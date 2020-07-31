Автомобиль с полным приводом – мечта многих водителей, но на деле такой желанный 4х4 часто оказывается совсем не тем, чем казалось сначала. Ничего удивительного – полный привод на автомобиле бывает разным.

Очень часто за шильдиком 4х4 не стоит никаких весомых преимуществ. Однако, для многих владельцев бывает достаточно и минимальных возможностей, ведь большинство водителей на самом деле сталкивается с офф-роуд-проблемами только на бордюрах или на нерасчищенной от снега парковке.

В идеале каждый автомобиль должен быть полноприводным: это лучше для управляемости и безопасности движения. Но такая трансмиссия значительно повышает стоимость машины.

Поэтому будущему владельцу автомобиля с полным приводом очень важно знать варианты такой трансмиссии и то, как устроен каждый тип полного привода.

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Итак, типичный полноприводный автомобиль начинается как и обычный: с расположенного спереди двигателя. От него, как говорят инженеры, поток мощности направляется (для простоты говорим о машине с механической коробкой передач) сначала на сцепление, затем на коробку передач (КП или сразу на АКП, в которой сцепление внутри). После чего поток мощности нужно разделить на два – для передней и задней осей. Тут и начинаются варианты.

Первый тип: настоящий 4х4

В классическом варианте после КП стоит еще один отдельный агрегат – раздаточная коробка (РК). В нее заходит один вал, а выходит два – один к переднему мосту, второй к заднему. При этом выход мощности на один из валов обычно можно отключать, чтобы на ровной дороге на раскрутку валов и колес не тратить лишнее горючее.

У лучших внедорожников трансмиссия имеет отдельные, необъединенные агрегаты и механическое соединение обеих осей с двигателем

В некоторых случаях в РК вмонтирован межосевой дифференциал, который позволяет ездить с обоими подключенными мостами постоянно – тогда полный привод может быть постоянным, без отключения (например, на Subaru). Но у настоящих внедорожников этого дифа нет, и ехать в режиме 4х4 по асфальту на нем нежелательно.

Кроме того, у серьезных "проходимцев" (Niva, УАЗ, Land Rover Defender, Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser Prado) в “раздатке” может быть две собственных передачи – т.н. пониженная и повышенная, для тяжелого бездорожья и для обычной езды. Эта же категория внедорожников обязательно имеет механические блокировки одного-двух дифференциалов, что делает невозможным остановку автомобиля при буксовании одного-единственного колеса.

Для постоянного полного привода нужен межосевой дифференциал. Который на внедорожнике должен иметь блокировки. В Lada 4х4 он является частью “раздатки” (в центре).

Отметим, что трансмиссия с упомянутым в этой главе функционалом – признак бескомпромиссного внедорожника. Таких моделей сейчас выпускается совсем мало – в отличие от бессчетной когорты кроссоверов.

Полноприводный кроссовер

Абсолютное большинство кроссоверов – автомобилей с увеличенным клиренсом – по умолчанию переднеприводные. При этом около половины из них продаются в варианте полного привода. Сразу отметим, что данный полный привод – далеко не тот, о котором речь шла выше. Если говорить коротко, здесь режим 4х4 рассчитан на недолгое использование, причем крутящий момент на колесах маловат для борьбы с тяжелой дорогой – грязью, глубоким снегом, камнями, неблагоприятным рельефом.

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В сочетании с небольшим клиренсом и шоссейными шинами – типичными признаками кроссоверов-паркетников – это делает их классификацию как “внедорожников” условной. Дело в отсутствии отдельной раздаточной коробки с жестким подключением, которая обеспечивает надежную передачу мощности на все четыре колеса и повышает крутящий момент на них. Проблема в том, что подключение второй пары колес здесь обеспечивает не механическое соединение, а управляемая электроникой муфта, которая, будучи активированной, быстро перегревается.

Вторая ось у большинства современных кроссоверов 4х4 подключается многодисковой муфтой, не предназначенной для длительной работы в соединенном состоянии.

Еще одна причина несовершенства полного привода у городских кроссоверов – в автоматике, которая подключает вторую ось (у некоторых моделей водитель не может сделать это принудительно). Режим 4х4 в них активируется по команде датчиков, следящих за пробуксовкой основных ведущих колес. Быстродействие этих датчиков конструкторы постоянно повышают, но нередко они все же запаздывают с подключением второй пары колес, так что машина успевает зарыться в песок, грязь или снег. А вот электронные устройства, имитирующие блокировку дифференциалов путем притормаживания буксующих колес, на современных кроссоверах срабатывают вовремя.



Полный привод для легковых

Четыре ведущих колеса пригодятся не только внедорожникам (как в кавычках, так и без). Многие дорожные автомобили – легковые и спортивные – тоже имеют полный привод, хотя цель такого оснащения может быть другой.

Итак, полный привод для семейного седана – это во-первых, более уверенное движение по заснеженной и скользкой дороге. Во-вторых – большая безопасность при прохождении поворотов на высокой скорости. Специальные системы (в основном электронные) в таких машинах распределяют крутящий момент между колесами таким образом, чтобы авто лучше вписывалось в кривые трассы. Внешние колеса получают больше тяги (причем переднее – чуть меньше заднего), а внутренние – меньше (причем на заднее приходится наименьшая доля).

На кривых каждое колесо преодолевает свою траекторию. Распределяя между ними крутящий момент “персонально”, можно улучшать управляемость авто

У дорогих спорткаров наличие полного привода дополнительно позволяет лучше реализовать потенциал двигателя. На моноприводной машине при старте или переключении передачи большой крутящий момент часто срывает ведущую ось в пробуксовку. А при распределении момента по четырем колесам момент начала буксования наступает почти вдвое позже.

С точки зрения механики, полный привод легковых автомобилей устроен несложно, но муфты и электроника, которые распределяют мощность по колесам, довольно сложные.

Рекомендация Авто24

Настоящие бескомпромиссные внедорожники (описаны в первой главе) сегодня уже относят к старой школе, и они составляют считанные проценты от общей массы кроссоверов, которые маркетологи обобщенно относят к “внедорожникам”. Их возможности принципиально отличаются, но здесь важно правильно согласовали свои потребности и возможности трансмиссии. Имейте в виду, что лишний внедорожный потенциал тоже не очень хорошо: такие автомобили обычно менее комфортабельные и более дорогие в содержании.

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