10:01, 24 березня 0

Літня шина має відповідати багатьом параметрам – добре триматись за дорогу як в суху погоду, так і в дощ, мати мінімальний гальмівний шлях та максимально довгий пробіг. Розберемось, як відповідає цим вимогам найновіша шина німецької компанії Continental – PremiumContact 7.

Кілька років знадобилось конструкторам німецького концерну Continental, щоб розробити сьоме покоління літньої шини PremiumContact 7. Це найновіший продукт, флагман шинної лінійки, а це значить, що в ньому зосереджені всі найсучасніші технології шинної промисловості.

Головне, довкола чого було зосереджено завдання конструкторів – це безпека пересування на всіх типах поверхонь. Тобто власник автомобіля на найновіших шинах Continental має бути впевнений, що за будь-якої погоди, в будь-яких умовах, він проїде на своєму авто настільки безпечно, наскільки дозволяють сучасні технології. І для цього в новій шині було впроваджено кілька ноу-хау.

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У шині PremiumContact 7 запроваджено три головних технології: спеціальний дизайн для кожного розміру, інноваційна суміш RedChili для протектора та адаптивний дизайн протектора.

Для різних типів авто

PremiumContact 7 – універсальна шина, яка підходить як для невеликих міських хетчбеків з розміром диска 16 дюймів, так і для кросоверів та бізнес-седанів, які мають 21-дюймові колеса. А ще – для гібридів та електромобілів, яких на ринку стає все більше. Між цими типами транспортних засобів є суттєва різниця – наприклад, «електрички» значно важчі за традиційні авто ДВЗ. А ще їм задля економії заряду потрібен мінімальний опір коченню. І все це має бути досягнуте не за рахунок безпеки.

Шини PremiumContact 7 від Continental адаптовані до кожного класу автомобіля. Ця модель забезпечує високе зчеплення та низький гальмівний шлях для транспортних засобів усіх типів приводу завдяки індивідуальній конструкції різних розмірів. Тобто малюнок протектора, внутрішній склад шини PremiumContact 7 може дещо відрізнятись в залежності від її ширини, висоти, діаметру та допустимого навантаження.

Склад гумової суміші

Характеристики будь-яких шин залежать від складу гумової суміші, з якої вони зроблені. В їх основі завжди входить натуральний каучук та кілька синтетичних компонентів.

Continental для своїх нових літніх шин розробив та запатентував суміш RedChili. Вона забезпечує однакові характеристики при різних температурах – від спеки – і майже аж до заморозків. Це не потребує розігріву шини, щоб демонструвати відмінні показники щеплення на дорозі, навіть при екстреному гальмуванні. Тож автовласник може бути впевнений, що холодного ранку одразу після виїзду з гаража шини загальмують так само впевнено, як і на розпеченому сонцем асфальті.

Така характеристика особливо цінна в перехідні весняно-осінні місяці.

Адаптивний дизайн протектора

Створити шину, яка однаково добре буде поводитись як на рівному сухому асфальті, так і на розбитих дорогах в дощ, майже неможливо. Адже для різних умов в протекторі шини відповідають різні малюнки. Наприклад, ми бачили, що в перегонах Формули-1 на сухих поверхнях використовують шини взагалі без малюнку протектора – «сліки». І вони найкраще тримають дорогу, якщо вона суха. Пішов дощ – міняємо гуму. На жаль, у автовласників нема власного «піт-стопу», щоб під час кожної зміни погоди міняти гуму.

Конструктори шини PremiumContact 7 прагнули забезпечити стабільну поведінку автомобіля як на мокрій, так і на сухій дорозі. Для цього вони винайшли «адаптивний дизайн протектора». Він по-різному працює на різних ділянках дороги та різних погодних умовах. Так, в дощ під час руху вода виводиться з-під шини завдяки широким бічним отворам на зовнішніх ділянках протектора. А от при проходженні повороту поверхня контакту з землею зсувається назовні, тому бічні отвори закриваються, забезпечуючи більше гуми та краще зчеплення з дорогою.

Перевірка на дорогах

Винайти нову технологію та втілити її в новій шині – лише половина справи. А що, якщо припущення конструкторів в комп’ютерних програмах не спрацюють в реальних умовах? Буває і таке. Для цього провідні шинні концерни перед серійним випуском шини тестують нові моделі в різноманітних умовах. Наприклад, шини PremiumContact 7 були протестовані у віртуальному просторі, в лабораторії, а також на тестових трасах у південній Франції, Німеччині, Чехії та США. Експериментальні зразки шин PremiumContact 7 були випробувані на відстані 150 000 кілометрів і щоразу покращувались.

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В результаті постійних вдосконалень розробникам вдалося збільшити пробіг нової шини на десять відсотків у порівнянні з попередньою моделлю. Керованість на мокрій дорозі покращилася на 5 відсотків, гальмування на мокрій дорозі – на 7%, а аквапланування – на 2%. PremiumContact 7 тепер має рейтинг класу зчеплення з мокрою дорогою «A» на етикетці шин ЄС. Керування на сухій поверхні та гальмування покращилися на 3 відсоткові пункти.

Після виходу нової моделі шин на ринок незалежні тестувальники та журналісти проводять власні випробування, порівнюють шини-конкуренти. Оскільки PremiumContact 7 з’явилась на ринку лише восени 2022 року, то літній тест був поки що один. І в ньому Continental PremiumContact 7 переміг усіх конкурентів!

Фахівці спеціалізованого журналу Tire Reviews визнали: «Continental PremiumContact 7 мала величезну перевагу в гальмуванні на мокрій дорозі, була найшвидшою на мокрій дорозі та продемонструвала найшвидше коло на мокрій дорозі. На щастя, ця модель також зберегла більшу частину свого характеру у керуванні на сухій поверхні, яка була й у PremiumContact 6, а також прекрасно себе показала у гальмуванні.

Вона має не бездоганні характеристики, адже демонструє середні показники у стійкості до аквапланування, зовнішнього шуму та опору коченню. Але перевага, яку PremiumContact 7 мав у категоріях зчеплення, привела до домінуючої перемоги. Так, це найновіша шина, і так, виходячи з цього тестування, вона також найкраща».

Інша авторитетна організація, яка вже багато років випробовує шини, Test World, опублікувала результати тестів літніх шин у шведському журналі Aftonbladet. Фахівці тестували шини розміром 225/45 R17, тестовим автомобілем був VW Golf, на мокрій та сухій поверхні. В результаті перше місце теж отримала Continental PremiumContact 7. Шина набрала 9,5 балів (найближчий конкурент – 8,8 балів) та отримала звання Best in Test.