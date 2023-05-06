Лучшие вездеходные шины, продающиеся на рынке в 2023 году.

Вездеходные шины отлично подходят для езды по бездорожью и работы в сложных дорожных условиях. Протектор на них глубже, а боковины усилены для повышения проходимости по бездорожью. Это позволяет передвигаться по ним не только мягкими болотами, но и каменистой поверхностью.

Одним из недостатков является то, что они обычно имеют меньший срок службы протектора, чем обычные шины. Вы можете ожидать, что вездеходные шины прослужат около 50 – 60 тысяч километров. Они также шумнее обычных шин и увеличивают расход топлива.

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Вездеходные шины способны эффективно справляться с обычной повседневной ездой. Они не столь эффективны, как стандартные всесезонные, зимние или летние шины, поскольку ориентированы на бездорожье, но по крайней мере не увязнут там, где обычные летние шины уже давно наберут грязи и потянут за собой всю машину.

Лучшие внедорожные шины, доступные в Интернете:

Goodyear Wrangler UltraTerrain AT

Этот Goodyear Wrangler UltraTerrain AT создан из долговечной и прочной смеси протектора. Он хорошо ходит на обычных дорогах, но и неплохо работает на бездорожье. Протектор уменьшает дорожный шум и самоочищается в грязи и песке. Эта шина получила рейтинг Three Peak Mountain Snowflake, что свидетельствует об эффективности шины в сильном снегу. Агрессивные плечевые элементы защищают шины даже в сложнейших условиях вождения.

BFGoodrich All Terrain T/A KO2



BFGoodrich All Terrain T/A KO2 – очень крепкая внедорожная шина, созданная по дизайну CoreGard, который делает боковину на 20% прочнее. Конструкция зубчатого плеча обеспечивает максимальное сцепление в грязи, снегу и езде камнями. Усовершенствованная конструкция деформации защищает шины при движении в режиме полного привода с низким давлением. Эта шина имеет рейтинг Three Peak Mountain Snowflake.

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Michelin LTX A/T 2

Michelin LTX A/T 2 – это вездеходные шины с интенсивным рисунком протектора, который устойчив к повреждениям и разрывам во время езды по неровной местности. Они лучше подходят для небольших пикапов. Технология Comfort Control, реализуемая Michelin, уменьшает дорожный шум и вибрацию во время движения. Конструкция MaxTouch создает более широкий контактный участок, обеспечивающий надежное сцепление с гравием.

Pirelli Scorpion All-Terrain Plus

Pirelli разрабатывает вездеходную шину, сочетающую в себе высокое качество езды на дороге и одновременно невероятную способность к бездорожью. Эта шина подходит для кроссоверов, внедорожников и пикапов. Он имеет рисунок протектора с высоким содержанием пустот, который обеспечивает тихую и плавную езду, но в то же время имеет агрессивный вид, всегда выглядящий готовым к бездорожью. Два высокопрочных стальных пояса внутри шины придают стабильности, а слои нейлонового укрепления придают долговечность и производительность.

Continental TerrainContact A/T

Continental TerrainContact A/T был создан для кроссоверов, джипов и других внедорожников, заезжающих на бездорожье. Эта шина содержит всесезонную смесь с усиленным силаном, которая имеет ламели во всю глубину и канавки для сцепления с дорогой. Это улучшает сцепление во влажных и грязных условиях. Рисунок протектора улучшает характеристики на бездорожье, а закрытая конструкция плеча обеспечивает удлиненный срок службы протектора.