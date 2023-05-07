Дивна річ: шини, які завжди на виду водія, часто не отримують належної уваги і працюють в нештатних для себе умовах. Що втрачає власник і автомобіль, якщо колеса не накачані як слід?

Тиск у шинах для кожної моделі (і навіть кожної комплектації) визначає виробник автомобіля. При тому, що розмірність покришок і умови експлуатації машини цілком відповідають вказаним у заводській інструкції. Тому ми не можемо говорити тут про конкретні цифри, але говоримо саме про заводські рекомендації.



Ця шина експлуатувалася з низьким тиском: від перегріву пошкодився каркас, порушилася геометрія, протектор зносився нерівномірно, і ще не стара шина вийшла з ладу.

На жаль, далеко не на кожному навіть новому автомобілі є сьогодні система попередження про відхилення тиску у шинах (TPMS та інші), тож це питання ще довго залишатиметься актуальним. Тим більше – стосовно більш-менш потужних і комфортабельних моделей, які вміло “приховують” від водія і уведення машини вбік від прямолінійного руху, і погіршення динаміки.

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Чому це так важливо

Закачане в шину повітря фактично тримає машину на собі. Той, хто хоч раз мацав руками сучасну легкову шину, зрозуміє, про що йдеться: боковини її настільки тонкі і м’які, що самі по собі не втримають навіть одну людину. А якщо так, то виходить, що від тиску повітря залежить не лише поведінка машини на дорозі. А саме:

здатність машини чітко слухатись керма, зокрема, в екстремальних ситуаціях;

стійкість машини на заданому курсі;

витрата пального;

комфортність руху;

ресурс конкретної шини.

Нагадаємо, що конструктори закладають в машину її високі експлуатаційні характеристики, беручи в розрахунок певну жорсткість коліс – тобто заданий тиск у шинах. І достатньо його відхилення лише в одному колесі, щоб усі зусилля автовиробника були помножені на нуль.

Професійні манометри вважаються більш точними, що не завжди відповідає раельності. Хоча відхилення в межах 0,05 – 0,1 атм не буде катастрофічним.

Що буде, якщо тиск замалий

Це найчастіший випадок – шина або кілька шин втрачають потроху тиск, але водій довго не помічає цього.

Порушиться безпека руху – машина буде валкою при незначних поворотах керма і непередбачувано неслухняною при потребі енергійного маневру.

Зросте витрата пального . Адже м’яке колесо чинить більше опір коченню, різниця – порядку 5%, це лише одне колесо і далеко не єдиний негативний чинник.

Перегрів шини. Напівпорожня шина буде дужче зминатися в зоні контакту з дорогою, це підвищую її температуру. Причому тривалий перегрів може призвести до відшарування каркасу від шарів гуми – тобто настане руйнація покришки.

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Ризик порвати шину. Напівспущена шина має нижчий профіль у зоні контакту з дорогою, плюс вона м’якіша. Тому при наїзді на грубий край ями на асфальті боковину може бути розрубана.

Пошкодження диска. Деякі автомобілі з деякими водіями за кермом можуть зробити спущене колесо таким непомітним, що проблема стане зрозумілою, коли шина спустить “в нуль” і колесо почне котитись краєм обода по асфальту.

Напівспущену шину легше пошкодити о краї вибоїн та гостре каміння. Тому перед поїздкою поганими шляхами досвідчені водії підкачують шини на 0,3 атм понад рекомендованого автовиробником

Що буде, якщо тиск зависокий

Буває, що через неповірений манометр або через особливе бажання власника шину перекачують. Часто це роблять навмисне, додаючи зайві 0,3 – 0,5 атм, щоб зменшити витрату пального. При русі по рівній заміській трасі певний сенс у цьому є, але мінуси також з’являються.

Знизиться комфорт руху, зокрема, нерівностями;

Прискориться знос шарнірів підвіски та в іноді - амортизаторів. Перекачані шини передають на них більше ударів та вібрацій;

Зменшиться витрата пального (коли йдеться про всі чотири колеса). Цифра економії буде хоч і стабільною, але незначною – порядку 2,5 – 3,0%.

Шина і диск будуть краще захищені від пошкоджень на дорозі з вибоїнами.

Рекомендація “Авто 24”

Щоб зрозуміти, наскільки важливим є правильний стан шин, просто згадайте, що ці чотири м’які гумові деталі – все, чим тримається за землю ваша важка, потужна і швидка машина. Тому майте в бардачку надійний манометр і бодай раз на тиждень не лінуйтеся нахилитися з ним біля кожного колеса. Власний прилад зручніше, ніж поїздка на шиномонтаж, яку весь час знаходиться привід відкласти.

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