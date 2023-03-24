10:01, 24 марта 0

Летняя шина должна соответствовать многим параметрам – хорошо держаться за дорогу как в сухую погоду, так и в дождь, иметь минимальный тормозной путь и максимально длинный пробег. Разберемся, как отвечает этим требованиям новая шина немецкой компании Continental – PremiumContact 7.

Несколько лет понадобилось конструкторам немецкого концерна Continental, чтобы разработать седьмое поколение летней шины PremiumContact 7. Это новейший продукт, флагман шинной линейки, а это значит, что в нем сосредоточены все современные технологии шинной промышленности.

Главное, вокруг чего была сосредоточена задача конструкторов – безопасность передвижения на всех типах поверхностей. То есть владелец автомобиля на новейших шинах Continental должен быть уверен, что в любую погоду, в любых условиях он проедет на своем автомобиле настолько безопасно, насколько позволяют современные технологии. И для этого в новой шине было введено несколько ноу-хау.

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В шине PremiumContact 7 внедрены три основных технологии: индивидуальная конструкция для каждого типа автомобиля, инновационная смесь RedChili для протектора и адаптированный рисунок протектора.

Для разных типов автомобилей

PremiumContact 7 – универсальная шина, которая подходит как для небольших городских хэтчбеков с размером диска 16 дюймов, так и для кроссоверов и бизнес-седанов с 21-дюймовыми колесами. А еще для гибридов и электромобилей, которых на рынке становится все больше. Между этими типами транспортных средств есть существенная разница – например, «электрички» значительно тяжелее традиционных автомобилей с ДВС. А еще им ради экономии заряда нужно минимальное сопротивление качению. И все это должно быть достигнуто не за счёт безопасности.

Шины PremiumContact 7 от Continental адаптированы к каждому классу автомобиля. Эта модель обеспечивает высокое сцепление и короткий тормозной путь для транспортных средств всех типов благодаря индивидуальной конструкции разных размеров. То есть рисунок протектора, внутренняя конструкция шины PremiumContact 7 может отличаться в зависимости от ее ширины, высоты, диаметра и допустимой нагрузки.

Состав резиновой смеси

Характеристики любых шин зависят от состава резиновой смеси, из которой они сделаны. В их основе всегда входит натуральный каучук и несколько синтетических компонентов.

Continental разработал и запатентовал смесь RedChili для своих новых летних шин. Она обеспечивает одинаковые характеристики при разных температурах – от жары и почти до заморозков. При этом не требуется разогрев шины, чтобы демонстрировать отличные показатели на дороге, даже при экстренном торможении. Так что автовладелец может быть уверен, что в холодное утро сразу после выезда из гаража шины затормозят так же уверенно, как и на раскаленном солнцем асфальте.

Такая характеристика особенно ценна в переходные весенне-осенние месяцы.

Адаптированный рисунок протектора

Создать шину, которая одинаково хорошо будет вести себя как на ровном сухом асфальте, так и на разбитых дорогах в дождь, почти невозможно. Ведь для разных условий должны быть шины с разными рисунками. К примеру, мы видели, что в гонках Формулы-1 на сухих поверхностях используют шины вообще без рисунка протектора – «слики». И они лучше всего держат дорогу, если она сухая. Пошел дождь – меняем резину. К сожалению, у автовладельцев нет собственного «пит-стопа», чтобы при каждой смене погоды менять резину.

Конструкторы шины PremiumContact 7 стремились обеспечить стабильное поведение автомобиля как на мокрой, так и сухой дороге. Для этого они придумали «адаптивный дизайн протектора». Он по-разному работает на разных участках дороги и разных погодных условиях. Например, в дождь при движении вода выводится из-под шины благодаря широким продольным и боковым отверстиям на внутренних участках протектора. А вот при прохождении поворота плоскость контакта с дорогой перемещается наружу, поэтому боковые отверстия на наружной стороне протектора закрываются, обеспечивая больше плоскость контакта и лучшее сцепление с дорогой.

Проверка на дорогах

Изобрести новую технологию и воплотить ее в новой шине – всего лишь половина дела. А что если предположения конструкторов в компьютерных программах не сработают в реальных условиях? Бывает и такое. Для этого ведущие концерны шин перед серийным производством шины тестируют новые модели в различных условиях. К примеру, шины PremiumContact 7 были протестированы в виртуальном пространстве, в лаборатории, а также на тестовых трассах в южной Франции, Германии, Чехии и США. Экспериментальные образцы шин PremiumContact 7 в процессе тестирования «накатали» около 150 000 километров и на каждом этапе тестирования у них каждый раз улучшались те или иные характеристики.

Напомним, что Continental объявил о намерении выйти из российского рынка

В результате постоянных усовершенствований разработчикам удалось увеличить пробег новой шины на десять процентов по сравнению с предыдущей моделью. Управляемость на мокрой дороге улучшилась на 5 процентов, торможение на мокрой дороге – на 7%, а аквапланирование – на 2%. PremiumContact 7 теперь имеет рейтинг класса сцепления с мокрой дорогой A на этикетке шин ЕС. Управление на сухой поверхности и торможение улучшились на 3 процентных пункта.

После выхода новой модели шин на рынок независимые тестировщики и журналисты проводят свои испытания, сравнивают шины-конкуренты. Поскольку PremiumContact 7 появилась на рынке только осенью 2022 года, то летний тест был пока один. И в нем Continental PremiumContact 7 победил всех конкурентов!

Специалисты специализированного журнала Tire Reviews признали: «Continental PremiumContact 7 имела огромное преимущество в торможении на мокрой дороге, была самой быстрой на мокрой дороге и продемонстрировала быстрый круг на мокрой дороге. К счастью, эта модель также сохранила большую часть своего характера в управлении сухой поверхностью, которая была и у PremiumContact 6, а также прекрасно себя показала в торможении.

Она имеет не безупречные характеристики, ведь демонстрирует средние показатели устойчивости к аквапланированию, внешнему шуму и сопротивлению качению. Но преимущество, которое PremiumContact 7 имел в категориях сцепления, привело к доминирующей победе. Да, это самая новая шина, и так, исходя из этого тестирования, она тоже самая лучшая».

Другая авторитетная организация, которая уже много лет испытывает шины, Test World, опубликовала результаты тестов летних шин в шведском журнале Aftonbladet. Специалисты тестировали шины размером 225/45 R17, тестовым автомобилем был VW Golf на мокрой и сухой поверхности. В результате первое место тоже получила Continental PremiumContact 7. Шина набрала 9,5 балла (ближайший конкурент – 8,8 балла) и получила звание Best in Test.