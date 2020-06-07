Пожалуй, это одна из самых живучих моделей советского автопрома – при том что она никогда не отличалась надежностью и долговечностью. А сегодня "Волынь" – самый популярный объект для глобального тюнинга. Как это произошло?

Легенды, которые ходят о высокой проходимости ЛуАЗов, никакие не легенды, а чистая правда. Небольшая и легкая машинка в базовом оснащении легко проходит там, где "сядет" любой нынешний кроссовер и половина внедорожников среднего ценового сегмента, претендующих на звание известных “проходимцев”.



ЛуАЗ самый дешевый в мире внедорожник с реальными возможностями вездехода, так что совершенствование уцелевших экземпляров не имеет границ

Такие способности луцкий автомобильчик получил от рождения: почти уникальный клиренс в 280 мм, жесткий полный привод, блокировка заднего дифа, сверхнизкая передача для тяжелых условий и фактически портальные мосты. При этом полный привод не имеет каких-либо электрических муфт, раз за разом отключающихся от перегрева, а двигатель – низкооборотный, то есть машина может ползти в грязи сколько угодно долго.

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Конечно, достойные ЛуАЗа внедорожники сегодня на рынке есть, но они стоят по крайней мере в десять раз дороже. Поэтому почти каждый активный пользователь владелец "Волынянки" пытается сделать ей апгрейд, причем сразу по нескольким направлениям.

Двигатель

Родная V-образная "четверка" МеМЗ не очень надежная, да и капремонта требует чуть ли не ежегодно. Поэтому первое, что пытаются заменить современные эксплуатанты ЛуАЗов – двигатель. Самые распространенные варианты – от "Таврии", задне- и переднеприводных ВАЗов, 1,6-литровый дизель VW.

Отсутствие качественных запчастей побуждает владельцев ЛуАЗов менять двигатель на более надежный и долговечный. На фото: двигатель ВАЗ-2108, ВАЗ-2103, Ford 1,3D, "Москвич-412"

Также годятся моторы от "Москвичей", дизельных Ford'ов и тому подобное. Поставить чужой двигатель в ЛуАЗ не просто, ведь моторный отсек короткий, предназначен для компактного V-образного агрегата воздушного охлаждения – то есть без радиатора. В результате теплообменник новых "водянок" ставят в специально пристроенном "носу" или сбоку рядом с двигателем. Иногда ставят два радиатора. Интересно, что на последней версии "Волыни" ЛуАЗ-1302 использовался "таврийский" двигатель, поэтому существует заводской "колокол" сцепления, что облегчает переоборудование по такому варианту.

Трансмиссия

Родная трансмиссия ЛуАЗика нечасто подвергается модернизации, во-первых, потому что она необычная по схеме, а во-вторых, она – таки одна из более или менее надежных систем. Правда, активные владельцы пытаются сделать новые, более прочные и менее шумные косозубые шестерни колесных редукторов. Когда "Волынянку" используют для соревнований по офф-роуд, ставят блокировки на дифференциал переднего моста, позаимствовав штатный механизм с задней оси.

В трансмиссию ЛуАЗа вмешиваются редко. Инородная раздатка ВАЗ-2121 "Нива" (на фото) – результат глобальной переработки под соревнования по офф-роуд

Ходовая часть

О совершенно независимой, элементарно простой и надежной подвеске ЛуАЗика (на поперечных торсионах!) могут только мечтать владельцы других авто. Поэтому именно здесь совершенствовать нечего. Разве что из-за дефицита оригинальных шин ИВ-167 владельцам приходится мудрить с шинами для сельхозтехники (6,5/80R13) и с чужими колесами. Собственно, диски часто меняют и из эстетических соображений.

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Кузов

Тип кузова кабриолет нравится только тем, кто использует ЛуАЗ для воскресных променадов. А для регулярных деловых поездок необходимо что-то несколько более прочное, чем брезент. Поэтому "Волынянку" часто накрывают металлом, пытаясь использовать готовую крышу, например, от “Москвича-пирожка" или подобного зарубежного аналога. Счастлив тот луазовод, кто заполучит фирменную пластиковую крышу – такими комплектовалась часть товарных ЛуАЗ-969М автомобилей, которые собирались в Луцке и Подмосковье в середине 1990-х. Самые смелые превращают кузов на пикап, чтобы легче было реализовывать практичность этого утилитарного автомобиля.

Кузова ЛуАЗов чаще всего перерабатывают для повышения комфорта и практичности

Комфорт

Поле для деятельности здесь широкое, и тем не менее, вопросами комфорта заморачиваются только слабые духом – а таких среди эксплуатантов ЛуАЗ-969 немного. Но, среди элементарных хлопот здесь – уплотнение дверей, замена передних сидений на иномарочные, а самое главное – вопрос отопления. Последняя проблема решается за счет капремонта родного бензинового отопителя – эффективного, но сложного по конструкции. Некоторые умельцы пускают в салон теплый воздух, пропущенный через самодельный короб, что занимает выхлопной коллектор (как это реализовано на VW Beatle). Выводят также в салон дополнительный маслорадиатор, хотя это в свое время не советовали конструкторы "луазовского" двигателя. Если установлен чужой двигатель жидкостного охлаждения, вместе с ним ставят печку от автомобиля-донора.

В 90-е годы в Луцке выпускали несколько вариантов пластиковой крыши. Салон ЛуАЗа не просто превратить в действительно легковой

Напоследок остается добавить немного грусти по поводу того, что Луцкий автомобильный завод не использовал шанс дать этой удачной модели продолжение. Хотя весьма перспективный вариант в виде ЛуАЗ-3101 существовал, и даже был доведен до высокого состояния предсерийной готовности.

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