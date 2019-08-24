Автозаводы и модели автомобилей, которые производились за время независимости Украины.

В эпоху своей политической и экономической самостоятельности Украина вошла с мощной даже по зарубежным меркам автомобильной промышленностью. Но и советского наследия для растущего авторынка оказалось мало, в начале ХХІ века в стране выросли новые автозаводы – в первую очередь сборочные, но от того не менее масштабные: 400 тысяч автомобилей собственного производства в год – это вам не шутки, а почетное членство в двадцатке ведущих автомобильных держав мира.

На этом коллаже – лишь часть моделей, выпускавшихся на ЗАЗе в годы независимой Украины.

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ЗАЗ

Запорожский автомобилестроительный завод.

Единственный в Украине автозавод полного цикла и флагман украинского автопрома в пиковые для себя годы (2007 – 2008) производил порядка 250 – 280 тыс. автомобилей в год. Модельный ряд менялся по мере роста благосостояния населения: народные “Таврия Нова” со “Славутой”, загадочная неудачница “Дана”, вездесущий Lanos, яркая и недолговечная Forza, несколько быстро забывшихся Chery и Vida в трех кузовах впридачу. В предкризисные годы (2004 – 2008) на ЗАЗе мелкоузловым методом – и по несколько десятков тысяч в год! – собирали ВАЗ-2109/21099 и Opel Astra G. Запорожцы даже варили и красили кузова, причем производство было сертифицировано самим General Motors!

На одном из заводов ЗАЗа крупноузловым методом собирали даже “Мерседесы”, но настоящей “вечной” моделью оказался Lanos, который под разными именами и брендами выпускался в Запорожье и Ильичевске с 1998 по конец 2017-го: Daewoo Lanos, Daewoo Sens, ZAZ Lanos, Chevrolet Lanos, Chevrolet Chance... Кроме того, в Запорожье выпускали автобусы i-Van и грузовики.

КрАЗ

Кременчугский автомобильный завод

Крупнейший в Европе производитель грузовиков, пожалуй, самый плодовитый на собственные модели в нашем автопроме: более трех десятков базовых моделей, не считая вариантов с двигателями различных экологических классов.

В прошлом коньком производственной программы завода были самосвалы КрАЗ, но в период Независимости их существенно потеснили полноприводные модели, в первую очередь армейского назначения (в том числе на экспорт). Двух-, трех- и четырехосные грузовики самого разного назначения, от коммунальных задач до перевозки тактических ракет выпускались тиражом до 25 000 машин в год.

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В 1996 – 2000 гг. на заводе совместно с итальянцами выпускали развозные фургоны Iveco TurboDaily и 16-местные микроавтобусы на их базе. Причем степень локализации производства была достаточно высокой, в Кременчуге варили и красили даже кабины, украинской была и коробка передач.

КрАСЗ

Кременчугский автосборочный завод

Относительно небольшое предприятие занималось крупноузловой сборкой самых разных автомобилей. Начинали в 1995 г. со сборки “Газелей”, затем были “Волги” ГАЗ-3102 и -3110, микроавтобусы “Соболь”, утилитарные внедорожники УАЗ. В том числе несколько тысяч окрашенных в песочный цвет “УАЗиков” ушло на экспорт, в армию Ирака.

На отдельном конвейере собирали ВАЗы: классические “четверки”, “пятерки” и “семерки”, а также целя подборка моделей “десятого” семейства. Позднее легковушки стали более современными, здесь начали сборку китайских Geely нескольких моделей: CK-2, MK, MK-2 и МК Сross, Emgrand 7, а также EC7, Emgrand x7 и Emgrand 8. Знающие люди говорили, что “китайцы” кременчугской сборки были более качественными, чем ранние “оригинальные” машины из Поднебесной. Еще одна китайская марка, Great Wall, доверила кременчужанам сборку небольших серий своих рамных внедорожников Hover, Safe и пикапа Wingle.

Отдельная страница в истории КрАСЗа – корейские внедорожники SsangYong. В некоторые периоды все модели марки, которые продавались в Украине, имели кременчугское происхождение: несокрушимые рамные Rexton, Kyron, Actyon и суперпопулярный кроссовер SsangYong Korando. Впрочем, после того, как крупноузловая сборка оказалась невыгодной, завод обанкротился.

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“Еврокар”

Предприятие в Закарпатском селе Соломоново стоит особняком не только в смысле географии. Этот завод, пожалуй, имеет отношение к наибольшему числу моделей иномарок (моделей) среди всех прочих. Никакое другое украинское автопредприятие не имеет столь тесных и масштабных контактов с иностранными производителями – даже железнодорожная линия, идущая к заводу от словацкой границы, узкая, европейского стандарта. С 2002 года практически все автомобили Skoda, продающиеся в Украине, вышли его с конвейера. В том числе такие сложные модели, как Octavia 4х4 и Skoda Octavia Scout.



Кроме того, в разные периоды на “Еврокаре” собирали легковые Volkswagen (с 2003 г.), Audi (с 2004 г.) и Seat – Leon, Altea, Toledo (с 2006 г.) для украинского рынка.

Характерно, что со временем крупноузловая сборка здесь стала мелкоузловой, в 2011 г. были построены и оснащены цеха сварки и покраски кузовов. Но сейчас они законсервированы. В настоящее время, после остановки ЗАЗа, предприятие стало самым крупным автопроизводителем страны.

”Богдан”

Луцкий автомобильный завод и Черкасский автомобильный завод

Хотя одно из старейших автопроизводств в стране – завод ЛуАЗ – в 2002 г. отошло от выпуска собственной модели внедорожника ЛуАЗ-1302, выпуск машин продолжался на уровне сборки. Начиная с 2001 компания из российских машинокомплектов собирала УАЗы и ВАЗы шести моделей – “Нивы”, универсал -2104, седаны -2107, -21099 и -2110, и вездесущую “девятку”. Грузопассажирские фургончики “Иж-2717-90” в Луцке переоборудовали из грузовой версии “Ижа”. В настоящее время на ЛуАЗе работает автобусное производство “Богдана”.

Тольяттинская “десятка” на черкасском заводе выпускалась под именем “Богдан-2110/2111”, а пикапы собственной разработки на ее базе получили индексы -2310/-2312. Производство было глубоко локализованым, черкащане сами варили кузова из российских деталей. Выпускали в Черкассах также Hyundai Tucson, Accent и Elantra XD. На заводе собирали китайские легковушки JAС J5 и Lifan 620, кроссоверы Lifan Х60 и Great Wall M4. Доработанные пикапы Great Wall поступали в украинскую армию как санитарные “Богдан-2251”. Из самых свежих образцов продукции – 11-тонные грузовики 6х6 “Богдан-6317”, представляющие собой МАЗ с китайским силовым агрегатом.

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