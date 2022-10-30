Второй комплект сезонной резины на своих дисках имеет для автомобилиста один большой минус. Из-за отсутствия необходимости посещения шиномонтажа мы часто забываем, что такое балансировка колес. И расплачиваемся за это.

Когда колесо по какой-то причине попадает в руки шиномонтажников, они обязательно предпримут попытку проверить его балансировку на станке. Но если автовладелец благополучно переобувает машину своими силами каждую весну и каждую осень, то прямой возможности украсить диск новыми грузиками как будто и нет. Может, оно нам и не нужно?

Нет, из-за одного лишь дисбаланса колесо потеряться не может. Но если вдобавок есть и другие негативные факторы, то такое вполне возможно.

Читайте также: Как выбрать шиномонтаж в чужом городе

Нужно ли каждый год балансировать колеса

Нужно. Современные колеса для современных автомобилей должны быть отбалансированы. Во-первых, нынешние колеса имеют внушительные размеры. Диаметр 0,6 – 0,8 м – это не шутки, тут даже небольшой дисбаланс усиливается эффектом маховика. А ширина шины более 0,2 – 0,25 м усиливает проявления динамической разбалансировки, когда левая сторона колеса в пятне контакта оказывается, скажем, тяжелее правой.

Во-вторых, нынешние автомобили часто ездят быстро, даже в городе не редкость 60 – 90 км/ч, а это диапазон, когда вибрации проявляют себя во всей своей "красоте". То есть почти постоянно усиленно расшатываются шарниры, ходовой части и рулевого управления, усиливается износ подшипников.

Из-за значительной ширины колеса и высоких скоростей движения балансировка шин очень важна для современных автомобилей.

Да и общий уровень акустического комфорта даже у бюджетных машин достаточно высок – для чего тогда было платить деньги за тот комфорт, если его нарушают разбалансированные колеса?

Откуда берется дисбаланс

Даже колесо, собранное из нового диска и новой шины, не может быть совершенным с точки зрения балансировки – таковы технологии массового производства. Что диск, что покрышка с одного края всегда будут немного тяжелее противоположной стороны, потому что сделать их идеальными будет очень дорого. Добавляет свою долю к дисбалансу и камера (там, где она есть), и, конечно, вентиль вместе с датчиками давления. Поэтому после сборки даже новое колесо нуждается в статической и динамической балансировке.

После неаккуратной встречи колеса с глубокой выбоиной нужно внимательно прислушиваться к его "самочувствию". Возможно, вас ждет не только балансировка.

Читайте также: Какие неожиданности могут ждать автовладельца на шиномонтаже

Когда новое колесо отработает определенный срок на автомобиле, его балансировка меняется. Причин несколько:

Незначительное проворачивание шины на диске . Это возможно в первый период эксплуатации только что сбортированной покрышки – пока ее резина частично не привулканизируется к металлу;

Неравномерный износ резины. С кем, как говорится, не бывает, но наиболее характерно это для машин без электронных систем помощи водителю, на которых случается и торможение с юзом, и пробуксовки при старте, и заносы при резком вращении руля;

Повреждение шины. Жесткие удары колесом о края выбоин приводят и к остаточной деформации каркаса шины, и к потере шашек протектора, и к вмятинам на диске. Понятно, что такие деформации элементов колеса нарушают его балансировку.

К счастью, все эти неприятности случаются с колесом не каждый день, но за 10 – 15 тыс. км хотя бы один упомянутый трабл произойдет гарантированно. Поэтому официально большинство автопроизводителей и назначают указанный пробег в качестве периодичности балансировки шин. И этот регламент нужно соблюдать – даже если у вас и зимние, и летние шины имеют собственные диски и вы переставляете их на машине самостоятельно, без посещения шиномонтажа.

Хорошая возможность проверить балансировку всех колес – визит на шиномонтаж для ремонта "пробитой" шины. Заодно попросите мастеров снять остальные три колеса и отбалансировать их.

Рекомендация "Авто 24"

Мы понимаем, что немалая часть наших читателей не будет утруждать себя проверкой балансировки шин дважды в год. Ничего здесь не поделаешь, это личное дело каждого. Но таким автовладельцам посоветуем хотя бы время от времени прислушиваться к поведению колес. На ровном асфальте, желательно на участке, который идет немного под гору и где можно выключить передачу, будут хорошо слышны новые звуки: синхронное со скоростью гудение со стороны одного из колес, "подпевание" ему вибрациями чего-то пластикового в торпеде или в салоне, легкая дрожь на руле. Напомним, большинство вибраций шин проявляют себя на скорости 50 - 60 км/ч, но есть и такие которые становятся слышными после разгона за "сотню".

Читайте также: Тонкости качественного шиномонтажа