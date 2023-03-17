08:56, 17 марта 0

В прошлом сезоне многие украинцы не смогли "переобуть" свои автомобили, поэтому круглогодично ездили на зимних шинах. Но это было вынужденным шагом – рассказываем, почему этой весной все-таки нужно сменить резину на летнюю.

Зимой на летних шинах решаются ездить только экстремалы, и это ясно: результаты таких экспериментов часто попадают в отчеты ДТП. А вот обратная аномалия – езда летом на зимней резине – почему считается более приемлемой. Впрочем, это тоже опасная практика. Расскажем, почему.

Почему нужны отдельные шины для зимы и лета?

Ситуации, в которых работают автомобильные шины в разных сезонах, имеют много отличий. Но главных две – температура и дорожные условия, которые влияют на возможность протектора цепляться за дорогу. Если говорить о зиме, то из-за минусовых температур резина твердеет и теряет цепкость, а снег или мокрая снежная каша на дороге забивают протектор.

Главная задача и зимнего, и летнего протектора похожи: удалить из пятна контакта то, что мешает этому контакту. Летом это только вода, а зимой еще снег или снежная каша. Поэтому протектор настолько разный.

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Летом основные критические моменты у шины другие – аквапланирование из-за большого количества воды, ухудшение сцепления и износ протектора из-за высокой температуры асфальта. Конструктивные решения, реализуемые для решения этих проблем, абсолютно противоположны для зимних шин. Собственно, отсюда и возникают основные отличия между шинами для двух разных сезонов.

В чем между ними разница?

Для сравнения мы взяли две новые премиальные модели немецкой марки Continental – летнюю PremiumContact 7 и зимнюю WinterContact TS 870. Те отличия, которые видны невооруженным глазом, отражают способность зимней шины работать в снегу. Это в первую очередь ламели – мелкие прорези в шашках протектора. Именно они помогают шине без шипов цепляться за гладкий лед и укатанный снег с такой же эффективностью, как это делают шипованные модели. В WinterContact TS 870 ламели имеют пилообразную форму, что увеличивает их длину и повышает сцепление колеса со льдом по всем направлениям. На летней модели ламелей нет, потому что держаться за лед им не нужно.

Различий между шинами для лета и зимы две: у зимних более мелкая нарезка протектора и более мягкая резина. И то, и другое мешает хорошо цепляться за теплый асфальт.

Еще один признак зимней резины – большое количество широких канавок на протекторе для сбора и отвода снега и воды. Рассчитать форму и профиль этих каналов – целая наука. Но на теплой и сухой дороге эти канавки уменьшают площадь контакта колеса с дорогой. В результате летом зимняя шина хуже удерживает автомобиль при маневрах и удлиняется тормозной путь.

Примечательно, что протектор летней модели PremiumContact 7 тоже имеет широкие канавки, хотя и другой формы. Производитель называет такой рисунок адаптивным., Continental отмечает, что эта премиальная шина обеспечивает управляемость высокого уровня на сухой и мокрой дороге. Поэтому эти канавки спроектированы для быстрого и полного увода воды из пятна контакта колеса с асфальтом.

В отличие от бюджетных, премиальные шины, подобные летнему PremiumContact 7, обеспечивают больше безопасности при движении в сложных условиях. На фото: пятно контакта практически сухое.

Кроме того, летнюю и зимнюю модели Continental отличает состав резиновой смеси, из которой создан протектор. В летней шине использован фирменная смесь RedChili, позволяющая резине хорошо держаться за чистый и мокрый асфальт, причем обеспечивает безопасное торможение даже в начале поездки, то есть в непрогретом состоянии.

Зимняя модель имеет протектор из полимерной смеси Cool Chili, специальная смесь смол в нем обеспечивает эластичность при низких температурах. Но на горячем покрытии эта мягкость играет отрицательную роль – при малейших нагрузках колесо буквально скользит по нему.

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А объединяет зимнюю и летнюю модели Continental то, что в обоих случаях инженеры и химики, создавая их, уделяли особое внимание уменьшению сопротивления качению для экономии горючего. Еще один общий для "зимы" и "лета" аспект – тенденция к увеличению ресурса шин. Так спортивная модель, созданная для удовольствия от вождения SportContact 7 от Continental, имеет срок службы, на 17% больше срока службы модели-предшественницы.



Премиальные бренды создают не просто шины для лета. В их линейках есть даже модели для удовольствия от динамичной езды. Фото: модель Continental SportContact 7.

Почему нельзя "добить" зимние шины летом?

Такой прием экономии действительно популярен: весной водитель оставляет на машине старый комплект зимней резины, чтобы перед полным списанием в утиль проехать на нем еще и летний сезон. Мол, стертый ниже 4 мм протектор зимой все равно не работает как следует (это правда), а летом он "еще походит".

Такая экономия может обернуться большими затратами, если не потерями. Ведь зимняя резиновая смесь имеет недопустимо низкий коэффициент сцепления при температурах выше +8. о С. Кроме того, из-за большего количества канавок на протекторе эффективная площадь контакта с дорогой у зимней шины намного меньше, чем у летней. И это еще больше усугубляет сцепные качества таких колес в летнее время. Подобная потеря характеристик не будет заметной при спокойной повседневной езде, но проблема сразу обозначится, когда придется резко тормозить или объезжать неожиданное препятствие.

Короткие канавки на протекторе летней шины Continental PremiumContact 7 направляют воду к широким продольным канавкам. А они быстро отводят влагу из зоны контакта.

Поэтому надо быть готовым, что в любой посторонней ситуации машина будет "скользить" на горячем асфальте, как на льду. Учтите и то, что на современных, хорошо оборудованных автомобилях на такой неадекватной резине не будут как следует работать электронные системы безопасности. К которым вы, вероятно, привыкли, и “забастовка” которых станет для вас неприятным сюрпризом.

А если есть планы дальнейшей эксплуатации зимних шин после летней езды, то не стоит ожидать от них прежних зимних характеристик. Горячий сухой асфальт беспощадно стирает острые кромки ламелей, и на льду они не будут работать. Да и глубина протектора летом "тает" с невероятной скоростью – мягкий зимний компаунд при большом "плюсе" за бортом стирается гораздо интенсивнее.

Разница между зимними и летними дорожными условиями слишком велика, чтобы в наше время рисковать так – ездить зимой на летней резине. Собственно, как и наоборот.

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Рекомендация Авто24

Зимняя шина на теплой дороге – очень коварная вещь. Она успешно возит на себе автомобиль, пока не произойдет какая-то нештатная ситуация. И когда возникнет потребность в энергичных действиях рулем или тормозами, водитель может мгновенно потерять контроль над машиной. Следовательно, езда летом на зимних шинах имеет слишком много угроз и недостатков, чтобы практиковать ее в повседневной жизни.

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