Потребность ездить на автомобиле по плохим дорогам и вообще вне них возникает у нас не только в связи с войной. Но во время нее – тем более. В этой связи возникает вопрос: стоит ли доплачивать немалую сумму за привод 4х4 при покупке машины для бездорожья?

Подавляющее большинство внедорожников и кроссоверов с трансмиссией 4х4 имеют версию с одной ведущей осью. Такой упрощенный вариант дешевле на несколько тысяч долларов, поэтому многих интересует, стоит ли переплачивать? А кроме того, есть немало очень интересных моделей кроссоверов, заклейменных статусом "паркетников", и полного повода так и не получивших. Можно ли покупать такой для поездок там, где нет асфальтов?

Полный повод не является залогом успешного преодоления бездорожья. Машине нужны еще некоторые атрибуты настоящего "проходимца".

Сразу скажем: однозначного ответа на эти вопросы здесь вы не найдете. Но "Авто 24" расскажет о формате владения и особенностях эксплуатации, при которых рядовой владелец сможет обходиться моноприводом за пределами города и даже за пределами автодорог.

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Что считать бездорожьем

Во-первых, многое зависит от того, что считать бездорожьем.

Сухая местность, даже буквально вне дороги, но с плотной поверхностью, в которую не проваливается (или почти не проваливается) нога человека. Полный привод здесь не обязателен.

Колеи, промоины и бугры на сухом грунте. Если двигаться по неровной, но сухой местности без остановок и немотивированных торможений и ускорений, риск будет состоять только в контакте с поверхностью бамперов, порогов и агрегатов под низом машины. При правильном поведении водителя режим трансмиссии 4х4 здесь необязательный.

Мокрый грунт, сухой песок, проселок после давнего небольшого дождя. Здесь есть опасность увязнуть колесами и забуксовать в самых мокрых местах. Так что при наличии полного привода его лучше включить заранее. Если режима 4х4 нет, нужно ехать максимально ровно, без остановок и без изменения скорости, не давая колесам буксовать. Короче, полный повод здесь не помешает – но он не обязателен.

Мокрый грунт на холмах. Наименьший подъем принципиально снижает шансы преодоления мокрой грунтовой дороги или раскисшего луга. Ведущие колеса не будут увязать, но будут буксовать и машина будет останавливаться, скользить вниз, в том числе и боком. Для авто без режима 4х4 очень затруднительная ситуация.

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Грязь, жидкая грязь, насыщенная водой вязкая почва, которые заполняют колеи на протяженных участках или образуют большие лужи. Здесь есть серьезная вероятность увязнуть если не одним, то другим колесом. Хоть на моноприводе, хоть на полном, надо ехать с "ровным газом", без переключений передач, остановок и лишних движений рулем. Здесь привод на все колеса необходим. Если его нет, пробуйте проходить такие участки с разгона.

Зная примерно, к какой категории из вышеназванных относится местность, где будет эксплуатироваться ваша машина, можно принимать решение о необходимости в полном приводе.

Длинные участки насыщенного водой проселка нельзя преодолеть без полного привода и специальной грязевой резины (типа M+S).

Без 4х4: что улучшает проходимость

Независимо от наличия или отсутствия полноприводного режима трансмиссии, есть факторы, существенно повышающие проходимость автомобиля на пересеченной местности и бездорожье. Причем некоторые из этих характеристик владелец машины может улучшить своими силами. Это тем более важно, если ведущая только одна ось.

Геометрия. Колесная база, клиренс, передний и задний свесы. Чтобы машина не цеплялась за грунт кузовом и бамперами, клиренс должен быть выше, база короче, свесы кузова как можно меньше. Имейте в виду, что искусственное увеличение клиренса одновременно решает проблему слишком больших свесов.

Шины. Даже самая совершенная внедорожная трансмиссия и образцовые геометрические данные не помогут машине в грязи и снегу, если она обута в обычные шоссейные шины. Соответственно, грязевая резина (Mud+Snow) с грубой нарезкой протектора на ведущих колесах значительно улучшает проходимость моноприводной машины.

Характеристики двигателя. Лучше чувствует себя на тяжелых дорогах машина с двигателем, который имеет максимум крутящего момента на низких оборотах. Потому что в грязи больше шансов не забуксовать у того авто, двигатель которого крутится неторопливо, не провоцируя ведущие колеса на пробуксовку. Например, ЛуАЗ-969 “Волынянка” имел моторы мощностью всего 30 - 40 л.с., но получил славу выдающегося "проходимца" среди прочего благодаря моменту 5,3 - 7,6 кгс/м при невысоких оборотах - 2700 об.мин.

Трансмиссия. Нужна как можно более короткая первая передача – она будет заменять пониженную, как, например, это сделано у той же “Волыни” и Renault Duster. Есть еще одно малоизвестное теперь обстоятельство, которое положительно влияет на успех машины в грязи и снегу – близость первой и задней передач в схеме переключения коробки. Такова была, например, у таких легендарных покорителей бездорожья, как Willys MB и ЗИЛ-157. С первой на заднюю и обратно у них можно переключаться движением рычага по одной линии без задержек. Это нужно для быстрого выезда из грязи методом раскачки.

Когда приходится часто буксовать, поможет схема переключения передач с расположенными рядом первой и задней (на фото – основоположник жанра Willys MB).

Осталось добавить, что по нынешним трендам в классе полноприводных кроссоверов режим 4х4 очень часто ничего на практике не дает – разве что поможет выехать из заснеженной парковки до приезда коммунальщиков. Почему так – тема отдельного разговора, но если в двух словах, то дело в особенностях схемы подключения второго ведущего моста. То есть в случае с каждой полноприводной моделью надо разбираться отдельно – насколько эффективен на практике ее режим 4х4.

Рекомендация Авто24

Помимо соответствующих технических характеристик авто для успешного движения по плохим дорогам требуется умение со стороны водителя. Некоторые действия (например, реакция на первые признаки начала буксования) должны быть просто мгновенными. Поэтому так важно обладать устойчивыми навыками управления машиной на каждом виде покрытий. А значит – упражнения в быстром обращении с органами управления, получение опыта на местности, тренировка в конкретных проблемных ситуациях.

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