймальник говоритиме з клієнтом, який вигляд матиме сервісмен, який вийде забирати машину. Дуже корисно поговорити з клієнтом, який щойно, при вас, забрав машину з ремонту – за таких умов людина буде найбільш об’єктивною.

Рекомендація “Авто 24”

В мирний час ми б не дали вам такої поради, але за умов війни – інша справа. Якщо послуги СТО для вас надто дорогі, спробуйте звернутись до дрібних приватних майстрів. Так-так, гаражі ми теж маємо на увазі. Дуже часто і тут трудяться вмілі та відповідальні майстри. Особливо це характерно для великих міст, де у гаражних кооперативах працюють, займаючи кілька об’єднаних боксів, цілі майстерні. Чи не єдиним недоліком їх є непрезентабельне місце розташування. Але перш ніж звертатися у певний гаражний сервіс, неодмінно отримайте позитивні відгуки про нього від інших клієнтів – яких вам ще доведеться знайти у незнайомому місті.

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