Потреба їздити автомобілем поганими шляхами і взагалі поза ними виникає у нас не лише у під час війни. Але під час війни – тим більше. У зв’язку з цим виникає питання: чи варто доплачувати чималу суму за привід 4х4 при купівлі машини для бездоріжжя?

Абсолютна більшість позашляховиків та кросоверів з трансмісією 4х4 мають версію з однією ведучою віссю. Такий спрощений варіант дешевше на кілька тисяч доларів, тож багатьох цікавить, чи варто переплачувати?

Крім того, є чимало дуже цікавих моделей кросоверів, затаврованих статусом “паркетників”, які повного приводу так і не отримали. Чи можна купувати такий для поїздок там, де немає асфальту?

Повний привід не є запорукою успішного подолання бездоріжжя. Машині потрібні ще деякі атрибути справжнього “проходимця”.

Відразу скажемо: однозначної відповіді на ці питання тут ви не знайдете. Але “Авто 24” розповість про формат володіння й особливості експлуатації, коли пересічний власник зможе обходитися моноприводом за межами міста і навіть за межами автошляхів.

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Що вважати бездоріжжям

По-перше, багато залежить від того, що вважати бездоріжжям.

Суха місцевість, навіть буквально без дороги, але з твердою поверхнею, в яку не провалюється (чи майже не провалюється) нога людини. Повний привід тут не обов’язковий.

Колії, промоїни, пагорби на сухому грунті . Якщо рухатися по нерівній, але сухій місцевості без зупинок та невмотивованих гальмувань та прискорень, ризик полягатиме лише у контакті з поверхнею бамперів, порогів та агрегатів під низом машини. За умови правильної поведінки водія режим трансмісії 4х4 тут необов’язковий.

Мокрий грунт, сухий пісок, путівець після давнього невеликого дощу. Тут є небезпека загрузнути колесами та забуксувати у найбільш мокрих місцях. Тож за наявності повного приводу його варто увімкнути заздалегідь. Якщо режиму 4х4 немає, треба їхати максимально рівно, без зупинок і без зміни швидкості, не даючи колесам буксувати. Коротше, повний привід тут не завадить – але він не обов'язковий.

Мокрий грунт на пагорбах. Найменший підйом принципово знижує шанси на подолання мокрої грунтової дороги або розкислого лугу. Ведучі колеса не загрузатимуть, але буксуватимуть і машина буде зупинятись, зсуватись вниз, у тому числі й боком. Для авто без режиму 4х4 дуже скрутна ситуація.

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Бруд, рідкий бруд, насичений водою в’язкий грунт, які заповнюють колії на тривалих ділянках або утворюють великі калюжі. Тут є велика імовірність загрузнути якщо не одним, то іншим колесом. Хоч на моноприводі, хоч на повному, треба їхати “на рівному газі”, без перемикань передач, зупинок і зайвих рухів кермом. Тут привід на всі колеса необхідний. Якщо його немає, пробуйте проходити такі ділянки з розгону.

Знаючи приблизно, до якої категорії відноситься місцевість, де буде експлуатуватися ваша машина, можна приймати рішення щодо необхідності у повному приводі.

Довгі ділянки насиченого водою багна не можна подолати без повного приводу і спеціальної гуми для бруду (типу M+S).

Без 4х4: що покращує прохідність

Незалежно від наявності чи відсутності повнопривідного режиму трансмісії, є чинники, які суттєво підвищують прохідність автомобіля на пересіченій місцевості та бездоріжжі. Причому деякі з цих характеристик власник машини може поліпшити власними силами. Це тим більше важливо, якщо ведуча лише одна вісь.

Геометрія. Колісна база, кліренс, передній та задній звіси. Щоб машина не чіплялася за грунт кузовом та бамперами, кліренс має бути вище, база коротше, звиси кузову – якомога меншими. Майте на увазі, що штучне збільшення кліренсу одночасно розв'язує проблему надто великих звисів.

Шини. Навіть найдосконаліша позашляхова трансмісія і зразкові геометричні дані не допоможуть машині у багні, якщо вона взута у звичайні шосейні шини. Відповідно, гума для багна (Mud+Snow) з грубою нарізкою протектора на ведучих колесах значно покращує прохідність монопривідної машини.

Характеристики двигуна . Краще почувається на важких дорогах машина з двигуном, який має максимум обертового моменту на низьких обертах. Адже у багнюці більше шансів не забуксувати у того авто, двигун якого крутиться неквапливо, не провокуючи ведучі колеса на пробуксовку. Наприклад, ЛуАЗ мав мотори потужністю лише 30 – 40 к.с., але отримав славу видатного “проходимця” серед іншого завдяки моменту 5,3 - 7,6 кгс/м при невисоких обертах – 2700 об.хв.

Трансмісія. Потрібна якомога коротша перша передача – вона замінюватиме знижену, як, наприклад, це зроблено у тієї ж “Волині” та Renault Duster. Є ще одна, маловідома тепер обставина, що позитивно впливала на успіх машини у багнюці та снігу – близькість першої та задньої передач у схемі перемикання коробки. Така була, наприклад, у таких легендарних підкорювачів бездоріжжя, як Willys MB та ЗіЛ-157. З першої на задню і назад у них можна перемикатися рухом важеля по одній лінії, без затримок. Це потрібно для швидкого виїзду з багна методом розкачування.

Коли доводиться часто буксувати, допоможе схема перемикання передач з розташованими поряд першою і задньою (на фото засновник жанру Willys MB).

Залишилося додати, що за нинішніми трендами у класі повнопривідних кросоверів режим 4х4 дуже часто нічого на практиці не дає – хіба що допоможе виїхати з засніженої парковки до приїзду комунальників. Чому так – тема окремої розмови, але якщо у двох словах, справа в особливостях схеми підключення другого ведучого мосту. Тобто у випадку з кожною повнопривідною моделлю треба розбиратися окремо – наскільки ефективним на практиці є її режим 4х4.

Рекомендація Авто24

Крім відповідних технічних характеристик, автомобілю для успішного руху поганими шляхами потрібне вміння з боку водія. Деякі дії (наприклад, реакція на перші ознаки початку буксування) повинні бути просто миттєвими. Тому так важливо мати стійкі навички керування машиною на кожному виді покриттів. А значить – тренування у швидкому поводженні з органами управління, отримання досвіду на місцевості, тренування, у конкретних проблемних ситуаціях.

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